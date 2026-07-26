/ఎవరీ ప్రహ్లాద్ జోషి? మోదీ నమ్మినబంటుకి విద్యాశాఖ బాధ్యతలు.. ఫ్యామిలీ, నెట్ వర్త్ ఎంతంటే?

Pralhad Joshi Net Worth: ప్రస్తుతం ప్రహ్లాద్ జోషికి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. కర్ణాటకలోని ధార్వాడ్ లోక్సభ నియోజకవర్గం నుండి ఆయన పార్లమెంటుకు ఎన్నికయ్యారు. ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం, ప్రహ్లాద్ జోషికి చరస్తులు, స్థిరాస్తులు భారీగా ఉన్నాయి. మొత్తం ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ. 21,09,60,953 గా ఉండగా, ఆయనపై రూ. 8.1 కోట్లకు పైగా అప్పులు కూడా ఉన్నాయి. ఆయన ఆస్తుల జాబితాలో బ్యాంకు డిపాజిట్లు, షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, పాలసీలు, బంగారం, భూమి, ఇళ్లు ఉన్నాయి. ఆయన మొత్తం ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.89.8 మిలియన్లుగా అంచనా వేయగా, స్థిరాస్తుల విలువ రూ.121.1 మిలియన్లకు పైగా ఉంది.
ప్రహ్లాద్ జోషికి ప్రధానంగా కర్ణాటకలోని హుబ్లీ, బెంగళూరు ప్రాంతాల్లో భూములు, నివాస గృహాలు ఉన్నాయి. ఆయనతోపాటు కుటుంబ సభ్యులకు కూడా వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలు, కంపెనీ షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. ఆయన భార్యతో కలిపి ఉమ్మడి ఆస్తుల విలువ రూ. 21 కోట్లు పైగా ఉంది. తన ఆదాయం లోక్సభ జీతం, సామాజిక సేవ, వ్యాపారం ద్వారా వస్తుందని, భార్య ఆదాయం ప్రైవేటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం నుండి వస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్రహ్లాద్ జోషి ఎవరు?
ప్రహ్లాద్ వెంకటేష్ జోషి గురించి చెప్పాలంటే, ఆయన ఒక సీనియర్ బీజేపీ నేత. 1962 నవంబర్ 27న కర్ణాటకలోని విజయపుర (బీజాపూర్) లో ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు. ప్రస్తుతం 63 ఏళ్ల వయస్సున్న ఆయన, 2004లో మొదటిసారి లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు. రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS) నుండి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఆయన, త్వరగానే బీజేపీకి నమ్మకమైన నాయకుడిగా ఎదిగారు. 2019 నుండి 2024 వరకు వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలతో పాటు కోల్ (Coal) మంత్రిగా కూడా ఆయన బాధ్యతలు నిర్వహించారు.
ప్రహ్లాద్ జోషి కుటుంబ నేపథ్యం..
ప్రహ్లాద్ జోషి కుటుంబ నేపథ్యం విషయానికి వస్తే, ఆయన జ్యోతి జోషిని వివాహం చేసుకున్నారు. ఆమె రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రైవేట్గా ఉంచుతారు. పార్లమెంటరీ రికార్డుల ప్రకారం ప్రహ్లాద్ జోషికి అర్పిత, అనుష, అనన్య అనే ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. వీరిలో అర్పిత జోషికి, కే.ఎస్. రుషికేష్తో న్యూఢిల్లీలో ఘనంగా వివాహం జరిగింది. ఈ వేడుకకు నరేంద్ర మోదీ, అమిత్ షా, పలువురు సీనియర్ మంత్రులు, లోక్సభ స్పీకర్ తదితరులు హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం విద్యా విధానం, విద్యా సంస్కరణలపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతున్న తరుణంలో, ప్రహ్లాద్ జోషిని విద్యాశాఖ మంత్రిగా నియమించారు. విద్యారంగానికి ఎదురవుతున్న సవాళ్లను ఆయన ఎలా పరిష్కరిస్తారనేది ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook