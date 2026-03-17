West Bengal Assembly Elections 2026: బెంగాల్ లో బీజేపీ దూకుడు.. మమత కంటే ముందు అభ్యర్ధుల ప్రకటన..

West Bengal Assembly Elections 2026:  దేశ వ్యాప్తంగా మరో ఎన్నికల నగరా మోగింది.  ఆదివారం నాలుగు రాష్ట్రాల ఎన్నికలతో పాటు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరికి ఎన్నికల కమిషన్ నోటిఫినకేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన కొన్ని గంటల్లోనే భారతీయ జనతా పార్టీ అందరి కంటే ముందుగా తమ అభ్యర్ధులను ప్రకటించి రంగంలోకి దించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 17, 2026, 11:32 AM IST

Wrong Recharge: తప్పు నంబర్‌కు రీఛార్జీ చేశారా? కంగారుపడకండి, ఈ కంపెనీ మీకు రీఫండ్‌ చేస్తుంది!!
5
wrong recharge refund
Wrong Recharge: తప్పు నంబర్‌కు రీఛార్జీ చేశారా? కంగారుపడకండి, ఈ కంపెనీ మీకు రీఫండ్‌ చేస్తుంది!!
EPS-95 Pension: EPS-95 కనీస పెన్షన్ పెంపుపై పార్లమెంటులో కేంద్ర మంత్రి ఏం స్పష్టం చేశారో వెంటనే తెలుసుకోండి..!!
6
EPS Pension Increase
EPS-95 Pension: EPS-95 కనీస పెన్షన్ పెంపుపై పార్లమెంటులో కేంద్ర మంత్రి ఏం స్పష్టం చేశారో వెంటనే తెలుసుకోండి..!!
Niharika Konidela: పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన నిహారిక.. ఫైనల్ గా క్లారిటీ ఇచ్చేసిన మెగా డాటర్..
7
Niharika Konidela
Niharika Konidela: పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన నిహారిక.. ఫైనల్ గా క్లారిటీ ఇచ్చేసిన మెగా డాటర్..
Tata Car Discount in March: అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లు.. టాటా EVలపై ఆఫర్ల వర్షం.. ఏకంగా రూ.3.8లక్షల వరకు తగ్గింపు..!!
5
tata march discount
Tata Car Discount in March: అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లు.. టాటా EVలపై ఆఫర్ల వర్షం.. ఏకంగా రూ.3.8లక్షల వరకు తగ్గింపు..!!
5 States Assembly Elections 2026: పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ రాజకీయ సమీకరణాలు వేడెక్కాయి. రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న BJP.. తాజాగా 144 మంది అభ్యర్థులతో కూడిన తొలి జాబితాను విడుదల చేసింది. ఉత్తర, దక్షిణ బెంగాల్‌లోని పలు కీలక నియోజకవర్గాలకు అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన జరిగిన పార్టీ కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ సమావేశంలో ఈ అభ్యర్థుల పేర్లను ఖరారు చేశారు. ఈ సమావేశంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ వంటి అగ్రనేతలు పాల్గొని, క్షేత్రస్థాయి నివేదికల ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశారు.

భారతీయ జనతా పార్టీ  విడుదల చేసిన ఈ జాబితాలో పార్టీకి చెందిన ఉద్ధండులు, విభిన్న రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులకు చోటు దక్కింది. నందిగ్రామ్ నుంచి సువేందు అధికారి, అసన్సోల్ దక్షిణ్ నుంచి అగ్నిమిత్ర పాల్, శిబ్‌పూర్ నుంచి రుద్రనీల్ ఘోష్, ఉలుబేరియా దక్షిణ్ నుండి స్వామి మంగళానంద పురి మహారాజ్, చక్దా నుంచి బంకిం చంద్ర ఘోష్, పాంస్కురా నుంచి సుబ్రతా మైత్రా, దేగంగా నుంచి తరుణ్ కాంతి ఘోష్ నుంచి బరిలోకి దిగుతున్నారు.

మొత్తం 294 స్థానాలున్న పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీలో మెజారిటీ సాధించే దిశగా బీజేపీ అడుగులు వేస్తోంది. అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌కు దీటైన పోటీ ఇచ్చేలా, సామాజిక సమీకరణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ 144 మందిని ఎంపిక చేసినట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. త్వరలోనే మిగిలిన స్థానాలకు సంబంధించిన అభ్యర్థుల పేర్లను కూడా వెల్లడించనున్నారు.  అయితే ఎలక్షన్ నగరా మోగిన కొన్ని గంటల తర్వాత పశ్చిమ బెంగాల్ .. సీఎస్ తో పాటు పశ్చిమ బెంగాల్ డీజపీ, కోల్ కతా కు చెందిన పలువురు సీనియర్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులను ఎన్నికల విధులకు దూరంగా ట్రాన్స్ ఫర్ చేశారు. మొత్తంగా గతంలో 6 నుంచి ఏడు విడతల్లో ఎన్నికలు జరిగేవి. ఈ సారి మాత్రం రెండు విడతల్లో ఏప్రిల్ 23 గురువారం, ఏప్రిల్ 29 బుధవారం రోజుల్లో ఎలక్షన్స్ నిర్వహించనున్నారు. మొత్తంగా గతంలో మాదిరి కాకుండా ఎంతో కట్టుదిట్టంగా ఎలక్షన్స్ నిర్వహించేందుకు ఈసీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. మరోవైపు సీపీఎం 194 అభ్యర్ధులతో తొలి జాబితాను విడుదల చేసింది. మరోవైపు తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న ఒకే విడతలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అటు అస్సామ్, కేరళం, పుదుచ్చేరిలో ఏప్రిల్ 9న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఎలక్షన్ రిజల్ట్ ను మే 4న కౌంటింగ్ నిర్వహించనున్నారు. 

Also Read:​ మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Also Read:​ బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

