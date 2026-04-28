West Bengal 2nd Phase Assembly Poll 2026: పశ్చిమ బంగాల్ రెండో విడత ఎన్నికలకు ముగిసిన ప్రచారం.. రేపే పోలింగ్..

West Bengal Assembly Poll 2026: దేశ వ్యాప్తంగా నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల్లో ఇప్పటికే మూడు రాష్ట్రాలు.. ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో ఎన్నికల క్రతువు ముగిసింది. అటు పశ్చమ బెంగాల్ లో ఈ నెల 23న మొదటి విడత ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెండో విడతకు నిన్న సాయంత్రంతో ప్రచారానికి తెర పడింది. రేపు 142 అసెంబ్లీ స్థానాలకు పోలింగ్ కు ఎన్నికల సంఘం సర్వం సిద్ధం చేసింది.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 28, 2026, 07:52 AM IST

AP SSC Results 2026: ఏపీ పదో తరగతి ఫలితాలు.. వాట్సాప్‌లో మీ రిజల్ట్స్ చూసుకోవడం ఎలా? సింపుల్ స్టెప్స్!
6
AP SSC results 2026
AP SSC Results 2026: ఏపీ పదో తరగతి ఫలితాలు.. వాట్సాప్‌లో మీ రిజల్ట్స్ చూసుకోవడం ఎలా? సింపుల్ స్టెప్స్!
Hyderabad: బ్లౌజ్ కోసం ఇస్తే.. కంచిపట్టు చీరనే పాడు చేస్తారా? బొటిక్ యజమానికి రూ. 1 లక్ష జరిమానా..!!
6
blouse stitching
Hyderabad: బ్లౌజ్ కోసం ఇస్తే.. కంచిపట్టు చీరనే పాడు చేస్తారా? బొటిక్ యజమానికి రూ. 1 లక్ష జరిమానా..!!
Sakshi Singh Watch: మైదానంలో కళ్లన్నీ ధోనీ భార్య సాక్షిపై.. ఆమె ధరించిన వాచ్‌ ధర ఎంతో తెలుసా?
6
Sakshi Singh
Sakshi Singh Watch: మైదానంలో కళ్లన్నీ ధోనీ భార్య సాక్షిపై.. ఆమె ధరించిన వాచ్‌ ధర ఎంతో తెలుసా?
Ashu reddy: చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటా.!. సంచలనంగా మారిన బిగ్ బాస్ ఫెమ్ అషు రెడ్డి పోస్ట్.. ఏమనిందంటే..?
6
Ashu Reddy Cheating Case
Ashu reddy: చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటా.!. సంచలనంగా మారిన బిగ్ బాస్ ఫెమ్ అషు రెడ్డి పోస్ట్.. ఏమనిందంటే..?
West Bengal 2nd Phase Poll 2026: కేరళ, అస్సాం, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, పశ్చిమ బంగాల్ కు గత నెల ఎన్నికల కమిషన్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. నోటిఫికేషన్ విడుదలైనప్పటి నుంచి అన్ని పార్టీల నాయకులు కాళ్లకు బలపం కట్టుకొని మరి ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. అటు బీజేపీ తరుపున ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా ఇతర  కేంద్ర మంత్రులు.. కాంగ్రెస్ తరుపున రాహుల్ గాంధీ సహా ఇతర నేతలు ఆయా రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన పార్టీల నేతలు ప్రచారాన్ని హోరెత్తించారు. ఈ ఎన్నికల్లో అందరి దృష్టి పశ్చిమ బెంగాల్ పై కేంద్రీకృతమైంది. ఇక్కడ 294 స్థానాల్లో సగానికి పైగా స్థానాలు దక్కించుకొని ముఖ్యమంత్రి పీఠం ఈసారి ఎలాగైనా అధిరోహించాలని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ సుడిగాలి పర్యటనలు చేశారు. అంతేకాదు 15 యేళ్ల మమత పాలనపై నిప్పులు చరిగారు. అటు కేంద్ర హోం మంత్రి ఏకంగా పశ్చమ బంగాల్ లోనే తిష్ఠ వేసుకొని కూర్చుకొన్నారు. అటు బీజేపీ అగ్రనేతలు, ఆర్ఎస్ఎస్ తమ వంతు ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు. అటు మమతా బెనర్జీ కూడా మూడు పర్యాయలు ముఖ్యమంత్రి కావడంతో ఆమె యాంటీ ఇంకబ్సీ నేపథ్యంలో నాలుగోసారి ఎలాగైనా గెలిచి తన పట్టు నిలుపుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.  

