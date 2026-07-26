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ఎవరీ ప్రహ్లాద్ జోషి? మోదీ నమ్మినబంటుకి విద్యాశాఖ బాధ్యతలు.. ఫ్యామిలీ, నెట్ వర్త్ ఎంతంటే?

నీట్‌ పేపర్ లీక్ విషయంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన తర్వాత కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ప్రహ్లాద్ జోషికి ఆ బాధ్యతలు అప్పగించింది. అయితే ఆయన కుటుంబ నేపథ్యం ఏమిటి? ఆయన నెట్‌వర్త్‌ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 26, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:39 AM IST
ఎవరీ ప్రహ్లాద్ జోషి? మోదీ నమ్మినబంటుకి విద్యాశాఖ బాధ్యతలు.. ఫ్యామిలీ, నెట్ వర్త్ ఎంతంటే?
Image Credit: Pralhad Joshi Net Worth

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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