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అయోధ్య ట్రస్ట్‌ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కృష్ణమోహన్‌ నియామకం! ఆయన ఎవరంటే?

రామ మందిరం విరాళాల దుర్వినియోగం అంశం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. భద్రతా లోపాలను, నిబంధనల బలహీనతలను ఆసరాగా చేసుకుని, అవుట్‌సోర్స్ సిబ్బందితో పాటు నమ్మకమైన సహాయకుడి సహకారంతో ఎనిమిది మంది వ్యక్తులు కోట్లలో నగదు, విలువైన వస్తువులను కాజేసినట్లు సిట్ (SIT) వెల్లడించింది. రామ మందిరం ట్రస్ట్ సభ్యులు చంపత్ రాయ్, అనిల్ మిశ్రాల రాజీనామాలను ఆమోదించిన నేపథ్యంలో, చంపత్ స్థానంలో కృష్ణమోహన్ తాత్కాలిక ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అసలు ఆయన ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 07, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:40 AM IST
అయోధ్య ట్రస్ట్‌ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కృష్ణమోహన్‌ నియామకం! ఆయన ఎవరంటే?
Image Credit: Who is krishna MohanSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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