West Bengal Election 2026: రసవత్తరం పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయ రణక్షేత్రం.. టీఎంసీ, బీజేపీలకు అగ్నిపరీక్ష..

West Bengal Polls 2026: తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ... బీజేపీ నేత సామిక్ భట్టాచార్య సవాల్ విసురుతున్నారు. ప్రజా క్షేత్రంలో ప్రజా విశ్వాసంకోసం పోటాపోటీగా సభలు నిర్వహించి దుమ్మెత్తి పోసుకుంటున్నారు.ప్రజల మొప్పుపొందేందుకు ఎవరికి వారు తమ అజెండాలతో ముందుకు పోతున్నారు. పశ్చిమబెంగాల్ రాజకీయ క్షేత్రం ఇప్పుడు యావత్ దేశం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. పశ్చిమ బెంగాల్లో రాజకీయాలు ప్రజలకు హై ఓల్టేజ్ ప్రజలను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయి. పొలిటికల్ గ్లామర్, కుల సమీకరణలు కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంబంధాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు రాజకీయ పార్టీల ప్రయత్నాలు ముమ్మరమయ్యాయి. మమతా బెనర్జీ నాయకత్వంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ తిరుగులేని శక్తిగా బెంగాల్ రాజకీయం నడుస్తోంది. మమతా బెనర్జీ అవినీతి అక్రమాలపై పోరాటం చేసిన బీజేపీ ప్రత్యామ్నాయశక్తిగా ఎదిగింది. 294 అసెంబ్లీ నియోజవర్గాల్లో మెజారిటీ స్థానాలను కైవసం చేసుకోడానికి ఇరుపార్టీలు విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి.
ప్రజామద్ధతు కోరుతూ...ఇటు అధికార పార్టీ తృణమూల్ కాంగ్రెస్, అటు ప్రతిపక్ష భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తున్నాయి. మూడు పర్యాయాలు ముఖ్యమంత్రిగా సేవలు అందించిన మమతా బెనర్జీ... ప్రజాక్షేత్రంలో నాలుగోసారి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు. ఇప్పటిదాకా మమతాబెనర్జీకి సమకాలీన పరిస్థితులు... రాజకీయాలు కలిసొచ్చాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ఆమె తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. హ్యాట్రిక్ ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన మమతాబెనర్జీ చక్రం తిప్పుతున్నారు. పొలిటికల్ ఫైర్ బ్రాండ్ గా పేరుతెచ్చుకున్న మమతాబెనర్జీ... బీజేపీ అగ్రనాయకులపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతోంది. బీజేపీ అమల్లోకి తెచ్చిన ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియను ఆమె తప్పుబట్టారు. మూడుసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన మమతకు... అధికారంపై మమకారం పెరిగింది. ప్రజాధరణతో 15 ఏళ్లపాటు పాలించిన తనకు.. మళ్లీ ప్రజలు పట్టం కడుతారనే విశ్వాసంతో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా బంగ్లాదేశీల నుంచి వలస వచ్చిన వారికి ఓటు హక్కు కల్పించి వారి ఓట్లతో మమతా ముఖ్యమంత్రి అయిందని బీజేపీ ఆరోపణలు చేసింది.
రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ సీనియర్ కార్యకర్త సమీక్ భట్టాచార్య బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలని విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వెస్ట్ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో భారతీయ జనతాపార్టీ డబుల్ ఇంజన్ సర్కారుకు అవకాశం ఇవ్వాలని సీనియర్ నాయకుడు, రాజ్యసభ ఎంపీ సమీక్ భట్టాచార్య ఆశిస్తున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ భారతీయ జనతా పార్టీకి సంవత్సరం క్రితం కొత్తగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. సమాజ శ్రేయస్సుకోసం... ప్రజాభ్యుదయంకోసం భారతీయ జనతాపార్టీ దేశవ్యాప్తంగా పెద్దపీట వేస్తున్న విషయాన్ని బెంగాల్ ప్రజలు గమనించాలని ఆయన కోరుతున్నారు.
వెస్ట్ బెంగాల్లో బీజేపీకి ఎలాంటి ప్రభావంలేని పరిస్థితిలో... భట్టాచార్య తొలిసారిగా 2014 ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు. బలమైన వాక్ఛాతుర్యం, కొత్త తరం, పాతతరం నాయకులను సమన్వయం చేసుకుని పార్టీని పట్టాలెక్కించాలని వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. వరుసగా 15 ఏళ్లపాటు అధికారంలో ఉన్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్... అవినీతి అడుగులతో కుంభకోణాలతో రికార్డు సృష్టించిందని రూపొందించిన ఛార్జిషీటుతో ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు. ప్రజలకు అవగాహన కల్పించి, అవినీతిలేని పాలనకోసం బీజేపీకి పట్టంకట్టాలనే ప్రచారంతో ప్రజాక్షేత్రంలో అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు. అంతేకాదు బీజేపీ మూల పార్టీ జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకుడు శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ ఇక్కడి వారే అనే ప్రచారంతో బీజేపీ లోకల్ అనే బావన ప్రజల్లోకి తీసుకెళుతున్నారు.
