Tvk Vijay oath ceremony s keerthana youngest minster in tamil nadu cabinet: తమిళ రాజకీయాల్లో అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్న తర్వాత టీవీకే విజయ్ ఎట్టకేలకు కొత్త ప్రభుత్వంను ఏర్పాటు చేశారు. 120 ఎమ్మెల్యేల మద్దతుతో సంకీర్ణ ప్రభుత్వంను ఏర్పాటు చేశారు. చెన్నైలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియం వేదికగా టీవీకే విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరిగింది. దీనికి రాహుల్ గాంధీ, టీవీకే విజయ్ కుటుంబ సభ్యులు, త్రిష హజరయ్యారు. వీరితో పాటు రాహుల్ గాంధీ, అన్నాడీఎంకే నేతలు, బీజేపీ నేతలు హజరయ్యారు. టీవీకే విజయ్ చేత గవర్నర్ అర్లేకర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఆ తర్వాత మరో 9 మంది మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అధర అర్జున్, సెంగొట్టయాన్, వెంకట్రామన్, ఎన్. ఆనంద్ , నిర్మల్ కుమార్, రాజమోహన్ , అరుణ్ రాజ్,టీకే ప్రభు, ఎస్ కీర్తనలు మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఎస్ కీర్తన ఎవరన్న దానిపై దేశ రాజకీయాల్లో , సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
ఎస్ కీర్తన విషయానికి వస్తే.. రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడానికి ముందు కీర్తన రాజకీయ సలహాదారుగా, డిజిటల్ ప్రచార వ్యూహకర్తగా పనిచేశారు. కేవలం 29 ఏళ్ల వయసులోనే, విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) నుంచి ఎన్నికల బరిలోని దిగిన ఎస్ కీర్తన అతి పిన్న వయస్కురాలైన ఎమ్మెల్యేతో పాటు ప్రస్తుతం మంత్రిగా కూడా అరుదైన ఘనత సాధించారు. ఆమె విరుదునగర్ జిల్లాలోని శివకాశి అసెంబ్లీ స్థానాన్ని గెలుచుకుని తన సత్తాచాటారు.
ఎస్ కీర్తన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటంటే..?..
ఎస్ కీర్తన 1996లో విరుదునగర్లో జన్మించింది. తమిళ మాధ్యమ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకున్నారు. ఆమె మదురై కామరాజ్ విశ్వవిద్యాలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న కళాశాల నుండి గణితశాస్త్రంలో బీఎస్సీ పూర్తి చేసింది. ఆ తర్వాత 2019లో పుదుచ్చేరి విశ్వవిద్యాలయం నుండి గణాంకశాస్త్రంలో ఎంఎస్సీని అభ్యసించారు. క్రియాశీల రాజకీయాల్లోకి రాక ముందే కీర్తన షోటైమ్ కన్సల్టింగ్, ఐపాక్లలో రాజకీయ సలహాదారుగా, డిజిటల్ ప్రచార వ్యూహకర్తగా పనిచేశారు. ఆమె తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ), తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ), ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం (డీఎంకే) ఎన్నికల ప్రచారాలలో కూడా పాల్గొన్నారు.
అంతే కాకుండా.. మాజీ ముఖ్యమంత్రులు స్టాలిన్, మమతా బెనర్జీ, ప్రస్తుత ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడులతో కలిసి పనిచేశారు. దీంతో రాజకీయాలపై ఆమెలోతైన అనుభవం, పనితీరును నేర్చుకొగలిగారు. ఎస్ కీర్తన అనర్గళంగా తమిళం, ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగుతో సహా ఐదు భాషలలో మాట్లాడటం ఆమె బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ గా చెప్పుకొవచ్చు.
వివిధ రాష్ట్రాల్లో పనిచేయడానికి భాష నాకు ఎన్నో అవకాశాలను ఇచ్చిందని ఎస్ కీర్తన చెప్పుకొచ్చారు. 2026 శివకాశి అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో, కీర్తన 68,709 ఓట్లు సాధించి, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అశోక్ జిపై 11,670 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. ఏడు దశాబ్దాల తర్వాత ఏఐఏడీఎంకే మాజీ మంత్రిని ఓడించిన శివకాశి నుంచి తొలి మహిళా ఎమ్మెల్యేగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.
తనకు రాజకీయ లేదా ఆర్థిక నేపథ్యం లేకపోయిన.. టీవీకే పార్టీ తనను గుర్తించి టికెట్ ఇచ్చిందన్నారు. ప్రజల కోసం ఏదైనా చేయాలనే తన ఉద్దేషంను టీవీకే పార్టీ గుర్తించిందన్నారు. అందుకే టీవీకే పార్టీలో చేరానని అన్నారు. తమిళ ప్రజలు తనను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించారని, టీవీకే పార్టీ మంత్రిగా చాన్స్ ఇచ్చిందని తమిళ ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా రాజీలేకుండా మంచి చేస్తానని ఎస్ కీర్తన స్పష్టం చేశారు.
