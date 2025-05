Operation Sindoor: ఆపరేషన్‌ సింధూర్‌ సక్సెస్‌ వెనుక ఉన్న వీరనారీమణులు కల్నల్‌ సోఫియా ఖురేషి, వింగ్‌ కమాండర్‌ వ్యోమిక సింగ్‌ ఎవరు?

Who Is Vyomika Singh And Colonel Sofiya: పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా భారత్‌ చేసిన ఆపరేషన్‌ సింధూర్‌ అటాక్‌ జరిపారు. ఈ దాడిని ప్రధానంగా ఉగ్రవాద క్యాంపులను టార్గెట్‌ చేసి మరీ దాడి నిర్వహించింది భారత సైన్యం. ఈ ఘటనలో 100 మందికిపైగా ఉగ్రవాదులు చనిపోయినట్లు సమాచారం. అంతేకాదు మసూద్ అజర్‌ 14 మంది కుటుంబ సభ్యులు కూడా మరణించినట్లు సమాచారం.

ఈరోజు ఉదయం 1:28 గంటల సమయంలో ఆపరేషన్‌ సింధూర్‌ భారత్‌ చేపట్టింది. అయితే, పాకిస్తాన్‌ ఉగ్రస్థావరాలే లక్ష్యంగా వాయుసేన దాడులు చేసింది. రాత్రి 1:05 నుంచి 1: 30 సమయంలో జరిపారు. అయితే, మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన వైమానిక దళ కమాండర్‌లు దాడికి సంబంధించి వివరణ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో మిలిటరీ కల్నల్‌ సోఫియా ఖురేషీ వివరించారు. 30 ఏళ్లుగా ఉగ్రమూకలకు ఆశ్రయం ఇస్తున్న మొత్తం 21 ఉగ్ర స్థావరాలను గుర్తించినట్లు సమాచారం పేర్కొన్నారు. పాక్‌ సైనిక శిబిరాలను లక్ష్యంగా దాడులు చేయలేదు, ఉగ్రవాద స్థావరాలను టార్గెట్‌ చేసినట్లు ఆమె చెప్పారు.

‌కల్నల్‌ సోఫియా ఎవరు?..

కల్నల్‌ సోఫియాది కూడా సైనిక కుంటుంబమే. ఈమె బయోకెమిస్ట్రీలో డిగ్రీ పట్టా కూడా పొందార. ఇప్పటికే ఎన్నో సైనిక విన్యాసాలను చేపట్టిన బృందంలో ఆమె ఒక్కరే మహిళా అధికారి. 2016 ఎక్సర్‌సైజ్‌ 18 మిలిటరీ డ్రిల్‌లో కూడా పనిచేశారు. ఇక ఐక్యరాజ్యసమితి శాంతి మిషన్‌తోపాటు కాంగోలో కూడా మిషన్‌ పూర్తి చేశారు.

#WATCH |Delhi | #OperationSindoor| Wing Commander Vyomika Singh says, "Operation Sindoor was launched by the Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of the Pahalgam terror attack and their families. Nine terrorist camps were targeted and successfully destroyed...… pic.twitter.com/Gmw6WHrYVO

— ANI (@ANI) May 7, 2025