English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
KVS Admission 2026: కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో 1 నుంచి 9వ తరగతి అడ్మిషన్స్‌ 2026.. సీట్‌ రావాలంటే ఇవి తెలుసుకోండి..!

When Is KVS Admission 2026 Class 1 to 9 Class: మన దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన విద్యాసంస్థల్లో ఒకటి కేంద్రీయ విద్యాలయాలు. 2026 -27 అకడమిక్ సంబంధించి నోటిఫికేషన్‌కు సంబంధించి బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in/ అయిన కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన్‌ అడ్మిషన్‌ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 18, 2026, 01:28 PM IST

Trending Photos

When Is KVS Admission 2026 Class 1 to 9 Class: కేంద్రీయ విద్యాలయం సంఘటన్‌ స్కూళ్లలో తమ పిల్లలను చేర్పించడానికి మన దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆసక్తి చూపుతుంటారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ విద్యాసంస్థలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, అతి త్వరలో ఒకటో తరగతి నుంచి 9, 11వ తరగతికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. ఎక్కువ సంఖ్యలో ఈ సీట్లకు దరఖాస్తు చేసుకుంటారు. దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉన్న ఈ విద్యాసంస్థకు ఉంది కాబట్టి దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

 ఆన్‌లైన్ అడ్మిషన్ ప్రక్రియ..
 కేంద్రీయ విద్యాలయాలకు సంబంధించి అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఒకటో తరగతికి అంతా ఆన్లైన్ లోనే జరిగిపోతుంది. నోటిఫికేషన్ విడుదలైన వెంటనే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు వివరాలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే, 2, 9, 11 తరగతులకు మాత్రం ఆఫ్‌లైన్‌లో సీట్ల అందుబాటు ఆధారంగా అడ్మిషన్స్‌ జరుగుతాయి. 

కేంద్రీయ విద్యాలయంలో నమోదు ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ వర్గాల వారిగా రిజర్వేషన్లతో అడ్మిషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. దీంతోపాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పిల్లలకి కూడా ఇందులో ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది. ఎందుకంటే వారు తరచూ బదిలీ అవుతుంటారు కాబట్టి వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

2026 మార్చి 3వ వారంలో అధికారిక ప్రకటన విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒకటవ తరగతి ఆన్‌లైన్ లో నమోదు ప్రారంభం అవుతుంది. 2026 మార్చి చివరి నాటికి అడ్మిషన్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. రెండో తరగతి ఆ పై తరగతులకు ఏప్రిల్ 2026 లో ఉండవచ్చు. ఇక 11వ తరగతికి టెన్త్ ఫలితాలు వచ్చిన వెంటనే పది రోజుల్లో ప్రకటన విడుదల చేస్తారు.

ఏజ్‌ లిమిట్‌..
కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో ప్రవేశానికి విద్యార్థులకు వయస్సు ఆధారంగా ఈ అడ్మిషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఒకటో తరగతికి ఆరేళ్లు గరిష్టంగా 8 ఏళ్లు ఉండాలి. రెండవ తరగతి ఏడేళ్లు గరిష్టంగా 9 ఏళ్లు ఉండాలి. 9వ తరగతి చదువుకునే విద్యార్థులకు కనీసం 13 ఏళ్లు గరిష్టంగా 15 సంవత్సరాలు. అయితే, దివ్యాంగులకు ఈ వయోపరిమితిలో రెండేళ్ల సడలింపు కూడా ఉంటుంది.

అడ్మిషన్ ప్రక్రియకు కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు..
కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో ప్రవేశానికి రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో కొన్ని ధ్రువపత్రాలు కచ్చితంగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. మొదటగా విద్యార్థి జనన ధ్రువీకరణ పత్ర, చిరునామా, క్యాటగిరి, పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, ట్రాన్స్‌ఫర్‌ సర్టిఫికేట్‌. ఈ విద్యాలయాలో ప్రవేశానికి అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in/‌ సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకవచ్చు. ఒకటో తరగతి వారు ఆన్‌లైన్‌లోనే నమోదు చేసుకోవాలి. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Trending News