Mamata Banerjee shocking comments on Durgapur medical student gang rape case: వెస్ట్ బెంగాల్ లో మెడికల్ విద్యార్థిని గ్యాంగ్ రేప్ ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది. ఈ ఘటనపై ప్రస్తుతం పోలీసులు సీరియస్ గా విచారణ చేపట్టారు. ముగ్గురు నిందితుల్ని అరెస్ట్ చేశారు. మరో ఇద్దరి కోసం గాలింపు చర్చలు చేపట్టారు.ఈ క్రమంలో అపోసిషన్ పార్టీలు మమతా సర్కారుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తాయి.
దీనిపై తాజాగా.. పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసలు యువతి రాత్రిపూట బైటకు ఎందుకు వెళ్లిందని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. యువతి ప్రైవేటు మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ చదువుతుందని, రాత్రి అంటే.. 12. 30 గంటల ప్రాంతంలో ఆమెకు ఏంపని అంటూ కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడారు.
మెడికల్ కాలేజీల నిర్వాహకులు కూడా దీనిపై ప్రత్యేకంగా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. ప్రతి దానికి ప్రభుత్వంను నిందించడం, ఆరోపణలుచేయడం మానుకొవాలన్నారు. కాలేజీ అధికారులు ఆమె భద్రతకు పూచీకత్తు వహించాల్సి ఉంటుందని, రాత్రి వేళ్లలో కాలేజీ బయటకు వెళ్లడానికి అమ్మాయిలను అనుమతించరాదని తెల్చి చెప్పారు.
కోల్కతాకు 170 కిలోమీటర్ల దూరంలోని షోభాపూర్లోని ఒక ప్రైవేటు కాలేజీ ఆవరణలో శుక్రవారం రాత్రి ఈ షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
ఒడిశాలోని జలేశ్వర్కు చెందిన ఎంబీఎబీఎస్ రెండో సంవత్సరం విద్యార్థిని (23) ఒక ఫ్రెండ్తో డిన్నర్ చేసి కాలేజీకి తిరిగి వస్తుండగా, ఆమెపై కొంత మంది బైక్ ల మీద ఫాలో అయి నిర్మానుష్యమైన ప్రదేశంలో లాక్కెళ్లి అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు. ఆతర్వాత నిందితులు ఆమెను అడవిలో వదిలేసి పారిపోయారు. అడవిలో జరగటంతో పోలీసులు డ్రోన్ లను ఉపయోగించి దీనిపై విచారణ చేపట్టారు.
మరోవైపు ఈ ఘటనపై.. బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు. మమత ప్రభుత్వంలో శాంతిభద్రతలు క్షీణించాయని ఎద్దేవా చేశారు. బాధితురాలి కుటుంబానికి అన్నిరకాలుగా అండగా ఉంటామన్నారు.
Read more: West Bengal Gang Rape: వెస్ట్ బెంగాల్లో వైద్యవిద్యార్థినిపై గ్యాంగ్ రేప్.. 3 అరెస్ట్.. వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు..
మరోవైపు యువతి కనీసం నడవలేని స్థితిలో ఉందని బాధితురాలి తండ్రి చెప్పారు. ఆమె భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఒడిశాకు తిరిగి వెళ్లేందుకు అనుమతించాలని కోరారు. పోలీసులు నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం మమతా బెనర్జీ మాట్లాడిన మాటలు కాంట్రవర్సీగా మారాయి.
