West Bengal Assembly Election Results 2026: పశ్చిమ బెంగాల్ లో మోడీ సునామీ.. దీదీ కోటలు బద్దలు..

West Bengal Assembly Election Results 2026: పశ్చిమ బెంగాల్ ఓటర్లు ఈ సారి ఓట్లర్లు విలక్షణ తీర్పును ఇచ్చారు.  దాదాపు మెజారిటీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పినట్టుగా భారతీయ జనతా పార్టీ తొలిసారి వంగ భూమిలో అధికారం కైవసం చేసుకోబోతున్నట్టు ఎన్నికల ఫలితాలు చెబుతున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 4, 2026, 10:51 AM IST

BJP Cross Majority Mark in West Bengal Assembly Elections 2026: ఎన్నాళ్లో వేచిన ఉదయం .. ఈనాడే ఎదురైనట్టు పశ్చిమ బెంగాల్ లో భారతీయ జనతా పార్టీ అడుగుపెట్టబోతుంది. మొత్తంగా 294 స్థానాలకు గాను 148 మెజారిటీ మార్క్ ను దాటి దాదాపు 165 సీట్లలో బీజేపీ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్ లో మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన మమతా బెనర్జీ పాలనపై ప్రజలు విసుగుచెంది బీజేపీకి అధికారం కట్టబెడుతున్నారు. ఎన్నికల సమయంలో నరేంద్ర మోడీ మే 4న పశ్చిమ బెంగాల్ కొత్త ఉదయం చూడబోతున్నట్టు చెప్పిన వ్యాఖ్యలు నిజం అయ్యాయి. మొత్తంగా గత 10 యేళ్లుగా వంగ భూమిపై అధికారం చేపట్టాలన్న కోరిక నెరవేరే సమయం వచ్చేసింది.

మొత్తంగా పశ్చిమ బెంగాల్ చరిత్ర చూసకుంటే.. ముందుగా కాంగ్రెస్ దాదాపు 30 యేళ్లు పరిపాలన సాగించారు. ఆ తర్వాత కమ్యూనిస్టులు 35 యేళ్లు పరిపాలించారు. ఆపై మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని టీఎంసీ పార్టీ 15 యేళ్లు పాలన సాగించింది. దాదాపు 15 యేళ్ల తర్వాత అక్కడి ప్రజలు అధికార పార్టీకి బై బై చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీకి పట్టం కట్టారు. ఇక టీఎంసీ ఛీప్ మమతా బెనర్జీ స్వయంగా భవానీ పూర్ నుంచి వెనకంజలో ఉన్నారు. గతంలో నందిగ్రామ్ లో సువేందు అధికారిపై ఓటమి పాలైన మమతా బెనర్జీ.. ఈ సారి భవానీ పూర్ నుంచి ఓడిపోవడం దాదాపు ఖాయమైంది. 

గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పశ్చిమ బెంగాల్లో టీఎంసీ 215 స్థానాలతో మూడోసారి అధికారం కైవసం చేసుకుంది. మరోవైపు బీజేపీ 77 స్థానాలతో  రెండో ప్లేస్ లో నిలిచింది. కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టులు ఖాతా తెరవలేకపోయారు. మరోవైపు ఇతరులు రెండో స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. మొత్తంగా చూసుకుంటే మెజారిటీ మార్క్ 148 స్థానాలను దాటి 14 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. ఇదే ట్రెండ్ చివరి వరకు కొనసాగుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

