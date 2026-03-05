English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  CV Ananda bose resign: దేశ రాజకీయాల్లో మరో బిగ్ ట్విస్ట్.!. పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్ రాజీనామా..

CV Ananda bose resign: దేశ రాజకీయాల్లో మరో బిగ్ ట్విస్ట్.!. పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్ రాజీనామా..

Governor cv ananda bose resigns: పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్‌గా సీవీ ఆనంద బోస్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు లేఖను పంపించినట్లు వెల్లడించారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 5, 2026, 08:18 PM IST
  • వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్ రాజీనామా..
  • రాష్ట్రపతికి లేఖను పంపిన ఆనంద బోస్..

CV Ananda bose resign: దేశ రాజకీయాల్లో మరో బిగ్ ట్విస్ట్.!. పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్ రాజీనామా..

West Bengal governor cv Ananda bose resigns: దేశ రాజకీయాల్లో అనేక ఆకస్మిక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇప్పటికే బీహర్ నితీష్ కుమార్ సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయనున్నారు. ఆయన ఈ రోజున రాజ్యసభకు నామినేషన్ కూడా దాఖలు చేశారు. ఇది దేశ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇది నడుస్తుండగా మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది.  పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్ ఆనందబోస్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.  

 దాదాపు మూడున్నర సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత సీవి ఆనంద బోస్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ క్రమంలో తన రాజీనామా లేఖను రాష్ట్రపతి ద్రౌపదిముర్ముకు పంపినట్లు వెల్లడించారు.  సీవీ ఆనంద బోస్ 2022 నుండి పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

పలు మార్లు వెస్ట్ బెంగాల్ లో సీఎం మమతా బెనర్జీ వర్సెస్ గవర్నర్ ల మధ్య వివాదం రాజుకున్న విషయం తెలసిందే. మరోవైపు వెస్ట్ బెంగాల్ లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి.ఈ క్రమంలో గవర్నర్ రాజీనామా చేయడంప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
 