పశ్చమబెంగాల్లో అమల్లోకి తెచ్చిన లక్ష్మీభండార్, కన్యాశ్రీ వంటి సంక్షేమ పథకాలు ఎన్నికల్లో గట్టెక్కిస్తాయని మమతాబెనర్జీ భావిస్తున్నారు. కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేస్తామని బీజేపీ మహిళా ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉంది. అంతేకాదు చట్టసభల్లో మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని బీజేపీ మహిళా రిజర్వేషన్ల ప్రస్తావన ఎన్నికల్లో కీలకంగా మారింది. నారద, శారద కుంభకోణాలతో పాటు అవినీతి ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటూనే... సంక్షేమ ఫలాలు అండగా నిలుస్తాయని మమతాబెనర్జీ ధీమాతో ఉన్నారు.
పశ్చిమ బెంగాల్ లో పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ కుంభకోణంతో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కు పెద్ద సమస్యగా మారింది. రిక్రూట్మెంట్ రద్దుతో ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన కుటుంబాలు రోడ్డు పాలయ్యాయి. దీంతో పశ్చిమబెంగాల్ లో మమతాబెనర్జీ పాలనపట్ల ప్రజల్లోనూ వ్యతిరేకత కన్పిస్తోందనే భావన బీజేపీ కల్పిస్తోంది. మాజీ మంత్రి పార్థ ఛటర్జీతో పాటు కీలక నేతలు జైలుకు వెళ్లడం పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసింది. దీనికి తోడు రేషన్ కుంభకోణం, పశువుల అక్రమ రవాణా కేసులు కూడా తోడవడంతో రాష్ట్రంలో ‘అవినీతి’ అనేది బీజేపీకి ఎన్నికల ప్రధాన ఎజెండాగా మారింది. పశ్చిమ బెంగాల్ వ్యాప్తంగా అవినీతి, కుంభకోణాలపై తీవ్రంగా చర్చసాగుతోంది.
పశ్చిమబెంగాల్ లో బీజేపీ ప్రజలను తప్పుదారిపట్టిస్తోందని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎదురుదాడిచేస్తోంది. అవినీతికి, అక్రమాలకు పాల్పడిన నాయకులు పొరుగుపార్టీల నుంచి బీజేపీలో చేరిన విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తున్నారు. భారతీయ జనతాపార్టీలో చేరితే ఆనాయకులందరూ సజ్జనులైపోతారా? అనే ప్రశ్నలతో బీజేపీని మమతాబెనర్జీ మప్పుతిప్పలు పెట్టిస్తున్నారు. నారద స్టింగ్ వంటి కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్నవారు బీజేపీ కండువా కప్పుకోగానే పవిత్రులు అయిపోయారా? అని మమతా బెనర్జీ ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఉపాధి హామీ నిధులను కేంద్రం అడ్డుకోవడం వెనుక రాజకీయ కక్ష ఉందన్న అభిషేక్ బెనర్జీ వాదనను కూడా ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో బీజేపీ అగ్రనేత, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీపై నిప్పులు చెరిగారు. ప్రజల బాగోగులను పట్టించుకోని మమతాబెనర్జీ అవినీతి, అక్రమాలను ప్రోత్సహించారని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్ గడ్డపై ప్రజాభ్యున్నతి తప్ప అవినీతికి ఆస్కారం ఇవ్వొద్దని అమిత్ షా ప్రజలను కోరారు. టీఎంసీ ప్రభుత్వ పదిహేనేళ్ల పరిపాలనా వైఫల్యాలను ఎండగట్టారు. గత 15 ఏళ్ల పాలనలో పశ్చిమ బెంగాల్ చొరబాట్లకు ఆవాసంగా మారిందన్నారు. చొరబాటుదారులతో ఓటు బ్యాంకును సృష్టించుకోవడమే వారి లక్ష్యమంటూ ధ్వజమెత్తారు. రాబోయే ఎన్నికలను భయం- విశ్వాసం మధ్య జరుగుతున్న పోరాటంగా అమిత్ షా అభివర్ణించారు. బుజ్జగింపు రాజకీయాలకు ఇక తావేలేదన్నారు. మమత పాలనలో అరాచకం రాజ్యమేలిందని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. బెంగాల్లో శాంతి భద్రతలు పూర్తిస్థాయిలో క్షీణించాయని అమిత్ షా విచారం వ్యక్తంచేశారు. ఈ ఎన్నికలు కేవలం బెంగాల్ కే పరిమితం కాదని.. దేశ భద్రతతో ముడిపడి ఉన్నాయన్నారు. ఈ ఎన్నికలను దేశ భద్రతకు కీలకమని వ్యాఖ్యానించారు.
