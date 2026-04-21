  • JEE Mains 2026: జేఈఈ మెయిన్స్‌ ఫలితాల తర్వాత ఏం చేయాలి? JoSAA పూర్తి కౌన్సెలింగ్ గైడ్‌, టాప్ కాలేజీల వివరాలు!

JEE Mains 2026: జేఈఈ మెయిన్స్‌ ఫలితాల తర్వాత ఏం చేయాలి? JoSAA పూర్తి కౌన్సెలింగ్ గైడ్‌, టాప్ కాలేజీల వివరాలు!

JEE Main Complete Counselling Guide: జేఈఈ మెయిన్స్ 2026 సంబంధించిన ఫలితాలు నిన్న ఏప్రిల్ 20వ తేదీన ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ పరీక్షలు ఏప్రిల్ 2వ తేదీ నుంచి 8 వరకు రెండో సెషన్ నిర్వహించారు. జేఈఈ ఫలితాల్లో తెలుగు విద్యార్థులు సత్తా చాటారు. దేశవ్యాప్తంగా 26 మందికి 100 పర్సంటైల్‌ స్కోర్ రాగా అందులో 10 మంది తెలుగు విద్యార్థులే కావడం విశేషం. సెషన్ 2, సెషన్ 2 పరీక్షల్లో సాధించిన ఉత్తమ స్కోర్‌ పరిగణలోకి తీసుకుని జాతీయ ర్యాంకులు కేటాయిస్తారు. అయితే ఈ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన తర్వాత కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? మీకు ఏ టాప్ కాలేజీలో సీటు లభిస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 21, 2026, 08:16 AM IST

8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్ అదిరిపోయే అప్‌డేట్.. 18 లెవల్స్ నుంచి 7కి తగ్గింపు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల్లో భారీ మార్పు..!!
8
8th Pay Commission News
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్ అదిరిపోయే అప్‌డేట్.. 18 లెవల్స్ నుంచి 7కి తగ్గింపు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల్లో భారీ మార్పు..!!
Soundarya: సౌందర్యతో నటించను అని ఖరాఖండిగా చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్.. అందుకే ఆమెకు హిట్ సినిమా మిస్..కారణమేటంటే!
5
pawan kalyan
Soundarya: సౌందర్యతో నటించను అని ఖరాఖండిగా చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్.. అందుకే ఆమెకు హిట్ సినిమా మిస్..కారణమేటంటే!
Chandrababu Birthday: చంద్రబాబు 75వ బర్త్‌డే.. జీవితంలోని 10 ముఖ్యమైన ఘట్టాలు
10
Chandrababu Naidu
Chandrababu Birthday: చంద్రబాబు 75వ బర్త్‌డే.. జీవితంలోని 10 ముఖ్యమైన ఘట్టాలు
High BP Prevention: 30 లో ఇది పట్టించుకోకపోతే 50 లో తిప్పలు తప్పవు!
6
high blood pressure
High BP Prevention: 30 లో ఇది పట్టించుకోకపోతే 50 లో తిప్పలు తప్పవు!
JEE Mains 2026: జేఈఈ మెయిన్స్‌ ఫలితాల తర్వాత ఏం చేయాలి? JoSAA పూర్తి కౌన్సెలింగ్ గైడ్‌, టాప్ కాలేజీల వివరాలు!

JEE Main Complete Counselling Guide: ఐఐటి కాలేజీలో ప్రవేశాలకు సంబంధించి విద్యార్థులు జేఈఈ ప్రవేశ పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన సెషన్ 2 పరీక్ష ఫలితాలు నిన్న ఏప్రిల్ 20వ తేదీన విడుదలయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా ర్యాంకుల కేటాయింపు కూడా జరిగింది. అయితే మే 17న  జేఈఈ అడ్వాన్సులకు సంబంధించిన పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఇందులోనూ క్వాలిఫై అయిన వారు కూడా NIT, IIIT, IIT ఇతర కేంద్ర సంస్థల్లో సీట్లు పొందుతారు. గత విద్యా సంవత్సరంలో 62 వేలమందికి పైగా స్వీట్లు భర్తీ చేయగా.. అడ్వాన్స్‌డ్ పరీక్ష ఫలితాలు వెల్లడైన మరుసటి రోజు నుంచి JoSAA కౌన్సెలింగ్  ప్రక్రియ ప్రారంభం అవుతుంది.

