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Telegram Story: టెలిగ్రామ్ క్రియేటర్స్ ఎవరో తెలుసా? రష్యా ప్రభుత్వం నుంచి తప్పించుకుని మరీ ఈ యాప్ ఎందుకు పెట్టారంటే..!

Who founded Telegram: రీనీట్‌ ఎగ్జామ్ 2026 జూన్ 21న జరగనున్న నేపథ్యంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వం టెలిగ్రామ్ మెసేజ్ యాప్ వాడకాన్ని తాత్కాలికంగా నిషేధించింది. ఈ నిషేధం జూన్ 22 వరకు ఉంటుందని నేషనల్‌ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ కూడా తెలిపింది. అయితే అసలు ఈ టెలిగ్రామ్‌ను ఎవరు స్థాపించారు? దీనిని దేనికోసం తయారు చేశారు? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 17, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:55 PM IST
Telegram Story: టెలిగ్రామ్ క్రియేటర్స్ ఎవరో తెలుసా? రష్యా ప్రభుత్వం నుంచి తప్పించుకుని మరీ ఈ యాప్ ఎందుకు పెట్టారంటే..!
Image Credit: Who founded Telegram:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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టెలిగ్రామ్ క్రియేటర్స్ ఎవరో తెలుసా? రష్యా ప్రభుత్వం నుంచి తప్పించుకుని మరీ..!
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