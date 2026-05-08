/West Bengal Next CM: బెంగాల్ కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా సువేందు అధికారి..డిప్యూటీ సీఎం పదవి ఆ ఇద్దరికే!

West Bengal Next CM Suvendu Adhikari: పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త శకం ఆరంభం కానుంది. 15 ఏళ్ల మమతా బెనర్జీ పాలనకు స్వస్తి పలికి, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రభంజనం సృష్టించిన భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP) ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై దృష్టి సారించింది. ఈ క్రమంలో ముఖ్యమంత్రిగా సువేందు అధికారి పేరు దాదాపు ఖరారు కాగా, పాలనా సౌలభ్యం కోసం ఇద్దరు ఉప ముఖ్యమంత్రులను నియమించే యోచనలో అధిష్టానం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
బెంగాల్లో బీజేపీ విజయకేతనం ఎగురవేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సువేందు అధికారిని శాసనసభాపక్ష నాయకుడిగా ఎన్నుకోనున్నారు. ఈ సాయంత్రం జరిగే ఎమ్మెల్యేల సమావేశంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సమీక్ భట్టాచార్య ఆయన పేరును ప్రతిపాదించారు.
దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత బెంగాల్ పీఠంపై ఉప ముఖ్యమంత్రులు కొలువుదీరబోతున్నారు. సామాజిక, ప్రాంతీయ సమీకరణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ పదవులను భర్తీ చేయనున్నారు. అసన్సోల్ దక్షిణ నియోజకవర్గం నుండి విజయం సాధించిన అగ్నిమిత్ర పాల్ రేసులో ముందంజలో ఉన్నారు. ఆమె ఎంపికైతే బెంగాల్కు తొలి మహిళా ఉప ముఖ్యమంత్రిగా రికార్డు సృష్టిస్తారు. ఉత్తర బెంగాల్ ప్రాంత అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, సిలిగురి ఎమ్మెల్యే శంకర్ ఘోష్ను రెండో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా నియమించే అవకాశం ఉంది.
ఇప్పటికే కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వీరిద్దరితో విడివిడిగా సమావేశమై చర్చలు జరపడం ఈ ఊహాగానాలకు బలాన్ని చేకూరుస్తోంది. రేపు కోల్కతాలోని చారిత్రాత్మక బ్రిగేడ్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో సీఎంగా సువేందు అధికారి ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరగనుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో పాటు కేంద్ర మంత్రులు, ఎన్డీయే పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్నారు. చారిత్రక విజయం తర్వాత భారీ జనసందోహం మధ్య ఈ వేడుకను నిర్వహించడం ద్వారా బీజేపీ తన రాజకీయ బలాన్ని చాటాలని భావిస్తోంది.
జ్యోతి బసు హయాంలో బుద్ధదేబ్ భట్టాచార్జీ చివరిసారిగా ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. మళ్లీ ఇన్నాళ్ల తర్వాత బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ పదవులను పునరుద్ధరిస్తుండటం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. రేపటితో బెంగాల్ క్యాబినెట్ కూర్పుపై పూర్తి స్పష్టత రానుంది.
