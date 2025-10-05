West Bengal Heavy rains iron bride collapse in Darjeeling video: భారీ వర్షాలు వెస్ట్ బెంగాల్ లోని డార్జిలింగ్ ను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కుండపోతగా కురుస్తున్న వానల వల్ల సామాన్య జన జీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ముఖ్యంగా మిరిక్ ప్రాంతంలో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి.
प. बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश, दार्जीलिंग में पुल ढहने और भूस्खलन से सड़कें बंद, 6 की मौत. दूधिया पुल ढहने का भयावह दृश्य आया सामने।#Darjeeling #Landslide #HeavyRain | #ZeeNews pic.twitter.com/5jThvQ2j4l
— Zee News (@ZeeNews) October 5, 2025
ఈ ఘటనలో ఏకంగా 17 మంది దుర్మరణం చెందారు. వదరల బీభత్సానికి పర్యాటక ప్రాంతాలైన మిరిక్, కుర్సియాంగ్లను కలిపే కీలకమైన దూదియా ఐరన్ బ్రిడ్జి పూర్తిగా వరదలో కుప్పకూలింది. దీని ప్రభావంతో ఆ ప్రాంతాల మధ్య రవాణా సంబంధాలు తెగిపోయాయి. అదే విధంగా 717 జాతీయ రహదారి పూర్తిగా రవాణా నిలిచిపోయింది. సిక్కి.. సిలిగుడి మార్గంలో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. తీస్తా, మాల్ నదులు ప్రమాద కరంగా ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి.
భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) డార్జిలింగ్, కాలింపాంగ్, కూచ్బెహార్, జల్పైగురి, అలీపుర్దువార్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. అంతే కాకుండా భారీ నుంచి అతిభారీగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
డార్జిలింగ్ ఘటనపై ప్రధాని మోదీ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. అదే విధంగా ఆస్పత్రులలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులు తొందరగా కోలుకొవాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.
