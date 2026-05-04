West Bengal Assembly Election Results 2026: దీదీకి చావో రేవో.. పశ్చిమ బెంగాల్ ఫలితాలపై దేశ వ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ..

అవును 2026లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలు బీజేపీ, టీఎంసీకి ఇవి చావో రేవో అన్నట్టుగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ సారి ఎన్నికల్లో గెలిస్తే మమతా బెనర్జీ దేశ వ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ నేతల్లో శక్తివంతమైన నేతగా ఎదిగే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు ఈ ఎన్నికల్లో మమతా బెనర్జీ ఓడిపోతే .. అది ఆమె రాజకీయ సమాధికి పునాది కానుంది. ఒకప్పుడు ఉత్తర ప్రదేశ్ ను పాలించిన మాయావతిలా ఈమె రాజకీయ జీవితం కనుమరుగు అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఓ రకంగా మమతాకు ఇది జీవన్మరణ సమస్య అని చెప్పాలి. ఒకసారి బెంగాల్ లో గద్దె దిగిన తర్వాత మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చిన దాఖలాలు లేవు. మరోవైపు కమలం పార్టీ ఈ సారి అక్కడ ఎలాగైనా పాగా వేయాలనే ప్లాన్ తో ఎన్నికల్లో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తూ ముందుకెళ్లింది. ముందు నుంచే అభ్యర్ధులను ప్రకటించడం దగ్గర నుంచి అన్ని పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేసింది. ఈ ఎన్నికలను బీజేపీ పెద్దలు సవాల్ గా తీసుకున్నారు. ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమైన కౌంటింగ్ లో ముందుగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ను లెక్కించారు. 8.30 నుంచి ఈవీఎంల లెక్కింపు జరపనున్నారు.
294 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలున్న పశ్చిమబెంగాల్లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేయాలంటే.. 148 స్థానాలు గెలిచిన పార్టీ అధికారాన్ని చేపట్టనుంది. అయితే అధికారంలోఉన్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్ మెజారిటీ సాధించిన అభ్యర్థులతో సర్కారును ఏర్పాటు చేయగలిగే సత్తా ఉందా? బీజేపీ కూటమి బలపడుతోందా? అనే ప్రశ్నలకు ఓటరు తీర్పు మరికొన్ని గంటల్లో తేలిపోనుంది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాల ప్రకారం బీజేపీ కూటమి సర్కారును ఏర్పాటు చేస్తుందని ప్రచారం జరిగింది.
పశ్చిమ బెంగాల్లో 11 జిల్లాలను సమస్యామత్మక ప్రాంతాలుగా గుర్తించారు. ఇప్పటిదాకా మూడుసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రాతినిధ్యం వహించిన మమతా బెనర్జీ మళ్లీ అధికారం చేపట్టే అవకాశం ఉందా? మమత పాలనపట్ల ప్రజలు మమకారాన్ని ప్రదర్శించారా? ప్రజలు అధికార మార్పును కోరుకుంటున్నారా? అనే చర్చ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడకముందే.. కౌంటింగ్ కేంద్రాలవద్ద తృణమూల్ కాంగ్రెస్ - బీజేపీ మద్ధతుదారుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఉద్రిక్తపరిస్థితి తలెత్తనీకుండా పోలీస్ అధికార యంత్రాంగం భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేసింది.
బెంగాల్లో ఎన్నికలు ముగిసినప్పటికీ రాజకీయ వేడి ఇంకా తగ్గలేదు. అక్కడక్కడా ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. కౌంటింగ్ సందర్భంగా ఎలాంటి హింసాకాండ చోటుచేసుకోకుండా 2.5 లక్షల మంది పారామిలటరీ జవాన్లను ఎన్నికల సంఘం మోహరించింది. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ద్వారా 90 లక్షల ఓట్లను తొలగించిన తర్వాత జరిగిన ఫస్ట్ ఎన్నికలే ఇవే కావడంతో ఫలితాలపై రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. కౌంటింగ్ ప్రక్రియపై ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అనుమానాలు వ్యక్తం చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఈవీఎంలను తారుమారు చేసే కుట్ర జరుగుతోందని ఆరోపించారు. కోల్కతాలో ఈవీఎంలను భద్రపర్చిన స్ట్రాంగ్రూమ్ను ముట్టడించేందుకు ప్రయత్నించారు. మమతా బెనర్జీ ఆరోపణలను ఎన్నికల సంఘం కొట్టిపారేసింది. ఈవీఎంల ట్యాపరింగ్కు అవకాశమే లేదని వివరణ ఇచ్చింది.
పశ్చిమ బెంగాల్లో ఈసారి కచ్చితంగా జెండా పాతాలన్న లక్ష్యంతో భారతీయ జనతా పార్టీ సర్వశక్తులూ ఒడ్డి పోరాడింది. ఈ ఎన్నికలను బీజేపీ ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, కేంద్ర హోంశాఖమంత్రి అమిత్ షా సహా ఆ పార్టీ అగ్రనేతలు ఎన్నికల ప్రచారంలో విస్తృతంగా పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో రెండు దశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించగా, రికార్డుస్థాయిలో 92.47 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత బెంగాల్ ఎన్నికల చరిత్రలో ఈ స్థాయిలో భారీగా ఓటింగ్ నమోదు కావడం ఇదే మొదటిసారి. గెలుపు తమదేనని తృణమూల్ కాంగ్రెస్, బీజేపీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. కొన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్దే మళ్లీ విజయమని అంచనా వేయగా, మరికొన్ని బీజేపీ స్పష్టమైన మెజార్టీ సాధించబోతున్నట్లు వెల్లడించాయి. ఒక టీఎంసీ నేత మమతా బెనర్జీ పోటీ చేస్తోన్న భవానీ పూర్ నియోజకవర్గం పై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ స్థానం నుంచి బీజేపీ తరుపున సువేందు అధికారి బరిలో ఉన్నారు. మరోవైపు ఈయన నందిగ్రామ్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. గత ఎన్నికల్లో ఈయన నందిగ్రామ్ నుంచి మమతా బెనర్జీని ఓడించి సంచలనం రేపారు.
Also Read: Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!
Also Read: Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.