Heat Dome: హీట్‌ డోమ్‌ అంటే ఏంటి? సగం భారత్‌ను నిప్పుల కొలిమిలా మార్చేసిన ఈ విపత్తుతో 10 రాష్ట్రాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్‌!

Heat Dome Effect In North India: దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాలలో వింత వాతావరణం ఏర్పడింది. అంటే ఆకాశం నుంచి నిప్పుల వర్షం కురుస్తోందా? అన్నట్టు మారిపోయింది పరిస్థితి. ప్రధానంగా ఉత్తర భారత్‌ సగం నిప్పుల కొలిమిలా మారింది. హీట్‌ డోమ్‌.. దీని ప్రభావంతోనే ఇలా జరుగుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంటే ప్రెజర్‌ కుక్కుర్‌లో బయటకు రాకుండా ఆవిరి ఎలా చిక్కుకుంటుందో అలా ఈ రాష్ట్రాల పరిస్థితి మారింది. ఇంతకీ ఈ హీట్‌ డోమ్‌ అంటే ఏంటి? ఏ రాష్ట్రాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్ ప్రకటించారు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 23, 2026, 04:03 PM IST

Heat Dome Effect In North India: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాలు 45 డిగ్రీల కూడా ఉష్ణోగ్రతలు చేరుకున్నాయి. అయితే దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. నిప్పుల కొలిమిలా సగం భారత్‌ మారిపోయింది. ప్రధానంగా ఉత్తర భారతలో హీట్ డోమ్ ఎఫెక్ట్‌తో 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు కూడా ఏప్రిల్‌ నెలలోనే మారిపోయాయి. పరిస్థితి ఎంతలా దిగజారింది అంటే ఆకాశం నుంచి నిప్పుల వర్షం కురుస్తుంది  అన్నట్లు ఉంది. అయితే సాధారణ ఇవి సాధారణ వడగాలులు కాదని వాతావరణంలో ఉష్ణ గుమటం (Heat Dome)  ఏర్పడిందని కూడా వాతావరణ శాఖ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంటే ఏప్రిల్ నెలలో సాధారణంగా ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల వరకు చేరుకుంటాయి. కానీ ఇది కాలానుగుణంగా ఏర్పడింది కాదు...Heat Dome ఎఫెక్ట్ అని అంటున్నారు. అంటే వేడికి పైకి వెళ్లకుండా భూమికి సమీపంలోనే చిక్కుకుపోవటం.

 ఈ వింత వాతావరణంతో భారతదేశంలోని సగం రాష్ట్రాలకు పైగా రెడ్ అలెర్ట్ కూడా ప్రకటించారు. ప్రధానంగా ఉత్తర ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, ఢిల్లీ వంటి ప్రాంతాల్లో ఈ హీట్ డోమ్ తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఇంకా రానున్న రోజుల్లో కూడా పరిస్థితి మరింత దిగజారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వాతావరణంలో అధిక పీడనం ఏర్పడిన ప్రాంతంలో ఊష్ణ గుమటం (Heat Dome) ఏర్పడుతుంది. అంటే ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఆవిరి ఎలా చిక్కుకుంటుందో అలా ఉండటం సూర్యుని వల్ల వేడెక్కిన భూ వాతావరణం మళ్లీ గాలి పైకి ఆవిరి పైకి వెళ్లకుండా మళ్ళీ తిరిగి కిందకి నెట్టిన విధానంగా మళ్ళీ వేడెక్కుతుంది. ఈ వ్యవస్థ మేఘాలు ఏర్పడకుండా నిరోధించి ఆకాశాన్ని నిర్మలంగా మారుస్తుంది. సూర్యకిరణాలు నేరుగా భూమిని వేడి చేయడానికి ఇది దారితీస్తుంది.

 సాధారణంగా అయితే మేఘాల వల్ల వర్షం కురుస్తుంది. ఈ హిట్ డోమ్‌ (Heat Dome) వల్ల ఇలా జరగదు. మేఘాలు ఏర్పడకుండా హీట్ డోమ్‌ అడ్డుకుంటుంది. తద్వారా వర్షం పడే ఆస్కారమే లేదు. అంతేకాదు ఆవిరి కూడా పైకి వెళ్లకుండా నిరోధిస్తుంది. కొన్ని వార్తాపత్రికల ప్రకారం ప్రతి చక్రవాతం మధ్య భారత దేశంలో ఎక్కువగా ఉంది. అంటే వేడిగాలి కిందకు నెట్టబడుతుంది. సాధారణంగా పైకి వెళ్లాల్సిన ఆవిరి మళ్లీ కిందకి నెట్టుతోంది. సాధారణంగా వేడి పైకి వెళ్ళినప్పుడే మేఘాల నుంచి ఉరుముల నుంచి వర్షాలు కురుస్తాయి. అది కాస్త వేడిని తగ్గిస్తాయి. కానీ హీట్ డోమ్‌ వల్ల వింత వాతావరణ పరిస్థితి ఏర్పడింది. 

రానున్న రోజుల్లో కూడా మరింత తీవ్రతరం అయ్యే అవకాశం ఉంది. వడగాలులు ఎక్కువగా వీస్తాయి. ప్రధానంగా ఉత్తర భారత దేశంలోని రాజస్థాన్, ఢిల్లీ, హర్యానా, పంజాబ్ లో వడగాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతాలలో ఇప్పటికే రెడ్‌ అలెర్ట్‌ కూడా జారీ చేశారు. ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు వంటి ప్రాంతాలలో తేమతో కూడిన వేడి ఉంటుంది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌, విదర్భ, మధ్యప్రదేశ్‌లో అత్యంత వేడికి ఇప్పటికే చేరుకుందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.

అయితే హీట్ డోమ్ సమయంలోనే వడదెబ్బ కూడా ఎక్కువగా పెరుగుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉదయం 12 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ఎండలో బయటకు రాకుండా వృద్ధులు, పిల్లలు, గర్భిణులు జాగ్రత్త తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. అంతేకాదు ఎప్పటికప్పుడు హైడ్రేటెడ్ గా ఉండాలి. కొబ్బరి నీళ్ళు, నిమ్మరసం వంటివి తీసుకోవాలి. కాటన్ దుస్తులు మాత్రమే ధరించాలి.

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

