/Who is Next Karnataka CM: రాజీనామాకు సిద్దు సిద్ధమేనా..! డీకేను వరించనున్న కర్ణాటక సీఎం పదవి..?

Karnataka Power Politics: గత కొన్ని రోజులుగా కర్ణాటక రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తున్న నాయకత్వ మార్పు నాటకం ఇప్పుడు తుది అంకానికి చేరుకుంది. హైకమాండ్ ఆదేశాల మేరకు ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య తన పదవికి రాజీనామా చేయడం దాదాపు ఖరారైనట్టు ఢిల్లీ సర్కిల్స్లో వినిపిస్తున్న మాట. మరోవైపు డీకే శివకుమార్ కర్ణాటక రాష్ట్ర కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించడం దాదాపు ఖాయమైంది.
కర్ణాటకలో నాయకత్వ మార్పు..
కర్ణాటక రాష్ట్రంలో నాయకత్వ మార్పుకు కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమైంది. ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య తన మంత్రివర్గం సహచరులతో భేటి అయ్యారు. ఈ భేటి తర్వాత నేరుగా రాజ్ భవన్ వెళ్లి తన రాజీనామా లేఖను అందజేయనున్నట్టు సమాచారం. ఆ తర్వాత డీకే శివకుమార్ గవర్నర్ను కలిసి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరనున్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ పెద్దలు కర్ణాటక నుంచి ఆయన్ని రాజ్యసభకు నామినేట్ చేయడమే కాకుండా.. మల్లిఖార్జున ఖర్గే నిర్వహిస్తున్న కాంగ్రెస్ రాజ్యసభ పక్ష నేత పదవిని ఆయనకు ఇవ్వబోతున్నట్టు చెప్పారట. దీంతో కాస్త మెత్తబడ్డ సిద్దరామయ్య.. అన్య మనస్కంగానే దీనికి ఓకే చెప్పినట్టు సమాచారం. ఇక డీకే శివకుమార్ను అప్పట్లో కాంగ్రెస్ హై కమాండ్ రెండున్నరేళ్ల తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చేస్తానని హామి ఇవ్వడంతో ఆయన సిద్ధరామయ్య ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
రెండున్నరేళ్ల పవర్ షేరింగ్..
అయితే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నరేళ్లు పూర్తైయిన సీఎం పీఠం వదలడానికి సిద్దరామయ్య సిద్ధంగా లేనని సంకేతాలు ఇచ్చారు. దీంతో డీకే ముఖ్యమంత్రి పీఠం కట్టబెట్టకపోవడంతో కాంగ్రెస్ పెద్దల వద్దకు ఈ పంచాయితీ తీసుకెళ్లాడు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం డీకేను సీఎం పీఠం కట్టబెట్టాల్సిందే అని ఆయన వర్గానికి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ పెద్దలకు లేఖలు కూడా రాసారు. దీంతో కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ఎట్టకేలకు కర్ణాటకలో సీఎం మార్చాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారట. అంతేకాదు కొత్త సీఎంగా డీకేకు బాధ్యతలు అప్పగించడానికి ఓకే చెప్పినట్టు సమాచారం.
రాజ్యసభకు సిద్దరామయ్య..
ఒకవేళ సిద్ధూను కర్ణాటక రాజకీయాల్లో కొనసాగితే ..మరో అధికార కేంద్రం మారి కొత్త ముఖ్యమంత్రి అయిన డీకే శివకుమార్కు చిక్కులు తీసుకొచ్చే అవకాశాలున్నందున ఆయన్ని రాజ్యసభకు నామినేట్ చేయాలని కాంగ్రెస్ హై కమాండ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు సమాచారం. మరోవైపు సిద్దూ కూడా తాను రాజీనామాకు సిద్దమే కానీ.. ముఖ్యమంత్రి పీఠంలో తనకు సన్నిహితుడైన అహిందా వర్గానికి చెందిన పరమేశ్వరను కూర్చొబెట్టాలని ముందస్తు షరతు పెట్టాడట. దీనికి కాంగ్రెస్ హై కమాండ్ ససేమిరా అన్నట్టు సమాచారం. సిద్దుకు రాజ్యసభతో పాటు మల్లిఖార్జున ఖర్గే నిర్వహిస్తున్న కాంగ్రెస్ పక్షనేత పోస్ట్ ఇస్తున్నట్టు చెప్పి ..ఆయన్ను కూల్ చేసినట్టు సమాచారం. ఏది ఏమైనా కర్నాటక నెక్ట్స్ సీఎం ఎవరనే దానిపై మరికొన్ని గంటల్లో క్లారిటీ రానుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.