ప్రస్తతం జేఈఈ మెయిన్స్ ఫలితాల్లో తెలుగు విద్యార్థులు సత్తా చాటారు 100 శాతం పర్సంటైల్‌ రాగా అందులో దేశవ్యాప్తంగా 26 మంది ఉంటే పదిమంది తెలుగు విద్యార్థులే ఉన్నారు. ఉత్తమ స్కోర్ ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది. జాతీయస్థాయిలో ఈ సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. పరీక్షల్లో రాణించిన టాప్ విద్యార్థులు కు ఈ సీట్లు అందిస్తారు. 2.30 లక్షల మందికి జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్ రాసేందుకు అవకాశం ప్రతి ఏడాది కల్పిస్తారు. ఇక మే 17వ తేదీ నుంచి పరీక్ష ఉండగా.. ఈ నెల 23 నుంచి దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. చివరి తేదీ మే 4.

జేఈఈ ఫలితాల తర్వాత ఏం చేయాలి?
ఈ జేఈఈ 2026 ఫలితాల తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైన స్టెప్ కౌన్సిలింగ్, సీట్ల కేటాయింపు. దీని ద్వారానే మీరు ఏ కాలేజీలో సీటు పొందుతారో తెలుస్తుంది. హడావిడిగా నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా చాలా చాకచక్యంగా వ్యవహరించాల్సిన సమయం ఇది. తద్వారా మీరు కోరుకున్న కాలేజీలో సీటు పొందుతారు.

Also Read: రేపే JEE Main సెషన్-2 రిజల్ట్స్! స్కోర్ కార్డ్, డైరెక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి..!

Also Read: CISCE Results 2026: త్వరలోనే ICSE, ISC ఫలితాలు.. రిజల్ట్స్ లింక్, స్కోర్‌కార్డ్ వివరాలు ఇవే!

మొదటిగా జేఈఈ లో మీకు వచ్చిన పర్సెంటైల్‌ చెక్ చేసుకోండి. ఈ నెంబర్ ఆధారంగానే మీరు ఏ కాలేజీలో సీటు పొందుతారో తెలుస్తుంది. అంతేకాదు ముందటి సంవత్సరం కటాఫ్ తెలుసుకోవడం మంచిది. తద్వారా మీ కాలేజీలు ఎంపిక చేసుకోండి. జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్ 2026 కూడా రాయండి. ఇది కూడా ఐఐటీ ల ప్రవేశాలకు కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది.

 జాయింట్ సీట్ కేటాయింపు..
ఆ తర్వాత మీరు వెంటనే జాయింట్ సీట్ అలోకేషన్ కౌన్సెలింగ్ కోసం రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఎన్ఐటి, ఐఐటి, IIIT ప్రవేశాలకు అత్యంత ముఖ్యమైన ప్లాట్ ఫారం. దీని ద్వారా కాలేజీలో సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది.  రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవాలి. సమయం మించి పోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కౌన్సెలింగ్ సమయంలో మీకు ఏ కాలేజీ బ్రాంచ్ కావాలో కూడా ఎంపిక చేసుకోండి.

పలు రౌండ్‌లలో కౌన్సెలింగ్ జరిగిన తర్వాతే సీట్ల కేటాయిస్తారు. మీ ఇష్టానుసారంగా మీకు సీటు లభిస్తే ఓకే కానీ మీకు నచ్చిన కాలేజీలో సీటు రాకుంటే మరో రౌండ్ లో ప్రయత్నించండి. మీకు నచ్చిన కాలేజిలో సీటు లభించిన వెంటనే సంబంధిత డాక్యుమెంట్స్ వెంటనే వెరిఫికేషన్ కోసం అప్‌లోడ్ చేసి, ఫీజు కూడా చెల్లింపు చేయాలి. ఇక సీటు లభించకపోతే మీరు అదనంగా మరో కౌన్సెలింగ్‌ తీసుకోవాలి. లేకపోతే వేరే కాలేజీలకు ప్రయత్నించండి.

NIRF డేటా ఆధారంగా మీకు టాప్ కాలేజీలో సీటు లభిస్తుంది. ఇందులో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్ ఇందులో సీటు లభించాలంటే కటాఫ్‌ 88.72 వచ్చిన వారికి సులభంగా లభిస్తుంది. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఢిల్లీ 85.74. ఈ కాలేజీలో మంచి ప్లేస్‌మెంట్ కూడా పొందుతారు. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కాన్పూర్ కటాఫ్‌ 81.82 ఉంది. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఖరగ్‌పూర్‌ 78.69. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రూర్కీ 75.44. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో జాయిన్ అవ్వాలంటే 72.31 కట్ ఆఫ్. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గౌహతిలో 72.24. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ తిరుచీరపల్లి 68.14. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వారణాసి 67.24.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

