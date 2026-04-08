English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • West Bengal Assembly Election 2026: పశ్చిమ బెంగాల్ లో తారా స్థాయికి చేరిన ఎన్నికల వేడి.. బీజేపీ వర్సెస్ తృణముల్ నువ్వా నేనా..!

West Bengal Assembly Election 2026: పశ్చిమ బెంగాల్ లో తారా స్థాయికి చేరిన ఎన్నికల వేడి.. బీజేపీ వర్సెస్ తృణముల్ నువ్వా నేనా..!

West Bengal Assembly Election 2026:పశ్చిమ బెంగాల్‎లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేడి తారస్థాయికి చేరుకుంది. అధికార తృణమాల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, ప్రతిపక్ష బీజేపీ మధ్య విమర్శలు ప్రతివిమర్శలు, సవాళ్లు ప్రతిసవాళ్లతో బెంగాల్ రాజకీయాం హీటెక్కింది. ఈ క్రమంలోనే టీఎంసీ అధినేత్రి, సీఎం మమతా బెనర్జీ బీజేపీపై మరోసారి విమర్శలు గుప్పించుకున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 8, 2026, 07:05 AM IST

Trending Photos

West Bengal Assembly Election 2026: పశ్చిమ బెంగాల్ లో తారా స్థాయికి చేరిన ఎన్నికల వేడి.. బీజేపీ వర్సెస్ తృణముల్ నువ్వా నేనా..!

West Bengal Politics: అసెంబ్లీ ఎన్నికల నగారా మోగిన తర్వాత పశ్చిమ బెంగాల్ లో అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీజేపీ మధ్య మాటల యుద్దం తీవ్రమైంది.  ప్రచారంలో భాగంగా రీసెంట్ గా  ముర్షిదాబాద్‌లో జరిగిన బహిరంగ సభలో దీదీ పాల్గొన్నారు.  ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. బెంగాల్‎ను అంతం చేయడానికి బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోందని అన్నారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా అధికారులను బెదిరిస్తున్నారని, ఓటర్ల జాబితాలను తారుమారు చేయిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి పేర్లను తొలగించే ప్రయత్నాలు ప్రజలను భయపెట్టడానికేనని మండిపడ్డారు. మీకు నిజంగా ధైర్యం ఉంటే బహిరంగంగా పోరాడాలని సవాల్ విసిరారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

రైతులకు ప్రత్యేక బడ్జెట్:
టీఎంసీ తిరిగి తిరిగి అధికారంలోకి వస్తే రైతుల కోసం ప్రత్యేక బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెడతామని దీదీ హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి పనులను నెమ్మదింపజేయడానికే సుమారు 500 మంది అధికారులను తొలగించారని ఆరోపించారు. ఎన్నికలు పూర్తి అవ్వగానే అన్ని పనులు తిరిగి ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు. 

ఫరక్కా వంటి ప్రాంతాలలో మైనారిటీ వర్గాల కోసం రోడ్లు, కమ్యూనిటీ హాళ్లతో సహా చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను ప్రస్తావిస్తూ.. తమ ప్రభుత్వం అన్ని మతాల ప్రజల కోసం పనిచేస్తుందని, విభజన రాజకీయాలను సమర్థించదన్నారు. టీఎంసీ తిరిగి అధికారంలోకి రాకపోతే బెంగాలీ భాష, గుర్తింపు ప్రమాదంలో పడతాయని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికలు 2026
పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఏప్రిల్ 23, 29 తేదీలలో రెండు దశల్లో 294 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు  పోలింగ్ జరగనుంది. గతంలో 6 విడతల్లో జరిగిన ఎన్నికలు ఈ సారి రెండు విడతలకే పరిమితం చేశారు. అంతేకాదు ఈసీ ఇప్పటికే సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో బలగాలను మోహరించింది. అంతేకాదు అన్ని చోట్ల వెబ్ క్యాస్టింగ్ కూడా నిర్వహిస్తుంది. ఎక్కడన్న ఏదైనా పోలింగ్ క్యాప్చర్ వంటివి జరిగితే వెంటనే రీ పోలింగ్ కు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసేలా అధికారులు రెడీగా ఉన్నారు.  మే 4న పశ్చిమ బంగాల్ తో పాటు మిగిలిన అస్సామ్, తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరి ఎన్నికల లెక్కింపు ఉంది.  ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. సీఎం మమతా బెనర్జీ టీఎంసీ కంచుకోట భవానీపూర్ నుంచి బరిలోకి దిగుతున్నారు. బీజేపీ నుంచి సువేందు అధికారి దీదీపై పోటీ చేస్తున్నారు. గత ఎన్నికల్లో సువేందు అధికారి .. మమతాను ఓడించి సంచలనం రేపారు. గతంలో మమతకు రైట్ హ్యాండ్ గా ఉన్న సువేందు అధికారి ప్రస్తుతం బీజేపీ కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్ధిగా బెంగాల్ లో ప్రచారాన్ని తీవ్రతరం చేశారు.  

(రచయత..మునిరాజ్..తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

West Bengal Assembly Elections 2026Mamata Benerjee5 states Assembly Elections 2026assembly elections west bengal0

Trending News