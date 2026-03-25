CBSE Class 10th Result 2026 Date Out: సీబీఎస్ఈ 2026 పరీక్షలు రాసిన 25 లక్షల మంది విద్యార్థులకు శుభవార్త.. మే 15వ తేదీ నాటికి పదో తరగతి పరీక్షలు విడుదలవుతున్న అనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రధానంగా ఈ పది పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులు https://www.cbse.gov.in/ లేదా డీజీలాకర్ లాగిన్ పోర్టల్ ద్వారా కూడా సులభంగా ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు.
సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి పరీక్షలు మే 2026 విడుదలవుతాయి. అయితే బోర్డు తిని అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు . అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈ ఫలితాల గురించి విద్యార్థులు చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక ఉదయం 10:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1:00 మధ్యలో ఈ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒకరోజు ముందుగానే ఈ పరీక్ష ఫలితాల గురించి విద్యార్థులకు అప్డేట్ ఇస్తారు. సులభంగా అధికారిక వెబ్సైట్లో స్కోర్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
సీబీఎస్ఈ ఫలితాల అధికారిక వెబ్సైట్..
పది పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.cbse.gov.in/ లేదా results.cbse.nic.in లేదా cbseresults.nic.in అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా స్కోర్కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
సీబీఎస్ఈ ఫలితాలు చెక్ చేసుకునే విధానం..
అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.cbse.gov.in/ ఓపెన్ చేసి అందులో 'సీబీఎస్ఈ క్లాస్ 10 రిజల్ట్స్ 2026' క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ విద్యార్థుల తమ క్రమసంఖ్య, స్కూల్ పేరు, అడ్మిట్ ఐడి, పుట్టిన తేదీ వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. చివరిగా వారి స్కోర్ కార్డు స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
డీజీలాకర్ ద్వారా స్కోర్కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం..
విద్యార్థులు తమ 10వ తరగతి సీబీఎస్ఈ ఫలితాలను డీజీలాకర్ ద్వారా కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి ముందుగా డీజీ లాకర్ యాప్ లేదా అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి. సెక్యూరిటీ పిన్ కూడా ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ కూడా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ ఇష్యూడ్ డాక్యుమెంట్స్ సెక్షన్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. 'సీబీఎస్ఈ 10 మార్చి 2026' క్లిక్ చేసి అక్కడ, విద్యార్థుల క్రమ సంఖ్య, స్కూల్ కోడ్ నమోదు చేస్తే మీ డిజిటల్ మార్క్ షీట్ వివరాలు కనిపిస్తాయి. దాన్ని PDF రూపంలో మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు.
సీబీఎస్ఈ 10 ఫలితాలు చెక్ చేసుకునే ఇతర విధానాలు..
డీజీ లాకర్, ఉమాంగ్ యాప్, ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్, IVRS ద్వారా కూడా ఈ cbse 10 ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే గత ఫలితాలను చూస్తే మే 13 నుంచి 15 మధ్య ఈ సీబీఎస్ఈ 10 ఫలితాలు విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది.
