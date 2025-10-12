English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Mamata Banerjee: అర్ధరాత్రి యువతి బైటకెందుకు వెళ్లింది.!. గ్యాంగ్ రేప్‌పై మమత బెనర్జీ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమనిందంటే..?

Mamata Banerjee: అర్ధరాత్రి యువతి బైటకెందుకు వెళ్లింది.!. గ్యాంగ్ రేప్‌పై మమత బెనర్జీ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమనిందంటే..?

Mamata Banerjee on Durgapur gangrape case: దుర్గాపూర్ మెడికల్ కాలేజీ వైద్య విద్యార్థిని అత్యాచారం ఘటనపై  వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసలు రాత్రిపూట ఆమె బైటకు ఎందుకు వచ్చిందని మాట్లాటడం ప్రస్తుతం కాంట్రవర్సీగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 12, 2025, 04:57 PM IST
  • గ్యాంగ్ రేప్ ఘటనపై మమతా సంచలన వ్యాఖ్యలు..
  • వెస్ట్ బెంగాల్ లో రాజుకున్న వివాదం..

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
5
Udaya Bhanu
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోటు అమ్మితే.. రూ.3,99,900 లాభం.. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా అమ్మేసేయండి..
6
Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోటు అమ్మితే.. రూ.3,99,900 లాభం.. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా అమ్మేసేయండి..
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
6
govt employees
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
Mamata Banerjee: అర్ధరాత్రి యువతి బైటకెందుకు వెళ్లింది.!. గ్యాంగ్ రేప్‌పై మమత బెనర్జీ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమనిందంటే..?

Mamata Banerjee shocking comments on Durgapur medical student gang rape case: వెస్ట్ బెంగాల్ లో మెడికల్ విద్యార్థిని గ్యాంగ్ రేప్ ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది. ఈ ఘటనపై ప్రస్తుతం పోలీసులు సీరియస్ గా విచారణ చేపట్టారు. ముగ్గురు నిందితుల్ని అరెస్ట్ చేశారు. మరో ఇద్దరి కోసం గాలింపు చర్చలు చేపట్టారు.ఈ క్రమంలో  అపోసిషన్ పార్టీలు మమతా సర్కారుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

దీనిపై తాజాగా.. పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం  మమతా బెనర్జీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసలు యువతి రాత్రిపూట బైటకు ఎందుకు వెళ్లిందని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.  యువతి ప్రైవేటు మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ చదువుతుందని, రాత్రి అంటే.. 12. 30 గంటల ప్రాంతంలో ఆమెకు ఏంపని అంటూ  కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడారు.

మెడికల్ కాలేజీల నిర్వాహకులు కూడా దీనిపై ప్రత్యేకంగా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. ప్రతి దానికి ప్రభుత్వంను నిందించడం, ఆరోపణలుచేయడం మానుకొవాలన్నారు. కాలేజీ అధికారులు ఆమె భద్రతకు పూచీకత్తు వహించాల్సి ఉంటుందని, రాత్రి వేళ్లలో కాలేజీ బయటకు వెళ్లడానికి అమ్మాయిలను అనుమతించరాదని తెల్చి చెప్పారు. 

కోల్‌కతాకు 170 కిలోమీటర్ల దూరంలోని షోభాపూర్‌లోని ఒక ప్రైవేటు కాలేజీ ఆవరణలో శుక్రవారం రాత్రి ఈ షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

ఒడిశాలోని జలేశ్వర్‌కు చెందిన ఎంబీఎబీఎస్ రెండో సంవత్సరం విద్యార్థిని (23) ఒక ఫ్రెండ్‌తో డిన్నర్ చేసి కాలేజీకి తిరిగి వస్తుండగా, ఆమెపై కొంత మంది బైక్ ల మీద ఫాలో అయి నిర్మానుష్యమైన ప్రదేశంలో లాక్కెళ్లి అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు. ఆతర్వాత నిందితులు ఆమెను అడవిలో వదిలేసి పారిపోయారు.  అడవిలో జరగటంతో పోలీసులు డ్రోన్ లను ఉపయోగించి దీనిపై విచారణ చేపట్టారు.

మరోవైపు ఈ ఘటనపై.. బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు. మమత ప్రభుత్వంలో శాంతిభద్రతలు క్షీణించాయని ఎద్దేవా చేశారు. బాధితురాలి కుటుంబానికి అన్నిరకాలుగా అండగా ఉంటామన్నారు.

Read more: West Bengal Gang Rape: వెస్ట్ బెంగాల్‌లో వైద్యవిద్యార్థినిపై గ్యాంగ్ రేప్.. 3 అరెస్ట్.. వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు..
 

మరోవైపు యువతి కనీసం నడవలేని స్థితిలో ఉందని బాధితురాలి తండ్రి చెప్పారు. ఆమె భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఒడిశాకు తిరిగి వెళ్లేందుకు అనుమతించాలని కోరారు.  పోలీసులు నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం మమతా బెనర్జీ మాట్లాడిన మాటలు కాంట్రవర్సీగా మారాయి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

West BengalCM Mamata BanerjeeMedical student gang rape caseDurgapur medico gangrapewest Bengal crime news

Trending News