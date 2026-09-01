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Mamata Banerjee: ఉరివేసుకుని మమతా బెనర్జీ మేనకోడలు ఆత్మహత్య.!. అసలేం జరిగిందంటే..?..

West bengal:  మమతా బెనర్జీకి దూరపు బంధువైన నిహార్ ముఖర్జీ కుమార్తె బ్రిస్టీ ముఖర్జీ తన ఇంట్లో ఉరికి వేలాడుతూ కన్పించారు. దీంతో వెంటనే సన్నిహితులు వైద్యులకు సమాచారం అందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 01, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:48 PM IST
Mamata Banerjee: ఉరివేసుకుని మమతా బెనర్జీ మేనకోడలు ఆత్మహత్య.!. అసలేం జరిగిందంటే..?..
Image Credit: mamathabanerjee(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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