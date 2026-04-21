JEE Mains 2026: జేఈఈ మెయిన్స్‌ ఫలితాల తర్వాత ఏం చేయాలి? JoSAA పూర్తి కౌన్సెలింగ్ గైడ్‌, టాప్ కాలేజీల వివరాలు!

JEE Main Complete Counselling Guide: ఐఐటి కాలేజీలో ప్రవేశాలకు సంబంధించి విద్యార్థులు జేఈఈ ప్రవేశ పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన సెషన్ 2 పరీక్ష ఫలితాలు నిన్న ఏప్రిల్ 20వ తేదీన విడుదలయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా ర్యాంకుల కేటాయింపు కూడా జరిగింది. అయితే మే 17న జేఈఈ అడ్వాన్సులకు సంబంధించిన పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఇందులోనూ క్వాలిఫై అయిన వారు కూడా NIT, IIIT, IIT ఇతర కేంద్ర సంస్థల్లో సీట్లు పొందుతారు. గత విద్యా సంవత్సరంలో 62 వేలమందికి పైగా స్వీట్లు భర్తీ చేయగా.. అడ్వాన్స్డ్ పరీక్ష ఫలితాలు వెల్లడైన మరుసటి రోజు నుంచి JoSAA కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం అవుతుంది.
ప్రస్తతం జేఈఈ మెయిన్స్ ఫలితాల్లో తెలుగు విద్యార్థులు సత్తా చాటారు 100 శాతం పర్సంటైల్ రాగా అందులో దేశవ్యాప్తంగా 26 మంది ఉంటే పదిమంది తెలుగు విద్యార్థులే ఉన్నారు. ఉత్తమ స్కోర్ ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది. జాతీయస్థాయిలో ఈ సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. పరీక్షల్లో రాణించిన టాప్ విద్యార్థులు కు ఈ సీట్లు అందిస్తారు. 2.30 లక్షల మందికి జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ రాసేందుకు అవకాశం ప్రతి ఏడాది కల్పిస్తారు. ఇక మే 17వ తేదీ నుంచి పరీక్ష ఉండగా.. ఈ నెల 23 నుంచి దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. చివరి తేదీ మే 4.
జేఈఈ ఫలితాల తర్వాత ఏం చేయాలి?
ఈ జేఈఈ 2026 ఫలితాల తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైన స్టెప్ కౌన్సిలింగ్, సీట్ల కేటాయింపు. దీని ద్వారానే మీరు ఏ కాలేజీలో సీటు పొందుతారో తెలుస్తుంది. హడావిడిగా నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా చాలా చాకచక్యంగా వ్యవహరించాల్సిన సమయం ఇది. తద్వారా మీరు కోరుకున్న కాలేజీలో సీటు పొందుతారు.
మొదటిగా జేఈఈ లో మీకు వచ్చిన పర్సెంటైల్ చెక్ చేసుకోండి. ఈ నెంబర్ ఆధారంగానే మీరు ఏ కాలేజీలో సీటు పొందుతారో తెలుస్తుంది. అంతేకాదు ముందటి సంవత్సరం కటాఫ్ తెలుసుకోవడం మంచిది. తద్వారా మీ కాలేజీలు ఎంపిక చేసుకోండి. జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 కూడా రాయండి. ఇది కూడా ఐఐటీ ల ప్రవేశాలకు కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది.
జాయింట్ సీట్ కేటాయింపు..
ఆ తర్వాత మీరు వెంటనే జాయింట్ సీట్ అలోకేషన్ కౌన్సెలింగ్ కోసం రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఎన్ఐటి, ఐఐటి, IIIT ప్రవేశాలకు అత్యంత ముఖ్యమైన ప్లాట్ ఫారం. దీని ద్వారా కాలేజీలో సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవాలి. సమయం మించి పోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కౌన్సెలింగ్ సమయంలో మీకు ఏ కాలేజీ బ్రాంచ్ కావాలో కూడా ఎంపిక చేసుకోండి.
పలు రౌండ్లలో కౌన్సెలింగ్ జరిగిన తర్వాతే సీట్ల కేటాయిస్తారు. మీ ఇష్టానుసారంగా మీకు సీటు లభిస్తే ఓకే కానీ మీకు నచ్చిన కాలేజీలో సీటు రాకుంటే మరో రౌండ్ లో ప్రయత్నించండి. మీకు నచ్చిన కాలేజిలో సీటు లభించిన వెంటనే సంబంధిత డాక్యుమెంట్స్ వెంటనే వెరిఫికేషన్ కోసం అప్లోడ్ చేసి, ఫీజు కూడా చెల్లింపు చేయాలి. ఇక సీటు లభించకపోతే మీరు అదనంగా మరో కౌన్సెలింగ్ తీసుకోవాలి. లేకపోతే వేరే కాలేజీలకు ప్రయత్నించండి.
NIRF డేటా ఆధారంగా మీకు టాప్ కాలేజీలో సీటు లభిస్తుంది. ఇందులో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్ ఇందులో సీటు లభించాలంటే కటాఫ్ 88.72 వచ్చిన వారికి సులభంగా లభిస్తుంది. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఢిల్లీ 85.74. ఈ కాలేజీలో మంచి ప్లేస్మెంట్ కూడా పొందుతారు. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కాన్పూర్ కటాఫ్ 81.82 ఉంది. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఖరగ్పూర్ 78.69. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రూర్కీ 75.44. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో జాయిన్ అవ్వాలంటే 72.31 కట్ ఆఫ్. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గౌహతిలో 72.24. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ తిరుచీరపల్లి 68.14. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వారణాసి 67.24.
