CISCE Results 2026 Date Out: సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఒకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ 12వ తరగతి ఫలితాలు 2026 కు సంబంధించి కూడా ICSE, ISC ఫలితాలతోపాటు అతిత్వరలో విడుదల చేయనున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
ఈ ICSE, ISC ఫలితాలను ఏప్రిల్ చివరి వారం లేదా మే మొదటి వారం 2026 సంబంధించిన పరీక్ష ఫలితాలను విడుదల చేసే దిశగా సన్నద్ధమవుతోంది. ఇక గతంలో కూడా 2024, 25 మే 6వ తేదీన ఈ ఐసీఎస్ఈ ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ఇక 2023లో అయితే మే 14వ తేదీన కాస్త ఆలస్యంగా ఈ ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో మే మొదటి వారం లేదా ఏప్రిల్ చివరి వారంలో 2026 కు సంబంధించిన ICSE, ISC ఫలితాలు విడుదల చేయనుంది.
ఇక ICSE పదో తరగతి పరీక్షలను ఫిబ్రవరి 17, 2026 నుంచి మార్చి 30వ తేదీ వరకు నిర్వహించారు. ఇక ISC అంటే 12వ తరగతి పరీక్షలను ఫిబ్రవరి 12వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 13వ తేదీ వరకు జరిగాయి. వీటికి సంబంధించిన ఫలితాలు తాజాగా విడుదల చేసేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది CISCE.
ICSE, ISC ఫలితాలను డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం..
అధికారిక వెబ్సైట్ cisce.org లేదా results.cisce.org ఓపెన్ చేయాలి. ఆ హోం పేజీలో ICSE లేదా ISC సెక్షన్లో ఎగ్జామినేషన్ ఎంపిక చేసుకోండి. అక్కడ మీ రిజల్ట్స్ కనిపిస్తాయి. UID, ఇండెక్స్ నంబర్ ఆధారంగా 'Show Results' ఎంపిక చేసుకుంటే మీ ఫలితాలు స్క్రీన్ పై కనిపిస్తాయి. వెంటనే వాటిని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
ICSE, ISC ఫలితాల విడుదలకు అధికారిక వెబ్సైట్ ఇదే..
cisce.org
results.cisce.org
2025 లో ICSE పదో తరగతిలో 99.35 శాతం పాస్ పర్సంటేజ్ నమోదయింది. 252,557 మంది ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. ఇక 12వ తరగతిలో 99,555 మంది పరీక్షలకు హాజరు కాగా.. అందులో 99.34 శాతం మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.