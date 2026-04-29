West Bengal 2nd Phase Assembly Poll 2026: పశ్చిమ బంగాల్ రెండో విడతలో 142 స్థానాలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ ..

West Bengal Assembly Poll 2026: దేశ వ్యాప్తంగా నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఎన్నికల్లో పశ్చిమ బంగాల్ లోని మిగిలిన 142 స్థానాలకు ఈ రోజు 7 గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ నెల 23న మొదటి విడతలో భాగంగా 152 స్థానాలకు ఎన్నికలు ముగిసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 29, 2026, 07:15 AM IST

10th Class Results 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. కాసేపట్లో తెలంగాణ 10వ తరగతి ఫలితాలు.. ఈజీగా ఇలా చెక్ చేసుకోండి!
5
10th Class Results 2026
10th Class Results 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. కాసేపట్లో తెలంగాణ 10వ తరగతి ఫలితాలు.. ఈజీగా ఇలా చెక్ చేసుకోండి!
Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. మిథున, కుంభ రాశి వారు నేడు అస్సలు చేయకూడని పనులు ఇవే!
5
Today Rasi Phalalu Telugu
Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. మిథున, కుంభ రాశి వారు నేడు అస్సలు చేయకూడని పనులు ఇవే!
OTT News: రాకాస, కేరళ స్టోరీ 2 సహా ఈ వారం OTTలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న చిత్రాలు..
7
Latest OTT Releases
OTT News: రాకాస, కేరళ స్టోరీ 2 సహా ఈ వారం OTTలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న చిత్రాలు..
Spray Fan Offer: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.1,099కే AC లాంటి గాలినిచ్చే డబుల్ ఎండెడ్ స్ప్రే ఫ్యాన్!
5
Spray Fan
Spray Fan Offer: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.1,099కే AC లాంటి గాలినిచ్చే డబుల్ ఎండెడ్ స్ప్రే ఫ్యాన్!
West Bengal 2nd Phase Poll 2026:నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఎలక్షన్స్ లో  ఇప్పటికే మూడు రాష్ట్రాలైన కేరళ, తమిళనాడు, అస్సామ్ లకు ఎన్నికలు ముగిసాయి. ఇక  కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరికి ఇప్పటికే ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి.  అటు  పశ్చిమ బెంగాల్ లో ఈ నెల 23న మొదటి విడతలో భాగంగా 152 స్థానాలకు ఎన్నికలు చెదురు ముదురు ఘటనలు మినహా ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగాయి. మొదటి విడతలో సర్ ప్రాసెస్ తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో దాదాపు 93.19 శాతం రికార్డు స్థాయి పోలింగ్ జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో రెండో విడతకు సంబంధించిన పోలింగ్ ఉదయం 7 గంటలకు కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ  ప్రారంభమైంది. 

2021లో జరిగిన పశ్చిమ బంగాల్ ఎన్నికల్లో 142 స్థానాల్లో టీఎంసీ 123 సీట్లలో ను గెలిచింది.  అటు భారతీయ జనతా పార్టీ 18 సీట్లనే గెలచుకుంది. అందుకే రెండో విడతలో అత్యధిక సీట్లు గెలుపే లక్ష్యంగా బీజేపీ ప్రచారం నిర్వహించింది. ఈ రోజు ప్రారంభమైన రెండో విడత పోలింగ్ కేంద్రాల్లో మెజారిటీ  మమతకు సంబంధించిన కంచుకోటలు అని చెప్పాలి.  ఈ ఎన్నికల్లో అందరి చూపు భవానీ పూర్ పైనే ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీపై  బీజేపీ అగ్రనేత సువేందు అధికారి బరిలో దిగారు. గతంలో ఈయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న మమత బెనర్జీని అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా ఓడించి సంచలనం రేపారు. ఈ సారి కూడా మమత బెనర్జీని ఓడిస్తానని కంకణం కట్టుకున్నాడు.  

మొత్తంగా రెండో విడతలో 8 జిల్లాల్లో పోలింగ్ ప్రారంభమైంది.  దక్షిణ 24 పరగణాల్లో 31.. ఉత్తర పరగణాల్లో 33.. నాదియాలో 17 స్థానాలు.. అటు హావ్ డాలూ 16.. హుగ్లీలో 18  స్థానాలు.. పూర్వ బర్ధమాన్ లో 16స్థానాలు, ఉత్తర, దక్షిణ కోల్ కతా కలిపి 11 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. 

మొత్తంగా పశ్చిమ బెంగాల్ లోని జరగుతున్న ఎన్నికల కోసం 41 వేల పోలింగ్ బూత్ లను ఎన్నికల కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది.  ఎన్నికలు సజావుగా జరగడానికి 2,321 కంపెనీల కేంద్ర బలగాలను పోలింగ్ జరిగే అన్ని కేంద్రాల వద్ద మోహరించారు. అటు రాష్ట్ర పోలీసులు, కేంద్ర పోలీసులు, స్పెషల్ పారా మిలటరీతో మూడెంచల భద్రతను కల్పించారు. ఇక అత్యంత సమస్యాత్మకంగా ఉన్న కోల్ కతాలో 272 కంపెనీల బలగాలను ఈసీ రంగంలోకి దింపింది. ఈ ఎన్నికల్లో 142 పరిశీలకులు, 95 మంది పోలీసు డిపార్టెమెంట్ కు సంబంధించిన పరిశీలకులతో పాటు  100 మంది పైగా ఈసీకి సంబంధించిన పరిశీలకులు విధుల్లో చురుగ్గా ఉన్నారు. అన్ని చోట్ల పోలింగ్ కేంద్రాలను డ్రోన్లతో నిఘా ఉంచబోతున్నారు.  ఎక్కడా అవాంఛీనయ సంఘటనలు జరగకుండా కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇక పశ్చిమ బంగాల్ తో పాటు మిగిలిన రాష్ట్రాలైన తమిళనాడు, కేరళ, అస్సామ్, పుదుచ్చేరిలకు సంబంధించిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ ను సాయంత్రం 6 గంటలకు వెల్లడి కానుంది. అటు మే 4వ తేదిన నాలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు పుదుచ్చేరి సంబంధించిన ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరగనుంది. 

Also Read:​ Balakrishnas Lineup: బాలకృష్ణ దూకుడు.. యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్..

Also Read:​ Chiranjeevi Lineup: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా తర్వాత చిరంజీవి నుంచే వచ్చే సినిమాలు ఇవే..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

