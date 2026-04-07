West Bengal Assembly Elections 2026: బెంగాల్ దంగల్ లో మమత బలా బలాలు ఇవే.. నాల్గోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యేనా..!

Mamata Benerjee Strengths And Weakness: నాలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలో జరపబోతున్న ఎన్నికల్లో అందరి దృష్టి ఇపుడు పశ్చిమ బంగాల్ పైనే ఉంది. ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నువ్వా నేనా అన్నట్టుగా బరిలో దిగాయి. ఎవరికి వారే ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. ముఖ్యంగా బెంగాల్ మోడీ వర్సెస్ దీదీ అన్నట్టుగా పోరు రెండు వ్యక్తుల మధ్య కేంద్రీకృతమైనట్టుగా సాగుతోంది. 2021 లోనే ఈ రెండు పక్షాల మధ్య రాజకీయ యుద్దం తారా స్థాయిలో జరిగింది. అప్పటి నుంచే 2026 ఎన్నిక లే లక్ష్యంగా రెండు వైపులా వ్యూహాలు అమలు చేసారు.
మమతా తన పాలన వైపే ప్రజలు మొగ్గు చూపుతున్నారనే ధీమాతో ఉన్నారు. అయితే, బంగ్లాదేశ్ చొరబాట్లు.. ప్రభుత్వం పైన వ్యతిరేకత.. హిందుత్వ అజెండా తమకు కలిసి వస్తుందని బీజేపీ లెక్కలు వేస్తోంది. ప్రధాని మోడీ సహా ముఖ్య నేతలంతా బెంగాల్ లో ప్రచారం కోసం ప్రత్యేక వ్యూహాలు సిద్దం చేసుకున్నారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్ తరువాత మమతకు అనుకూలంగా ఉన్న పలువురు అధికారులను బదిలీ చేసారు. కాగా.. బెంగాల్ ఎన్నికల్లో ప్రజాభిప్రాయం ఏంటనేది ప్రముఖ సర్వే సంస్థ చాణక్య స్ట్రాటజీస్ వెల్లడించింది. గతం లో ఈ సంస్థ వెల్లడించిన అంచనాలకు తగినట్లుగా దాదాపుగా ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి.
ఇక, ఈ సారి ఎన్నికల్లో హోరా హోరీ పోరు ఉన్నా... బెంగాల్ ఓటర్లు మమతకే పట్టం కట్టడం ఖాయమని ఈ సర్వే తేల్చేసింది. బెంగాల్ లో నాలుగు ప్రాంతాల లెక్కన ఈ సర్వే అన్ని వయసు .. వర్గాల వారీగా నిర్వహించింది. అందులో మమతకు చెందిన టీఎంసీ 150-165 స్థానాలు గెలిచే అవకాశం ఉందని అంచనాగా వెల్లడించింది. 294 స్థానాలు ఉన్న బెంగాల్ అసెంబ్లీలో 146 మేజిక్ ఫిగర్. కాగా, బీజేపీకి 110-115 స్థానాలు వస్తాయని అంచనా వేసింది. కాంగ్రెస్ కు 5-8, ఇతరులకు 4-6 వరకు వచ్చే అవకాశం ఉందని వివరించింది. మమత ద్వారానే పశ్చిమ బెంగాల్ గుర్తింపు కొనసాగుతుందని మెజార్టీ ప్రజలు భావిస్తున్నట్లు సర్వేలో తేలింది. ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా మినహా స్థానిక నాయకత్వం పైన బెంగాల్ ప్రజల్లో ఆదరణ కనిపించటం లేదు. బీజేపీ లో ముఖ్య నేతల అంతర్గత కలహాలు పార్టీకి నష్టం చేస్తున్నాయి. దీంతో.. మరోసారి ఖచ్చితంగా మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయటం ఖాయమని చాణక్య స్ట్రాటజీస్ సర్వే సంస్థ వెల్లడించింది. పశ్చిమ బెంగాల్ ఈ నెల 23తో పాటు ఈ నెల 29న రెండు విడతలుగా ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మే 4 పశ్చిమ బంగాల్ తో పాటు మిగిలిన రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలను వెల్లడించనున్నారు.
(రచయత..మునిరాజ్..తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ)
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
