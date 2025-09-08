English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Solar Eclipse 2025: ఈ నెలలోనే చివరి సూర్యగ్రహణం.. ఎప్పుడు? మన దేశంలో కనిపిస్తుందా?

Solar Eclipse 2025 Date And Time: నిన్న 7వ తేదీ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే  మరో రెండు వారాల్లో సూర్యగ్రహణం కూడా ఏర్పడనుంది. ఈ నెల 21వ తేదీన రాత్రి 11:00 నుంచి 22వ తేదీ తెల్లవారుజామున 3: 23 గంటల వరకు గ్రహణం ఏర్పడనుంది. అయితే దీని ప్రభావం మన దేశంలో ఉంటుందా ? ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 8, 2025, 08:47 AM IST

Solar Eclipse 2025 Date And Time: నిన్న సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడింది. అయితే ఈ నెలలోనే చివరి సూర్యగ్రహణం కూడా ఆదివారం రానుంది. ఆరోజు మహాలయ అమావాస్య. రాత్రి 11 గంటల నుంచి 22వ తేదీ తెల్లవారుజాము మూడు 3: 23 గంటల వరకు ఇది కొనసాగుతుంది. అయితే దీని ప్రభావం మన దేశంలో అంతగా ఉండదు. ప్రధానంగా న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల్లో ఈ గ్రహణం స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు. చంద్రగ్రహణం తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మూతబడిన ఆలయాలు అన్ని మళ్ళీ శుద్ధి చేసి తెరుచుకున్నాయి. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వేకువ జామునే స్వామివారి తలుపులు తెరిచారు. సుప్రభాత సేవను ఏకాంతంగా నిర్వహించే భక్తులకు అనుమతిస్తున్నారు. ఇక ఉదయం 8:30 నుంచి ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. వేములవాడ రాజన్న, యాదగిరిగుట్ట, భద్రాచలం ఆలయాలు కూడా శుద్ధి, సంప్రోక్షణ పూజలు చేసి తలుపులు తెరిచారు.

ఇక చంద్రగ్రహణం సూర్యుడు చంద్రుడికి మధ్యలో భూమి వచ్చినప్పుడు సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. అర్ధరాత్రి చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా చంద్రుడు పూర్తిగా ఎరుపు రంగులోకి మారాడు. దీని 'బ్లడ్ మూన్' అని కూడా పిలుస్తారు. ఇక మొత్తం ఈసారి 82 నిమిషాల పాటు సంపూర్ణ గ్రహణం కొనసాగింది. ఇక తర్వాత సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం 2028 డిసెంబర్ 31వ తేదీ ఏర్పడను ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

ఇక రానున్న సూర్యగ్రహణ నేరుగా వీక్షించకూడదు. ఈసారి పాక్షిక సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. సన్ గ్లాసెస్ లేదా ఇతర ఫిల్టర్ల సహాయంగా సూర్యగ్రహణాన్ని చూడవచ్చు. అయితే మనదేశంలో సూర్యగ్రహణం కనిపించదు. పసిఫిక్ మహాసముద్రం, అంటార్కిటికా, న్యూజిలాండ్ వంటి ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది. దాదాపు సూర్యుడు 80% ఇక్కడ కప్పి కనిపిస్తాడు. ఇక మార్చి నెలలో వచ్చిన సూర్యగ్రహణం లాగే సెప్టెంబర్ నెలలో వచ్చే సూర్యగ్రహణం కూడా భారత్‌లో కనిపించదు దాదాపు 165  కోట్ల మందికి పైగా పాక్షిక సూర్యగ్రహణం పరిధిలో ఉంటారు. ఇక తదుపరి సూర్యగ్రహణం 2026 ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన ఏర్పడనుంది. ఇది కంకణాకార సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. సూర్యుడు చుట్టూ ప్రకాశమంతమైన 'రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్' వంటి అద్భుతమైన దృశ్యం రెండు నిమిషాల 20 సెకండ్ల పాటు కనిపిస్తుంది.

