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Zee 24 Ghanta: పశ్చిమ బెంగాల్‌ అభివృద్ధికి ఆరు సూత్రాలు ప్రకటించిన సువేందు అధికారి

WB CM Suvendu Adhikari Hot Comments At Zee 24 Ghanta Mega Conclave: పశ్చిమ బెంగాల్‌ అభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి కీలక ప్రకటన చేశారు. జీ24 గంటల కాన్‌క్లేవ్‌లో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఆరు సూత్రాలు ప్రకటించారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌ అభివృద్ధికి సువేందు అధికారి కొన్ని ప్రకటనలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 26, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:35 PM IST
Zee 24 Ghanta: పశ్చిమ బెంగాల్‌ అభివృద్ధికి ఆరు సూత్రాలు ప్రకటించిన సువేందు అధికారి
Image Credit: Zee 24 Ghanta Mega Conclave Suvendu Adhikari

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Zee 24 Ghanta: పశ్చిమ బెంగాల్‌ అభివృద్ధికి ఆరు సూత్రాలు ప్రకటించిన సువేందు అధికారి
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