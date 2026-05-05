  • Mamata Banerjee resignation Row: మమతా బెనర్జీ రాజీనామా చేయకుంటే ఏం జరుగుతుంది.?.. రాజ్యాంగం ఏంచెబుతుందంటే..?

Mamata banerjee resignation controversy: మమతా బెనర్జీ తన పదవికి రాజీనామా చేసే ప్రసక్తిలేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో అక్రమాలు జరిగాయని ఈసీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ క్రమంలో సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయకుంటే ఏంజరుగుతుందనేదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 5, 2026, 07:42 PM IST
  • రాజీనామా చేయనంటూ మమతా సీరియస్..
  • న్యాయకోవిదులు ఏంచెబుతున్నది ఇదే..

What happen if mamata Banerjee refuse to resign after losing polls: వెస్ట్ బెంగాల్ రాజకీయాలు సమ్మర్ మరింత హీట్ పుట్టిస్తున్నాయి.   మమతా బెనర్జీ ఇటీవల ప్రకటించిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఓడిపోయారు. తాజాగా.. మీడియా సమావేశంలో మమతా బెనర్జీ మాట్లాడుతూ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అనేక అక్రమాలు జరిగాయన్నారు. ఈసీ విలన్ గా పనిచేసిందన్నారు. ప్రధాని మోదీ, హోమంత్రి అమిత్ షా చేతిలో ఈసీ కీలుబొమ్మగా మారిందన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో దాదాపు 100 సీట్లు చోరీ జరిగిందన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నికల ఫలితాల రోజును చీకటి రోజుగా అభివర్ణించారు.

ఎన్నికల్లో జరిగిన అక్రమాలపై నిగ్గుతెల్చడానికి 15 మంది సభ్యులతో ఒక కమిటీని ఏర్పాటుకు ఆదేశించారు.  ఎట్టిపరిస్థితుల్లో సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసే ప్రసక్తి లేదన్నారు. ప్రజల మద్దతు తమవైపు ఉందన్నారు. లోక్ సభకు వెళ్లేది లేదన్నారు. ఈ క్రమంలో మమతా మొండి పట్టు ప్రస్తుతం దేశ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

సీఎం పదవికి రాజీనామాపై రాజ్యాంగంలో ఏంచెబుతుందంటే..?..

రాజ్యంగం ఆర్టికల్ 164  ప్రకారం సీఎంను గవర్నర్ నియమిస్తాడు.  సీఎం సలహా మేరకు మంత్రుల చేత ప్రమాణ స్వీకరం చేయిస్తారు.  గవర్నర్ అభీష్టం మేరకు ముఖ్యమంత్రి, మంత్రి మండలి కొనసాగుతాయి. ఒక వేళ మెజారీటీ కొల్పోయిన కూడా సీఎం రాజీనామా చేయకుంటే గవర్నర్ ఆ ప్రభుత్వంను బర్తరఫ్ చేసే అధికారం కల్గి ఉంటారు. మెజారిటీ సభ్యులు ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ప్రభుత్వం కొనసాగుతుంది. మే 7తో మమతా సర్కారు అసెంబ్లీకి గడువు ముగుస్తుంది.

ఆ తర్వాత అటోమెటిక్ గా అసెంబ్లీ రద్దు అవుతుంది. సాంప్రదాయం ప్రకారం మమతా బెనర్జీ రాజీనామా చేస్తు గవర్నర్ దాన్ని ఆమోదిస్తారు. ఒక వేళ ఆమె రాజీనామా చేయకున్న మే 7 తర్వాత అటోమెటిక్ గా అసెంబ్లీ గడువు ముగిసిన నేపథ్యంలో మమతా సర్కారు రద్దవుతుంది. ఆ తర్వాత  కొత్త పార్టీ తమ బలనిరూపణచేసుకొవాల్సి ఉంటుంది.

ఒక వేళ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు అవకాశం లేని సందర్భాలలో మాత్రం గవర్నర్ ఆర్టికల్ 356 ప్రకారం రాష్ట్రపతి పాలనకు సిఫారసు చేస్తారు. ప్రస్తుతం బీజేపీకి భారీ మెజార్టీ ఉంది. అందుకే మమతా రాజీనామా చేయకున్న వెస్ట్ బెంగాల్ లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు వచ్చిన నష్టమేమి లేదని న్యాయ కోవిదులు క్లారిటీ ఇస్తున్నారు. బీజేపీకి ఆల్రేడీ భారీ మెజార్టీ ఉన్న నేపథ్యంలో తమ ఎమ్మెల్యేల బలంను గవర్నర్ ఎదుట నిరూపించుకొవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు మార్గం  సుగమమైందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Mamata BanerjeeWest BengalMamata resignation controversywest Bengal poll resultsMamata banerjee resign row

