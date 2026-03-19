Atanu Chakraborty: నైతిక కారణాలతో రిజైన్‌ చేసి.. లక్షకోట్ల నష్టానికి కారణమైన HDFC చైర్మన్‌.. అటాను చక్రవర్తి ఎవరు?

Who Is Atanu Chakraborty Resigned HDFC Chairman: అటాను చక్రవర్తి పార్ట్ టైం హెచ్డీఎఫ్సీ చైర్మన్ మాత్రమే కాదు ఈ బ్యాంకుకు ఒక ఒక స్వతంత్ర డైరెక్టర్ కూడా. ఉన్నట్టుండి ఆయన బుధవారం 19వ తేదీన రాజీనామా చేశాడు. దీంతో ఒక్కసారిగా దలాల్ స్ట్రీట్ దడదడలాడిపోయింది. అసలు లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలియక పెట్టుబడుదారుల్లో కూడా ప్రశ్నలు వెల్లువెత్తాయి. ఆయన రాజీనామాకు కారణం బ్యాంకు అంతర్గత యంత్రాంగం పై అసహనంతో అని రాజీనామా లేఖలో పేర్కొన్నారు.
ఆ లేఖలో చక్రవర్తి బ్యాంకు నిర్వహణ పద్ధతులను ప్రశ్నిస్తూ.. తాను ఈ పద్ధతులకు ఏకీభవించడం లేదని పేర్కొన్నారు. కార్పొరేట్ పాలనను ఆయన ప్రశ్నించారు. దీంతో పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసి 8 శాతం షేర్లు పతనమయ్యేలా చేశాయి. పరిస్థితి ఎంతలా దిగజారిందంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) కూడా జోక్యం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అయితే, బ్యాంకు ఆర్థికంగా పటిష్టంగానే ఉందని.. పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది. తాత్కాలిక పార్ట్ టైం చైర్మర్గా కేకి మిస్త్రీని నియమించింది.
రెండేళ్లుగా నచ్చకే..
గత రెండేళ్లుగా హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకులో జరుగుతున్న కొన్ని సంఘటనలు, పద్ధతులపై ఆందోళనతో, ఏకీభవించలేని స్థితిలో చక్రవర్తి రాజీనామా చేశాడు. ఇది నా వ్యక్తిగత విలువలకు.. నైతికతకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయంటూ రాజీనామాలో పేర్కొన్నారు. తీవ్రమైన ఆరోపణలతో అటాను చక్రవర్తి రిజైన్ చేయడంతో ఒక్కసారిగా హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు కుప్పకూలాయి.
అటాను చక్రవర్తి ఎవరు?
అటాను చక్రవర్తి గుజరాత్ క్యాడర్కు చెందిన 1985 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి. ఆయన ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలో పెట్టుబడులు, ప్రభుత్వ ఆస్తుల నిర్వహణ విభాగంలో కార్యదర్శిగా కూడా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల కార్యదర్శిగా సుభాష్ చంద్ర గార్గ్ స్థానంలో చక్రవర్తి బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. గార్గ్ విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శిగా నియమించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే 2020లో చక్రవర్తి పదవీ విరమణ చేశారు. భారతదేశ ఆర్థిక విధానాన్ని రూపొందించడంలో కూడా ఈయనది కీలక పాత్ర. ఆర్థిక మంత్రి బడ్జెట్ బృందంలో కూడా సభ్యుడుగా పనిచేశారు. ఆర్బీఐ 2021లో చక్రవర్తిని బ్యాంక్ పార్ట్ టైం చైర్మన్ గా నియమించింది. 2027 వరకు ఆయన పదవి కాలం ఉంది.
ప్రస్తుతం హెచ్డీఎఫ్సీ చైర్మన్ ఎవరు ?
చక్రవర్తి రాజీనామా చేసిన తర్వాత కేకి మిస్త్రీని హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ పార్ట్ టైం చైర్మన్ గా ఆర్బీఐ నియమించింది. గతంలో మిస్త్రీ కూడా ఈ బ్యాంకులకు వైస్ చైర్మన్, సీఈవోగా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ భారత దేశంలోనే రెండో అతిపెద్ద బ్యాంకుల్లో ఒకటి. ఎస్బీఐ తర్వాత స్థానంలో హెచ్డీఎఫ్సీ ఉంది. ప్రైవేటు రంగంలో అతిపెద్ద బ్యాంక్ కూడా ఇదే.
