CISCE Results 2026: త్వరలోనే ICSE, ISC ఫలితాలు.. రిజల్ట్స్ లింక్, స్కోర్‌కార్డ్ వివరాలు ఇవే!

CISCE Results 2026 Date Out: కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్కూల్ సర్టిఫికెట్ ఎగ్జామినేషన్ ICSE, ISC 2026 ఫలితాలను అతి త్వరలో విడుదల చేయనుంది. ఫలితాలు వెల్లడించిన వెంటనే సీఐఎస్‌సీఈ 10 12 తరగతి విద్యార్థులు వెంటనే తమ స్కోర్ కార్డును అధికారిక వెబ్‌సైట్ cisce.org  నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఐసీఎస్‌సీఈ ఫలితాలు ఎప్పుడు విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 19, 2026, 12:33 PM IST

CISCE Results 2026 Date Out: సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఒకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ 12వ తరగతి ఫలితాలు 2026 కు సంబంధించి కూడా ICSE, ISC ఫలితాలతోపాటు అతిత్వరలో విడుదల చేయనున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం

ఈ   ICSE, ISC  ఫలితాలను ఏప్రిల్ చివరి వారం లేదా మే మొదటి వారం 2026 సంబంధించిన పరీక్ష ఫలితాలను విడుదల చేసే దిశగా సన్నద్ధమవుతోంది. ఇక గతంలో కూడా 2024, 25 మే 6వ తేదీన ఈ ఐసీఎస్‌ఈ ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ఇక 2023లో అయితే మే 14వ తేదీన కాస్త ఆలస్యంగా ఈ ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో మే మొదటి వారం లేదా ఏప్రిల్ చివరి వారంలో 2026 కు సంబంధించిన  ICSE, ISC ఫలితాలు విడుదల చేయనుంది. 

ఇక ICSE పదో తరగతి పరీక్షలను ఫిబ్రవరి 17, 2026 నుంచి మార్చి 30వ తేదీ వరకు నిర్వహించారు. ఇక ISC అంటే 12వ తరగతి పరీక్షలను ఫిబ్రవరి 12వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 13వ తేదీ వరకు జరిగాయి. వీటికి సంబంధించిన ఫలితాలు తాజాగా విడుదల చేసేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది CISCE.

ICSE, ISC ఫలితాలను డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే విధానం..
అధికారిక వెబ్‌సైట్ cisce.org లేదా results.cisce.org ఓపెన్ చేయాలి. ఆ హోం పేజీలో  ICSE లేదా ISC సెక్షన్లో ఎగ్జామినేషన్ ఎంపిక చేసుకోండి. అక్కడ మీ రిజల్ట్స్ కనిపిస్తాయి. UID, ఇండెక్స్ నంబర్ ఆధారంగా 'Show Results' ఎంపిక చేసుకుంటే మీ ఫలితాలు స్క్రీన్ పై కనిపిస్తాయి. వెంటనే వాటిని డౌన్‌లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.

ICSE, ISC ఫలితాల విడుదలకు అధికారిక వెబ్‌సైట్ ఇదే..
cisce.org
results.cisce.org

2025 లో ICSE పదో తరగతిలో 99.35 శాతం పాస్ పర్సంటేజ్ నమోదయింది. 252,557 మంది ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. ఇక 12వ తరగతిలో 99,555 మంది పరీక్షలకు హాజరు కాగా.. అందులో 99.34 శాతం మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు.

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

