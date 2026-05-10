Who Is Tamilnadu Deputy CM: తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలు 2026 మే 4వ తేదీన విడుదల వెల్లడించారు. మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 223 స్థానాల్లో స్వతంత్రంగా పోరాటం చేసిన టీవీకే పార్టీ 108 స్థానాలను కైవసం చేసుకున్న అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని నాటకీయ పరిణామాలు నేపథ్యంలో ఈరోజు ఏప్రిల్ 10వ తేదీ ఆదివారం రోజు ఆ పార్టీ అధినేత విజయ్ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఇదే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన కాంగ్రెస్, వీవీఐపీ, సీపీఎం, సీపీఐ, ఐయూఎంఎల్ పార్టీలు విజయ్కి మద్దతు ప్రకటించాయి. ప్రధాన కారణం తమిళనాడులో స్థిరమైన ప్రభుత్వం ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో బీజేపీ రాష్ట్ర పాలన రాకూడదని విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి వీళ్లు ఆకాంక్షిస్తున్నారు. అయితే తమిళనాడుకు డిప్యూటీ సీఎం ఎవరు? అనే చర్చ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. 50 ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవం ఉన్న సెంగోట్టయాన్కు ఈ పోస్ట్ దక్కే అవకాశం ఉందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇంతకీ సెంగోట్టయాన్ ఎవరు? మాజీ సీఎం జయలలితకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఆర్థికంగానూ బలవంతుడే..!
సెంగోట్టయాన్కు 50 ఏళ్ల సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉంది. 1948లో జన్మించిన సెంగోట్టయాన్ తొలిసారి 1977లో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. మాజీ సీఎం జయలలితకు నమ్మిన బంటుగా ఉండేవారు. అంతేకాదు ఆమె హయాంలో మంత్రిగా కూడా పలుమార్లు పని చేసిన అనుభవం సెంగోట్టయాన్కు ఉంది. జయలలిత మరణం తర్వాత ఈ అనే లీడర్ అవుతారని కూడా అంతా అనుకున్నారు. కానీ 2025లో పళని స్వామి పార్టీ నుంచి బహిష్కరించారు. ఆ తర్వాత ఆయన వెంటనే టీవీకే పార్టలో చేరారు. ఇక సెంగోట్టయాన్ రాజకీయ అనుభవమే కాదు.. ఆర్థికంగా కూడా బలవంతుడే.
పార్టీ వ్యూహ కర్తకే పట్టం..
సెంగోట్టయాన్ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో మొత్తంగా 50 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న నాయకుడు. పదోసారీ శాసనసభకు కూడా ఆయన ఎన్నికయ్యారు. గతంలో ఈయన జయలలితకు సభా నాయకుడిగా కూడా పనిచేశారు. ఇక టీవీకే పార్టీలో ఆయన కార్యనిర్వహక కమిటీ ముఖ్య సమన్వయకర్త బాధ్యతను విజయ్ అప్పగించాడు. ఎందుకంటే ఆయన్ను పార్టీ వ్యూహ కర్తగా కూడా పిలుస్తారు. సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న నేపథ్యంలో ఆయనకే డిప్యూటీ పోస్టు పడటం కట్టే అవకాశం ఉందని అంతా చర్చిస్తున్నారు.
అపారమైన నమ్మకంతో..
టీవీకే అధినేతగా తమిళనాడు సీఎం గా విజయ ప్రమాణస్వీకారం చేసిన వెంటనే ఉపముఖ్యమంత్రిగా సీనియర్ నాయకుడు సెంగోట్టయాన్ బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. అంతేకాదు సెంగోట్టయాన్ పై విజయ్కు అపారమైన నమ్మకం కూడా ఉంది. ఈ తమిళ విక్టరీ పార్టీలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. అందుకే డిప్యూటీ ముఖ్య మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని విజయం నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. విజయ్ నేతృత్వంలో ఆయన పాలన అధికారం చేపట్టినప్పటికీ మాజీ ఏఐ ఎడిఎంకే మంత్రులను ఓడించిన డీఎంకే మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలకు విజయ మంత్రిత్వంలో స్థానం లభించే అవకాశం ఉంది. దీంతో సెంగోట్టయాన్ తోపాటు తదితరులకు మంత్రివర్గంలో స్థానం లభిస్తుంది.
ఇది వరకే విజయ్ తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మార్పు తీసుకువస్తారని సెంగోట్టయాన్ జోస్యం చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ మార్పు జరగడంతో ప్రతిఫలంగా విజయ్ ఆయనకు కీలక పదవిని కట్టబెడుతున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాదు సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి తనతో ఉంటే తన ప్రభుత్వాన్ని సరిగ్గా నడపగలరని విజయ్ భావిస్తున్నట్లు టీవీకే పార్టీ వర్గాలు కూడా చెబుతున్నాయి.