ఇప్పటికే మొదటి విడతలో భాగంగా 152 శాసనసభ స్థానాలకు ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి. రేపు 142 స్థానాలకు పోలింగ్ జరగనుంది. గతంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఈ 142 స్థానాల్లో టీఎంసీ 123 సీట్లను కైవసం చేసుకుంది. అటు బీజేపీ ఇక్కడ కొన్ని స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఓ రకంగా పశ్చిమ బెంగాల్ లో జరుగుతున్న రెండో ఫేజ్ మమతకు కంచుకోటలు అని చెప్పాలి. ఇక్కడ భవానీ పూర్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ బీజేపీ అగ్రనేత సువేందు అధికారి నువ్వా నేనా అన్నట్టుగా తలపడుతున్నారు. 

మొత్తంగా రెండో విడతలో 8 జిల్లాల్లో జరగనుంది. దక్షిణ 24 పరగణాల్లో 31 అసెంబ్లీ స్థానాలు.. ఉత్తర పరగణాల్లో ..33 అసెంబ్లీ స్థానాలు..ఉత్తర, దక్షిణ కోల్ కతా కలిపి 11 స్థానాలున్నాయి. అటు హావ్ డాలూ 16 అసెంబ్లీ సీట్లు.. హుగ్లీలో 18 శాసన సభ స్థానాలు.. పూర్వ బర్ధమాన్ లో 16 అసెంబ్లీ సీట్లు.. నాదియాలో 17 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఇక్కడ నుంచి కేవలం 18 సీట్లనే గెలిచింది. మిగిలిన సీటులో ఒక స్థానాన్ని ఇండియన్ సెక్యులర్ ఫ్రంట్ గెలుచుకుంది. 

8 జిల్లాల్లో..

రెండో విడత పోలింగ్‌ జరిగే నియోజకవర్గాలు 8 జిల్లాలో విస్తరించి ఉన్నాయి. అవి ఉత్తర కోల్‌కతా, దక్షిణ కోల్‌కతా (రెండూ కలిపి 11 సీట్లు), హావ్‌డా (16 సీట్లు), నాదియా (17 సీట్లు), ఉత్తర 24 పరగణాలు (33 సీట్లు), దక్షిణ 24 పరగణాలు (31 సీట్లు), హూగ్లీ (18 సీట్లు), పూర్వ బర్ధమాన్‌ (16 సీట్లు). 

2021లో భాజపా తీవ్ర స్థాయిలో ప్రయత్నించినా 18 సీట్లనే గెలవగలిగింది. మిగిలిన ఒక సీటును ఇండియన్‌ సెక్యులర్‌ ఫ్రంట్‌ (ఐఎస్‌ఎఫ్‌) గెలుచుకుంది. అటు ఈ విడతలోనే కోల్ కతా మేయర్ ఫర్హాన్ హీకీమ్, మినిష్టర్స్.. శశి పంజా, అరూప్ బిశ్వాప్, ప్రత్యబసు, చంద్రిమా భట్టాచార్య వంటి వారు బరిలో ఉన్నారు. అటు ఆర్జీకర్ హాస్పిటల్ లో హత్యాచారానికి గురై కన్నుమూసిన జూనియర్ డాక్టర్ తల్లి ఈ దశలో బీజేపీ తరుపున బరిలో తన లక్ ను పరీక్షించుకుంుటన్నారు. బీజేపీ నుంచి రూపా గంగూలి,స్వపన్ దాస్ గుప్తా వంటి వారు బరిలో ఉన్నారు. మొత్తంగా ఈ విడతలో అందరి దృష్టి భవానీ పూర్ అసెంబ్లీ స్థానంపైనే ఉంది. 

Also Read:​ Balakrishnas Lineup: బాలకృష్ణ దూకుడు.. యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్..

Also Read:​ Chiranjeevi Lineup: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా తర్వాత చిరంజీవి నుంచే వచ్చే సినిమాలు ఇవే..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

