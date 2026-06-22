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West Bengal DA Hike: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..20 శాతం డీఏ పెంచుతూ ఉత్తర్వులు..ఆ రోజు నుంచే అమలు!

West Bengal DA Hike 2026: పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో అధికర మార్పిడి తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వం మరిన్ని హామీలు నెరవేర్చే దిశగా కదులుతోంది. తాజాగా ప్రకటించిన రాష్ట్ర బడ్జెట్‌లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఉన్న 18 శాతం డీఏకు అదనంగా మరో 20 శాతం పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 22, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:55 PM IST
West Bengal DA Hike: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..20 శాతం డీఏ పెంచుతూ ఉత్తర్వులు..ఆ రోజు నుంచే అమలు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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