/Kerala CM: కేరళ సీఎంపై కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్.. ఫలితాలు వచ్చి వారం అవుతున్న తేలని పంచాయితీ..

దాదాపు దశాబ్ద కాలం పాటు అధికారానికీ దూరమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్టకేలకు 10 యేళ్ల కేరళ గడ్డపై తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఈ సారి కేరళలో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ (యునైటైడ్ డెమెక్రాటిక్ ఫ్రంట్) 140 స్థానాలకు గాను 102 సీట్లలో విజయం సాధించింది. అటు ప్రతిపక్ష ఎల్డీఎఫ్ (లెఫ్ట్ డెమెక్రాటిక్ ఫ్రంట్)35 స్థానాలకే పరిమితమైంది. అటు బీజేపీ 3 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. ఇక కేరళలో కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీనే 63 సీట్లలో గెలిచింది. మొత్తంగా 28.79 శాతం ఓట్లను సాధించింది. అటు ప్రతిపక్ష సీపీఎం 26 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. 21.77 శాతం ఓట్లను సాధించింది. బీజేపీ 11.42 శాతం ఓట్లతో 3 సీట్లలో విజయం సాధించింది. ఇక కాంగ్రెస్ అధికార భాగస్వామి అయిన ఐయూఎంఎల్ పార్టీ 22 స్థానాల్లో విజయం సాధించడంతోపాటు 11.01 శాతం ఓట్లను రాబట్టుకొంది.
ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన 9వ రోజు అవుతున్న సీఎం పీఠంపై ఉన్న పీఠముడి వీడటం లేదు. కేరళ సీఎం రేసులో వి.డి. సతీశన్, రమేష్ చెన్నితాల , కె.సి. వేణుగోపాల్ వంటి సీనియర్ నేతలు ఉన్నారు. దీంతో కొత్త సీఎం ఎంపిక కోసం హై కమాండ్ అజయ్ మాకెన్, ముకుల్ వాస్నిక్లను పరిశీలకులుగా కేరళకు పంపించింది. వారు కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలతో విడివిడిగా సమావేశమై వారి అభిప్రాయాలు సేకరిస్తున్నారు. తరువాత కొత్త సీఎం పేరును షీల్డ్ కవర్లో హై కమాండ్కు పంపుతారు. తరువాత అధిష్టానం వారి అభిప్రాయాన్ని కేరళ KPCCకి పంపుతుంది.
కేరళలో కాంగ్రెస్ కొత్త ముఖ్యమంత్రి ఎంపికపై సంక్షోభం కొనసాగుతుంది. దీనిపై పార్టీలో తీవ్ర అంతర్గత పోరు జరుగుతుంది. దీంతో సీఎం ఎంపిక సీన్ తిరువనంతపురం నుంచి ఢిల్లీకి మారింది. ఇవాళ సాయంత్రం లోపు కీలక నిర్ణయం వెలువడవచ్చనే ఊహాగానాలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ తో స్తుతం సీఎం రేస్ లో సీనియర్ నేత కేసివేణుగోపాల్ కాంగ్రెస్ లెజిస్లేచర్ పార్టీ త విడి సతీషన్ ఇద్దరు ప్రధాన భ్యర్థులుగా పోటీలో ఉన్నారు. ఆ పోరుతో రమేష్ చన్నితాల కూడా చేరడంతో వర్గపోరు తారా స్థాయికి చేరుకుంది. అందులో కేంద్ర
నాయకత్వానికి దగ్గరగా ఉన్న కేసి వేణుగోపాల్కు 63 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో .. 47 మంది మద్దతు ఇస్తున్నారు. ఈ పోరులో రెండో ఎంపికగా రమేష్ చన్నితల పేరును కొందరుఎమ్మెల్యేలుగా సూచించినట్టు సమాచారం. అయితే విడి సతీషన్ కు ప్రజల్లో విస్తృతమైన ఆదరణ కనిపిస్తుంది. కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం మాత్రం వేణుగోపాల్ వైపే అధిష్టానం మొగ్గు చూపుతున్నట్టు తెలుస్తుంది.
మరికాంగ్రెస్ హై కమాండ్ ఏం నిర్ణయంతీసుకుంటుందో అన్న ఆసక్తి నెలకుంది. ఒకరికి సీఎం పదవి ఇస్తే
మిగతా సభ్యుల పరిస్థితి ఏంటి? అయితే ఇందులో ఒకరిని సీఎం గా ఎంపిక చేస్తే.. మిగతా వాళ్లు తిరుగుబాటు చేసే అవకాశాలున్నాయి. కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం మాత్రం ఈ ముగ్గురిలో ఒకరికి ముఖ్యమంత్రి పీఠం కట్టబెడితే.. మిగతా ఇద్దరికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి కానీ.. మరే ఇతర పదవులను కట్టబెట్టాలనే యోచనలో ఉంది. మొత్తంగా కేరళ వ్యవహారం కూడా కర్ణాటక మాదిరే కొనసాగే అవకాశాలే కనిపిస్తున్నాయి.
