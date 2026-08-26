/ Zee 24 Ghanta: పశ్చిమ బెంగాల్‌ అభివృద్ధికి ఆరు సూత్రాలు ప్రకటించిన సువేందు అధికారి

Zee 24 Ghanta Mega Conclave: చారిత్రాత్మక విజయం సాధించిన బీజేపీ పశ్చిమ బెంగాల్లో వంద రోజుల పాలన పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి కీలక ప్రకటన చేశారు. పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన ప్రణాళికలు వివరించారు. పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వ పాలన వంద రోజుల పాలన పూర్తి చేసుకుందని.. 6 సూత్రాల ప్రణాళిక, 3 ప్రత్యేక కమిటీలు వేస్తున్నట్లు సువేందు అధికారి ప్రకటన చేశారు.
పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడి 100 రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా కలకత్తాలో జరిగిన జీ 24 ఘంటా సదస్సులో సీఎం సువేందు అధికారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాన్ని స్వయం సమృద్ధిగా మార్చేందుకు 6 సూత్రాల ప్రణాళికను సువేందు అధికారి ఆవిష్కరించారు. పారిశ్రామిక పునరుద్ధరణ, పరిపాలనా నిర్ణయాలు, అవినీతి ఫిర్యాదులకు సంబంధించి 3 ప్రత్యేక కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించారు. పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, ఉపాధి, సరిహద్దు భద్రత, విద్య, పర్యాటకం వంటి పలు అంశాలపై జీ 24 కాంక్లేవ్లో చర్చించారు.
'వంద రోజుల్లో పనితీరును పూర్తిగా అంచనా వేయలేం. గత ప్రభుత్వం పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాన్ని దివాళా తీయించింది' అని సీఎం సువేందు అధికారి తెలిపారు. ఆ గాయాలను నయం చేసి పశ్చిమ బెంగాల్ను స్వయం సమృద్ధిగా మార్చాల్సిన సమయం వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. పారిశ్రామిక పునరుద్ధరణ కోసం పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి తాపస్ రాయ్ నేతృత్వంలో కమిటీ వేశామని తెలిపారు. మూతపడిన పరిశ్రమలపై అధ్యయనం, కొత్త పారిశ్రామిక విధానం కోసం ఈ కమిటీని ఏర్పాటుచేసినట్లు వెల్లడించారు.
అవినీతిపై విచారణపై ఆర్థిక మంత్రి స్వపన్ దాస్గుప్తా నేతృత్వంలో కమిటీ వేసినట్లు సీఎం సువేందు అధికారి తెలిపారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అవినీతి ఆరోపణలపై విచారణకు ఈ కమిటీని వేసినట్లు చెప్పారు. గత ప్రభుత్వ (వైఎస్సార్సీపీ) పాలనా నిర్ణయాల పరిశీలనకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి మనోజ్ అగర్వాల్ నేతృత్వంలో కమిటీ వేస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి సువేందు వివరించారు. పరిశ్రమలు, భద్రత కోసం రతన్ టాటా బెంగాల్ నుంచి వెళ్లిపోయిన పరిస్థితులను గుర్తుచేస్తూ.. వ్యాపారాలకు అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పిస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు.
ఈ సమావేశంలో పర్యాటక శాఖ మంత్రి శంకర్ ఘోశ్, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి అగ్నిమిత్ర పాల్, సంక్షేమ శాఖ మంత్రి దిలీప్ ఘోశ్ తమ శాఖలకు సంబంధించిన విషయాలు, ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన కీలక వ్యాఖ్యలు తెలిపారు. వంద రోజుల పాలనా సమీక్షకే పరిమితం కాకుండా పారిశ్రామిక ప్రగతి, ఉపాధి, విద్య, జాతీయ భద్రత, సుపరిపాలనపై సమగ్ర చర్చ వేదికగా జీ 24 గంటా కాన్క్లేవ్ నిలిచింది.