ఎన్నికల షెడ్యూల్ వెలువడకముందే పరివర్తన్ ర్యాలీల పేరిట ప్రజల్లోకి వెళ్లిన బీజేపీ.. మమత సర్కారు వైఫల్యాలపై బహిరంగ సభలు, చిన్న స్థాయి భేటీల ద్వారా ఎండగట్టే ప్రయత్నం చేసింది. ఇప్పుడు ఛార్జ్షీట్ పేరుతో ప్రజలను మరింతగా తనవైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నం చేసింది. అవినీతి–కుంభకోణాలు, పరిపాలనా వైఫల్యాలు, శాంతి భద్రతల పతనం, మహిళలపై నేరాలు– భద్రతా లోపాలు, ప్రజాస్వామ్యంపై దాడులు, పారిశ్రామిక, విద్య, ఆరోగ్య రంగాల క్షీణత, రైతు సమస్యలు, తేయాకు తోట కార్మికుల దుస్థితి, కోల్కతా నగర పరిస్థితి, సిండికేట్ రాజ్ వంటివి ఇందులో ప్రధానాంశాలుగా ఉన్నాయి.
బెంగాల్లో బీజేపీ ఉనికి లేకుండా చేయడం, దేశాన్ని ఆ పార్టీ నుంచి రక్షించడమే టీఎంసీ ప్రధాన లక్ష్యంగా మమతా బెనర్జీ ఎన్నికల్లో దూసుకుపోతున్నారు. మరోవైపు బీజేపీ ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదగడంపై మమత గుర్రుగా ఉంది. బెంగాల్ను నాశనం చేయాలని చూస్తే దేశంలో బీజేపీ అధికారాన్ని కోల్పోవడం ఖాయమని మమతా హెచ్చరించారు. బెంగాల్ శాసనసభ ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత ఢిల్లీని కైవసం చేసుకుంటామని మమతా బెనర్జీ ఒకింత మేకపోతు గాంభీర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బీజేపీని కనుమరుగు చేస్తామని ఆమె శపథం చేశారు. బెంగాలీ ఓటర్లను తొలగించడానికి ఈసీని బీజేపీ పావులా వాడుకుందని మమత మండిపడ్డారు. బెంగాల్లో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే బుల్డోజర్ల పాలన నడుస్తుందని, వాటిని ఇళ్లపైకి ప్రయోగించి ప్రజలందరినీ బయటకు గెంటేస్తారని సీఎం మమతా ఆరోపించారు.
అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రాముఖ్యతను భట్టాచార్య ఎదుగుదల సూచిస్తుందనే సంకేతాలు కన్పిస్తున్నాయి. బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా భట్టాచార్య విజయం సాధించాలనే సంకల్పంతో పార్టీశ్రేణులను ఏకం చేయడంలో సఫలీకృతమయ్యారు. అధికార పార్టీ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడంలో ఆయన రాజకీయ చతురత పట్ల ప్రజల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 77 సీట్లు గెలుచుకున్న బీజేపీ... ఈ ఎన్నికల్లో 200 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో కాషాయ జెండా ఎగురవేస్తామనే ధీమా బీజేపీ నాయకుల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
కమ్యూనిస్టుల ఖిల్లాగా ఉన్న పశ్చిమబెంగాల్లో మమతా బెనర్జీ ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించారు. దీంతో 34 ఏళ్ల కమ్యూనిస్టు పాలనకు మమతాబెనర్జీ తెరదించారు. 15ఏళ్లపాటు అధికారంలో ఉన్న మమతాబెనర్జీపట్ల ప్రజలు మొగ్గుచూపుతారా? ప్రజల జీవన ప్రమాణాల్లో మార్పులు తీసుకొస్తామంటున్న భారతీయ జనతాపార్టీకి ప్రజలు పట్టంకడుతారా? బెంగాల్ ప్రజల తీర్పు ఎలా ఉంటుందోనని ఎన్నికల ఫలితాల్లో తేలనుంది. ఇక బెంగాల్ లో ఈ నెల 23తో పాటు 29న రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇక మే 4న నాలుగు రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలితమైన పుదుచ్చేరి ఎన్నికల ఫలితాలు వెలుబడనున్నాయి.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ - తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ న్యూస్ డెస్క్)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.