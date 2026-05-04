West Bengal Counting Updates: బెంగాల్లో కమలం దూకుడు.. పోస్టల్ బ్యాలెట్ లో బీజేపీ వర్సెస్ టీఎంసీ..

West Bengal Counting Updates: నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి జరిగిన ఎన్నికల్లో అందరి చూపు పశ్చిమ బంగాల్  ఎన్నికల ఫలితాలపై  ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.  పశ్చిమ బెంగాల్ లో బీజేపీ వికసిస్తోంది. అటు టీఎంసీ కూడా గట్టిపోటీ ఇస్తోంది. గతంలో పోలిస్తే పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ లో బీజేపీ వర్సెస్  టీఎంసీ హోరా హోరీ కొనసాగనుందని తెలుస్తుంది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 4, 2026, 09:02 AM IST

West Bengal Election Results 2026: పశ్చిమ బెంగాల్లో  వెస్ట్ బెంగాల్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపులో 107 స్థానాల్లో బీజేపీ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. మరోవైపు మమతా బెనర్జీకి సంబంధించిన 102 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉన్నాయి. మొత్తంగా చూసుకుంటూ గతంలో కంటే బీజేపీ దూకుడు మీదున్నట్టు తెలుస్తోంది. మరోవైపు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కూడా ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. మొత్తంగా చూసుకుంటే పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎవరు గెలిచినా.. హోరా హోరీగా 10 స్థానాలకు అటు ఇటుగా బీజేపీ కానీ.. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కానీ అధికారం చేపట్టే అవకాశాలున్నాయి. ఏది ఏమైనా పశ్చిమ బంగాల్లో మోడీ వర్సెస్ దీదీగా  పోటాపోటీగా ఓటర్లు రెండుగా చీలిపోయినట్టు తెలుస్తుంది. కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టు పార్టీలు పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోవడం గమనార్హం. కాంగ్రెస్ కేవలం 3 చోట్ల మాత్రమే ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. ఇక భవానీ పూర్ నుంచి  టీఎంసీ ఛీఫ్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ పోస్టల్ బ్యాలెట్ లో వెనకపడ్డారు. 

ఇక ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడుతున్న నేపథ్యంలో పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ  ఆసక్తికర ట్వీట్‌ చేశారు. తమ TMC పార్టీ కార్యకర్తలు అప్రమత్తంగా వుండాలని కోరారు. బీజేపీ ఉద్దేశపూర్వకంగానే కొన్ని రకాల దుశ్ప్రచారాలకు తెగపడిందని ట్వీట్ చేసింది.  వహుగ్లీలోని శ్రీరాంపూర్ నుండి నాడియాలోని కృష్ణానగర్, బర్ధమాన్‌లోని ఆస్‌గ్రామ్, కోల్‌కతాలోని ఖుదీరామ్ అనుశీలన్ కేంద్రం వరకు—ఇలాంటి సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని తెలిపారు.  విద్యుత్ కోతలను సృష్టించడం ద్వారా సీసీటీవీ కెమెరాలను నిలిపివేస్తున్నారన్నట్టు తెలిపారు.  స్ట్రాంగ్ రూమ్‌లలోకి వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అలర్ట్‌గా వుండాలని తమ పార్టీ కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు  మమతా బెనర్జీ.  ప్రతి విషయాన్ని నిశితంగా గమనించాలని,  స్ట్రాంగ్ రూమ్‌లలో ప్రజల ఓట్లకు కాపలాగా ఉండాలన్నారు. ఎవరైనా ఎక్కడైనా అనుమానాస్పద పరిస్థితిని సృష్టిస్తే, వెంటనే వారిని చుట్టుముట్టి అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు మమతా బెనర్జీ . 

తమిళనాడులో డీఎంకే అత్యధికస్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. డీఎంకే 61 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగతుంది. ఏఐఏడీఎంక 22 స్థానాలు.. విజయ్ కు చెందిన టీవీకే 14 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది.  ఇక  కేరళం రాష్ట్రంలో  కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎష్ 71 స్థానాల్లో .. అధికార ఎల్డీఎఫ్ 64 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుంది. అస్సామ్  లో 126 స్థానాలకు గానను 67 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుంది. అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ 9 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. అటు పుదుచ్చేరిలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే 30 స్థానాలకు గాను 22 పైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

