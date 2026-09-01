/Mamata Banerjee: ఉరివేసుకుని మమతా బెనర్జీ మేనకోడలు ఆత్మహత్య.!. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Mamata Banerjees niece found dead her residence: వెస్ట్ బెంగాల్ మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ ఇంట తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి, బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మేనకోడలు బ్రిస్టీ ముఖర్జీ బీర్భూమ్లో తన నివాసంలో ఫ్యాన్ కు ఉరి వేసుకుని కన్పించారు. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను దింపి దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆమెను చూసిన వైద్యులు అప్పటికే చనిపోయినట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనతో మమత కుటుంబంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. బ్రిస్టీ, బెనర్జీకి దూరపు బంధువైన నిహార్ ముఖర్జీ కుమార్తె.
ఈ క్రమంలో పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనతెలియగానే భారీగా టీఎంసీ కార్యకర్తలకు మమత నివాసం వద్దకు చేరుకున్నారు. మరోవైపు మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం పంపినట్లు ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. ఈ మృతిపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పోస్ట్మార్టం పరీక్ష అనంతరం మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితులు స్పష్టమవుతాయని వెల్లడించారు. అయితే మమత మేన కోడలు.. ముఖర్జీ గత కొన్నేళ్లుగా డిప్రెషన్తో బాధపడుతూ చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆమెకు, ఆమె భర్తకు మధ్య విడాకుల ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతోంది.
పాఠశాల నియామకాల కేసుకు సంబంధించి ముఖర్జీ గతంలో అక్రమంగా ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం పొందారనే ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇటీవల దీనిపై సుప్రీం కోర్టు..నియామక ప్రక్రియలో అవకతవకల కారణంగా ప్రభుత్వ సహాయం పొందే పాఠశాలల్లో నియామకాలను రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో ఆమె ఉద్యోగం కోల్పోయిందని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
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