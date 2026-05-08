SIR Impact on West Bengal Assembly Election:ప్రెజెంట్ దేశ వ్యాప్తంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఓటర్ల సమగ్ర సవరణ జాబితాను రెడీ చేస్తోంది. అదే స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ షార్ట్ కట్ లో ‘సర్’ ప్రాసెస్. ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాల్లో అప్పటికే చనిపోయిన వారు లేదా ఊరు విడిచి వెళ్లిన వాళ్ల ఓట్లు అక్కడ అలాగే ఉన్నాయి. అంతేకాదు కొంత మంది తమ సొంత ఊరితో పాటు పనిచేయడానికి వెళ్లే ప్రదేశంలో ఓటు హక్కు పొందినవారున్నారు. ఒక వ్యక్తికి ఒకటే ఓటు అన్న సిద్ధాంతం నేపథ్యంలో అక్రమంగా రెండు చోట్ల ఓట్లు ఉన్నవారు.. ఇప్పటికే తమకు రెండు చోట్ల ఓట్లు ఉన్నాయి. ఒకదాన్ని తొలిగించమని ఈసీకి విన్నవించినా.. కొంత మంది లోకల్ రాజకీయనాయకుల ఒత్తిడి కారణంగా గత కొన్నేళ్లుగా అనర్హమైన ఓటర్లు పెరిగిపోయారు. ఈ సమగ్ర ఓటర్ల ప్రక్షాళనతో ఓటర్ల విషయంలో పారదర్శకత పెరుకే అవకాశాలున్నాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. త్వరలో తెలంగాణలో కూడా స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ జరగనుంది.
పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో, రాహుల్ గాంధీతో పాటు మమత బెనర్జీ సహా INDI అలయన్స్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష కూటమి స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) ప్రక్రియ ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రభావితం చేసిందని చెబుతున్నారు. ఎన్నికల సమగ్రతకు భంగం కలిగించిందని ఆరోపించడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే, వాస్తవాలు, డేటాతో పాటు మరికొన్నింటిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే SIR అనేది రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా ఏకరీతిగా నిర్వహించబడిన ఒక సాధారణ దేశవ్యాప్త ప్రక్రియ అని ఎలక్షన్ కమిషన్ తో పాటు రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. బెంగాల్ తీర్పు అక్కడ రాజకీయ మార్పును సూచించింది. ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత కారణంగా అక్కడ బీజేపీ అధికారంలో వచ్చిందే తప్ప .. ఎలాంటి అక్రమాలు జరగలేదని ఈ ప్రాసెస్ ను నిర్వహించిన న్యాయమూర్తులు చెబుతున్న మాట.
1. SIR ఒక సాధారణ రాజ్యాంగ ప్రక్రియ..
స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) అనేది కొత్తది కాదు.. ఇదే ఎన్నికల సంఘం విధానాల కింద గతంలో కూడా అనేక రాష్ట్రాలలో ఇలాంటి పునఃసమీక్ష ప్రక్రియలు నిర్వహించారు. చనిపోయినా.. ఒక చోట అద్దెకుండే వారు ఐదేళ్లలో వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లడం అనేది నిరంతర ప్రక్రియ. ఇందులో సామాన్యుల నుంచి వ్యాపారస్తులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వంటి వారు బదిలీతో వివిధ ప్రాంతాలకు వెళుతుండటం కామన్. SIRను బెంగాల్కు మాత్రమే పరిమితమైన రాజకీయ కుట్రగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం వాస్తవానికి తప్పుదోవ పట్టించేది.
2. ఎంపిక చేసిన ఓటర్ల తొలగింపుల గురించిన తప్పుడు కథనం..
ప్రతిపక్ష పాలిత రాష్ట్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఓటర్ల తొలగింపులు జరిగాయన్న ప్రతిపక్షాల వాదన, జాతీయ గణాంకాలను తప్పని తేలింది. బెంగాల్ దాదాపు 90 లక్షల ఓట్ల తొలగింపు జరిగితే.. అందులో 30 లక్షలు ముస్లిమ్స్ ఓటర్లు.. 60 లక్షల హిందూ ఓటర్లున్నారు. ఈ రకంగా చూసుకుంటే బీజేపీకి ఓటు వేసే మెజారిటీ వాళ్ల ఓట్లు తగ్గినట్టే కదా. ఇక ఉత్తర ప్రదేశ్, గుజరాత్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్,ఛత్తీస్గఢ్ వంటి బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలలో కూడా పశ్చిమ బెంగాల్కు సమానంగా లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఓటర్ల తొలగింపు శాతం నమోదైంది. ఇది SIR (స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్) అనేది రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా ఏకరీతిగా నిర్వహించబడిన ఒక దేశవ్యాప్త పరిపాలనా ప్రక్రియలో ఓ భాగం మాత్రమే.
3. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలు ప్రజాస్వామ్య తీర్పులను మార్చలేవు..
వాస్తవ ఎన్నికల ఫలితాలను కొట్టిపారేయడానికి ప్రతిపక్షాలు ఎంపిక చేసిన అభిప్రాయ సేకరణలను వాడుకుంటున్నాయి. 2024లో బీజేపీ పనితీరును జాతీయ అభిప్రాయ సేకరణలు అతిగా అంచనా వేసినప్పుడు గానీ, కేరళ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలను ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడంలో విఫలమైనప్పుడు గానీ కాంగ్రెస్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎపుడు ప్రశ్నించలేదని బీజేపీ నేతలతో పాటు ప్రజాస్వామ్య వాదులు చెబుతున్న మాట. ప్రజాస్వామ్యంలో తుది తీర్పు ఓటర్లదే కానీ, ఎగ్జిట్ పోల్స్ నిర్ణయించలేవు.
4. భారతదేశ ఎన్నికల వ్యవస్థ కేవలం ఓట్ల లెక్కల మీద పనిచేయదు..
2022లో హిమాచల్ ప్రదేశ్.. 2018లో మధ్యప్రదేశ్..2023లో తెలంగాణలో చూసినట్లుగా, ఓట్ల వాటాలో చిన్న మార్పులు ప్రభుత్వాలనే మార్చివేశాయి. చిన్న తేడా పెద్ద సీట్ల వ్యత్యాసాలకు దారితీస్తాయని భారత రాజకీయ చరిత్ర పదేపదే నిరూపిస్తూనే ఉంది. కేవలం మొత్తం ఓట్ల వాటా మాత్రమే కాకుండా, నియోజకవర్గాల వారీగా ఓట్ల పంపిణీయే ఎన్నికల ఫలితాలను నిర్ధారిస్తుంది.
5. ఓటర్ల జాబితా సవరణలపై కాంగ్రెస్ కపట నాటకం..
2023లో కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు, ఓటర్ల జాబితాలో 12 లక్షలకు పైగా ఓటర్లను చేర్చగా, 6 లక్షలకు పైగా ఓటర్లను తొలగించారు. అయినప్పటికీ, ఫలితం తమకు అనుకూలంగా రావడంతో కాంగ్రెస్ ఎటువంటి ఆందోళన వ్యక్తం చేయలేదు.అదే తమతో పాటు తమ భాగస్వామ్య పక్షాలు ఓటమి పాలైతే ఈ ఓటర్ల ప్రక్షాళనపై నానా యాగీ చేస్తున్నాయి. తాము గెలిస్తే ఓ మాట.. ఓడితే మరో మాట మార్చడం కాంగ్రెస్ కు అలవాటైపోయింది. ఓడిన ప్రతీసారి ఓట్ చోరీ అంటూ దొంగ నాటకానికి తెరలేపుతున్నాయి.
6. ప్రతిపక్షం రాజ్యాంగ సంస్థలను నిదించి ప్రశ్నించకూడదు..
కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వాల హయాంలో నియమితులైన పలువురు మాజీ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్లు ఆ తర్వాత గవర్నర్ పదవులు, రాజ్యసభ సభ్యత్వాలు, ఇతర రాష్ట్ర స్థాయి నియామకాలు పొందారు. అదే ప్రతిపక్షం ఇప్పుడు ఎన్నికలలో ఓటమి చవిచూసిన తర్వాతే ఎన్నికల సంఘం విశ్వసనీయతను ప్రశ్నించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఇది రాజ్యాంగ సంస్థలపై జరుగుతున్న రాజకీయ ప్రేరేపిత దాడి అని స్పష్టం చేస్తోంది.
7. మొత్తం ప్రక్రియ న్యాయ పర్యవేక్షణలో జరిగింది..
పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎస్ఐఆర్ (SIR), పోలింగ్ ప్రక్రియ సుప్రీంకోర్టు, కలకత్తా హైకోర్టుల నిరంతర పర్యవేక్షణలో జరిగాయి. పోలింగ్ ఏర్పాట్లు, ఓట్ల లెక్కింపు, శాంతిభద్రతల ఆందోళనలకు సంబంధించిన అంశాలతో సహా, టీఎంసీ స్వయంగా దాఖలు చేసిన పలు పిటిషన్లను న్యాయవ్యవస్థ విచారించింది."దొంగిలించబడిన ఎన్నిక" ఆరోపణలు కేవలం ఎన్నికల సంఘంపైనే కాకుండా న్యాయవ్యవస్థ, రాజ్యాంగ పర్యవేక్షణ యంత్రాంగాలపై కూడా దాడిగా పరిగణించాలని, ఎన్నికల సంఘం ఫ్రేమ్వర్క్ను ముందుకు సాగనివ్వాలని కోర్టులు చివరికి ఓ నిర్ణయానికి వచ్చాయి.
8. బెంగాల్లో నిజమైన రాజకీయ మార్పు చోటుచేసుకుంది..
పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాలు, పరిపాలనాపరమైన అవకతవకల వల్ల కాకుండా, ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత, ప్రజా అసంతృప్తితో చోటుచేసుకున్న రాజకీయ మార్పుకు సంకేతంగా నిలిచాయి. 2019 నుండి స్థిరంగా గెలుస్తూ వస్తున్న అన్ని నియోజకవర్గాలను బీజేపీ నిలబెట్టుకుంది, డజన్ల కొద్దీ కొత్త నియోజకవర్గాల్లోకి విస్తరించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అత్యధిక స్థానాల్లో ఓట్ల వాటాను పెంచుకుంది. అదే సమయంలో, టీఎంసీ చాలా నియోజకవర్గాల్లో ఓట్ల వాటాను కోల్పోయింది. అదే సమయంలో హిందూ వ్యతిరేక, ముస్లిమ్ సంతుష్టీకరణ వంటి వాటితో ప్రజలు విసిగిపోయారు. సుదీర్ఘ పాలనతో పాటు నిరంకుశ,అరాచక పాలనకు అక్కడ ప్రజలు విసిగిపోయి ఆమె కంచుకోటలను ఓటు అనే ఆయుధంతో బద్దలు కొట్టారు. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారుతో పశ్చిమ బంగాల్ కు మంచి రోజులు రాబోతున్నట్టు రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. మరోవైపు ఉత్తర ప్రదేశ్ తరహాలో పశ్చిమ బెంగాల్ కూడా ప్రశాంత, ఆధ్యాత్మక వాతావరణంతో విరాజిల్లబోతుంది.
9. ఎస్ఐఆర్ తొలగింపులకు, బీజేపీ పనితీరుకు సంబంధం లేదు..
ఎస్ఐఆర్ తొలగింపులు బీజేపీకి లబ్ధి చేకూర్చాయన్న ఆరోపణను గణాంకాలు నేరుగా ఖండిస్తున్నాయి. అత్యధిక తొలగింపులు జరిగిన నియోజకవర్గాల్లో, వాస్తవానికి బీజేపీ కంటే టీఎంసీనే ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకుంది. ఓట్ల వాటాలో మార్పులకు మధ్య వాస్తవంగా ఎటువంటి సంబంధం లేదని తేలింది. తొలగించబడిన ఓటర్ల సంఖ్య గెలుపు మార్జిన్ను మించిన నియోజకవర్గాల్లో కూడా, బీజేపీ, టీఎంసీ రెండూ వేర్వేరు సీట్లలో లబ్ధి పొందాయి. ఇది ప్రతిపక్షాల వాదన గణాంకపరంగా బలహీనమైనదనిగా నిరూపించబడింది.
10. బీజేపీ విజృంభణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉంది, అధిక ఓట్లు నమోదయ్యే ప్రాంతాలకే పరిమితం కాలేదు.
ఉత్తర బెంగాల్, జంగల్ మహల్, ప్రెసిడెన్సీ ప్రాంతం అంతటా బీజేపీ ప్రభంజనం స్పష్టంగా కనిపించాయి. ఇది కేవలం కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితం కాకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ట్రెండ్ అదే విధంగా కొనసాగింది. అదే బీజేపీకి 206 సీట్లు వచ్చేలా చేశాయి.
