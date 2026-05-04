West Bengal Elections 2026: బెంగాల్‌ బీజేపీ వశం.. మోదీపై చంద్రబాబు ప్రశంసలు, దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు..!

BJP Wins In West Bengal Elections 2026: ఈరోజు ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు 2026 వెల్లడించారు. ప్రధానంగా దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టి పశ్చిమ బెంగాల్‌, తమిళనాడుపైనే ఉన్నాయి. ఇక టీవీకే పార్టీ కూడా విజయ ఢంకా మోగించింది. బెంగాల్‌ కూడా బీజేపీ వశం అయిపోయింది. దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుతోపాటు పలువురు అగ్రనేతలు బెంగాల్‌లో బీజేపీ గెలుపుపై ప్రశంసించారు. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : May 4, 2026, 01:32 PM IST

 BJP Wins In West Bengal Elections 2026: దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ శ్రేణుల సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. బెంగాల్‌లో బీజేపీ గెలుపుతో కాషాయం పార్టీ కాలరేగరేసింది. ప్రస్తుతం బీజేపీ వెస్ట్‌బెంగాల్‌లో మొత్తం 279 సీట్లకు ఎన్నికలు జరగగా.. 183 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. ఇక తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ 91, ఇతర పార్టీలు అన్నీ కలిపి 5 స్థానాలు సంపాదించుకున్నాయి. అయితే, ఫాల్తా ఒక్క స్థానంలో మాత్రం రీపోలింగ్‌ నిర్వహించనున్నారు. మొదట బీజేపీ, టీఎంసీల మధ్య హోరాహోరీ పోటీ జరిగినా.. బీజేపీ మమత కంచుకోటలో జెండా ఎగరేసింది. ప్రధానంగా జెన్‌ జీ బెంగాల్‌ ఎన్నికల్లో మార్పు తీసుకువచ్చారు అని చెప్పొచ్చు. స్వాతంత్య్రం తర్వాత ఇంతలా ఓటింగ్‌ కూడా నమోదైంది. రికార్డు స్థాయిలో 92 శాతం ఓటింగ్‌ జరిగింది. అప్పుడే అందరి దృష్టి బెంగాల్‌ మార్పు కోసమేనా? అని అనుమానించారు. అనుకున్నదే జరిగింది. 

వెనుకంజలో దీదీ..
పశ్చిమ బెంగాల్‌ ఎన్నికల్లో దీదీకి బిగ్‌షాక్‌ తగిలింది. ఆమె స్వయంగా పోటీ చేసిన భవానీపూర్‌ నియోజకర్గంలో కూడా దీదీ, సువేందు మధ్య హోరాహోరీ పోటీ జరిగింది. చివరకు మమతానే ఆ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. అయితే, 293 సట్టీకు గాను ఇప్పటికే చేరువలో ఉంది. ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. టీఎంసీ మాత్రం 89 చోట్ల మాత్రమే ఉండటంతో దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి. ఢిల్లీ, కోల్‌కతాలో బీజేపీ పార్టీ ఆఫీసులో స్వీట్లు పంచుతూ క్రాకర్స్‌ కాలుస్తూ సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఇవాళ సాయంత్రం పార్టీ ఆఫీసుకు ప్రధాని మోదీ కూడా రానున్నారు. మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌ 148 ని కూడా బీజేపీ దాటేసింది.

మోదీ నాయకత్వంపై విశ్వాసం: చంద్రబాబు..
పశ్చిమ బెంగాల్‌లో బీజేపీ పార్టీ గెలుపుపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబునాయుడు స్పందించారు. ప్రధానంగా ఎన్నికల్లో ఎన్‌డీఏ సాధించిన విజయం మోదీ నాయకత్వంపై ప్రజల విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబస్తోందని పేర్కొన్నారు. సబ్‌ కా సాథ్‌.. సబ్‌ కా వికాస్‌, సబ్‌ కా విశ్వాస్‌ స్పూర్తితో ప్రజలు ఆకాంక్షల సంగమంతో ఎన్‌డీఏ నిలుస్తోందన్నారు. వికసిత్‌ భారత్‌ దిశగా ప్రయాణం సాగి మరింత బలం చేకూరింది ప్రజల మద్ధతు స్పష్టంగా కనిపిస్తోందన్నారు.

 

 

2029 వరకు కూడా కొనసాగవచ్చు: ఒమర్‌ అబ్దుల్లా
మరోవైపు బెంగాల్‌, తమిళనాడులో రాజకీయ భూకంపం అని జమ్మూ కశ్మీర్‌  సీఎం ఒమర్‌ అబ్దుల్లా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. నేనూ స్క్రీన్‌లలో చూస్తున్నా ఈ ఫలితాల ప్రకంపనాలు చాలా రోజులపాటు గుర్తిండిపోతాయి.  ఇది 2029 వరకు కూడా కొనసాగవచ్చు అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

 

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

