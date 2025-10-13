Durgapur Gangrape Case: మమత చెప్పింది పచ్చి అబద్దం.!. అర్ధరాత్రి వ్యాఖ్యల్ని ఖండించిన బాధితురాలి తండ్రి.. అసలు టైమ్ ఇదే..

Durgapur Gang rape case victim father condemns Mamata Banerjee midnight comments: వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఇటీవల ఒడిషాకు చెందిన ఎంబీబీఎస్ యువతిపై అత్యాచారం ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశారు. మరో ఇద్దరి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
అయితే.. ఇటీవల సీఎం మమతా బెనర్జీ రాత్రి 12:30 తర్వాత యువతులు మెడికల్ హస్టల్ నుంచి బైటకు అది కూడా అడవి ప్రాంతంకు ఎందుకు వెళ్లారని ప్రశ్నించారు. అంతేకాకుండా హస్టల్ నిర్వాహకులు దీనిపై బాధ్యత వహించాలన్నారు. మమతా వ్యాఖ్యలు దేశ వ్యాప్తంగా కాంట్రవర్సీగా మారాయి . యువతి అసలు బైటకు రావడమే ఆమె చేసిన తప్పన్నట్లు.. సీఎం చేసిన వ్యాఖ్యల్ని అపోసిషన్ పార్టీ నేతలు తప్పుపడుతున్నారు. తాజాగా..ఈ ఘటనపై బాధితురాలి తండ్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ "బాధితురాలు రాత్రి 12:30 గంటలకు బయట ఎందుకు వెళ్లిందని ప్రశ్నించారు. అయితే, సీఎం వ్యాఖ్యలను బాధితురాలి తండ్రి పూర్తిగా ఖండించారు. ఈ ఘటన రాత్రి 8 గంటల నుంచి 9 గంటల మధ్య జరిగిందని ఆయన మీడియాకు తెలిపారు.
తన కూతురు రాత్రి 8 గంటలకు బయటకు వెళ్లినట్లు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులోనూ పేర్కొన్నట్లు తెలిపారు. ఒక జాతీయ మీడియా సంస్థ సంపాదించిన ఫిర్యాదు కాపీలోనూ ఇదే విషయం ఉండటంతో, ప్రభుత్వం చేసిన వ్యాఖ్యలపై పెద్ద దుమారం చెలరేగింది.
Read more: Mamata Banerjee: అర్ధరాత్రి యువతి బైటకెందుకు వెళ్లింది.!. గ్యాంగ్ రేప్పై మమత బెనర్జీ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమనిందంటే..?
అసలు ఘటనపై పూర్తిగా అవగాహనకు రాకుండా.. సీఎం మమతా ఇలాంటి కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు చేయడం ఎంత వరకు సమంజసం అంటూ అపోసిషన్ పార్టీలతో పాటు, బాధితురాలి కుటుంబం సీరియస్ అవుతున్నారు.
