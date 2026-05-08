/Tamil Nadu Governor:తమిళనాడు గవర్నర్ అర్లేకర్ మాములు వ్యక్తి కాదు.. బాషా లెవల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉందిగా..

Who is Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar: అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత గవర్నర్ పవర్ పై సర్వత్రా చర్చించుకుంటున్నారు. కొత్త గవర్నమెంటు ఏర్పాటు చేయాల్సిన గవర్నర్... ముఖ్యమంత్రి చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించకుండా రాష్ట్రపతి పాలన విధించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. తమిళనాడుకు ఎందుకీ పరిస్థితి ఎదురైంది? కొత్త ముఖ్యమంత్రి చేత ప్రమాణస్వీకారం ఎందుకు చేయించలేదనే విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
తమిళనాడు ఎన్నికలు కోలాహలంగా సాగాయి. ఫలితాలు వెలువడకముంది హంగ్ ఏర్పడుతుంది... టీవీకే విజయ్ కింగ్ మేకరవుతారని భావించారు. కానీ దాదాపు కింగ్ కు ఒక అడుగు దూరంలో నిలిచిపోయారు. ఆయన మెజారిటీకి 10 సీట్ల దూరంలో నిలిచిపోయాడు. ఫలితాలు వెల్లడైన తర్వాత రాజకీయ పరిణామాల్లో విప్లవాత్మక మార్పు చోటుచేసుకుంది. రాజకీయ పరిశీలకుల ఊహలు కనుమరుగయ్యాయి. ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలు తలకిందులయ్యాయి. టీవీకే విజయ్ సెంచరీ కొట్టారు. ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగంలో ముందుగా పోలీసు శాఖ ఉన్నతాధికారులు విజయ్ కు ప్రత్యేక బందోబస్తు నియమించారు. ఇంటివద్ద భద్రతను పెంచారు. దళపతి విజయ్ కి ప్రత్యేక కాన్వాయ్ ఏర్పాటుచేశారు. టీవీకే శింబిరంలో ఆనందోత్సాహం వెల్లివిరిసింది. మరుసటిరోజే గవర్నర్ ను కలవాలని భావించారు. ఈలోపు గవర్నర్ నుంచి అధికారిక ఆహ్వానం అందింది. ప్రత్యేక కాన్వాయ్ తో లోక్ భవన్ ను సందర్శించిన టీవీకే అధినేత విజయ్ ను గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అక్లేకర్ పుష్పగుచ్చాన్ని అందించి సాదరంగా స్వాగతించారు. అంతేకాదు అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించినందుకు అభినందించారు.
ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని టీవీకే అధినేత విజయ్ మనసులో మాట బయటపెట్టారు. ప్రమాణస్వీకార ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నామనే విషయాన్ని గవర్నర్ రాజేంద్ర వద్ద ప్రస్తావించారు. మ్యాజిక్ ఫిగర్ కు సరిపడే మద్ధతు లేదేమోనని గవర్నర్ రాజేంద్ర ప్రస్తావించారు. సభ్యుల మద్ధతును కూడగట్టుకుని సభ్యుల జాబితా పంపితే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు లాంఛనాలను పూర్తిచేస్తామని గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ సూచనతో విజయ్ ఖంగుతిన్నారు.
విజయ్ శిబిరంనుంచి అడిగీ అడగకముందే కాంగ్రెస్ పార్టీ డీఎంకే కూటమినుంచి బయటకు వచ్చి సంపూర్ణ మద్ధతు ప్రకటించింది. విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు సహకరిస్తామని పార్టీ వర్గాలు భరోసా ఇచ్చాయి. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్న విజయ్ జోష్ కనుమరుగైంది. విజయ్ ముఖంలో ఆనందం ఆవిరైంది. లోక్ భవన్ సందర్శించిన తర్వాత విజయ్ ముఖకవళికల్లో విషణ్ణవదనం కన్పించింది. మ్యాజిక్ ఫిగర్ కు సంబంధించిన సభ్యుల జాబితాను లోక్ భవన్ కు సమర్పించిన తర్వాత ప్రమాణ స్వీకార ఏర్పాట్లు చేస్తామన్న గవర్నర్ మాట విజయ్ కు దిమ్మతిరిగింది.
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో టీవీకే విజయ్ ప్రభుత్వానికి మద్ధతు కూడగట్టేందుకు రాజ్యసభ సభ్యుల షణ్మగం అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలను పురమాయించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. తొలుత 20 మంది ఎమ్మెల్యేలను ప్రత్యేక శిబిరానికి తరలించి మంతనాలు సాగిస్తున్నట్లు సమాచారం పొక్కింది. ఈ క్రమంలోనే డీఎంకే శిబిరంనుంచి కొందరు, అన్నాడీఎంకేనుంచి మరికొందరు ఎమ్మెల్యేలు టీవీకే అధినేత విజయ్ కు అండగా నిలచేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని వార్తలు వచ్చాయేగానీ, వాస్తవానికి ఎవ్వరూ ముందుకు రాలేదు.
తమిళనాడులో 234 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలున్నాయి. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 118 మంది ఎమ్మెల్యే మద్ధతు అవసరం. అయితే టీవీకే పార్టీ స్వతహాగా 108 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. అందులో విజయ్ గెలిచిన ఒక స్థానాన్ని మినహాయిస్తే 107 సీట్లున్నాయి. రాజకీయ సమీకరణలు కూడగట్టే క్రమంలో 5గురు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు టీవీకే శిబిరానికి భేషరతుగా మద్ధతు ఇచ్చారు. దీంతో టీవీకే బలం 111 కుచేరింది. ఇంకా మరో ఏడుగురి ఎమ్మెల్యేల మద్ధతు అవసరం. మద్ధతు ఇచ్చేందుకు ముందుకు వస్తామన్న ఎమ్మెల్యేలు ఎవ్వరూ ముందుకు రాలేదు. దీంతో టీవీకే విజయ్ పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది.
టీవీకే విజయ్ మితిమీరిన ఆత్మవిశ్వాసంతో గవర్నర్ ను సంప్రదించక ముందే... చెన్నైసెంట్రల్ రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలోని జవహార్ లాల్ నెహ్రూ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఏర్పాట్లు చేపట్టడం, మ్యాజిక్ ఫిగర్ కు తగ్గట్టుగా సభ్యుల మద్ధతు కూడగట్టుకోవడంలో టీవీకే అధినేత విజయ్ విఫలమయ్యారు. పెద్దపార్టీగా అవతరించిన తర్వాత కొందరు ఎమ్మెల్యేలు మద్ధతు ఇచ్చేందుకు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొస్తారని భావించిన విజయ్ కు ఊహించని పరిణామం నెలకొంది. విజయ్ అహంకార పూరితధోరణి పక్కనబెట్టి స్వతహాగా కమ్యూనిస్టులను, ప్రాంతీయ పార్టీల ఎమ్మెల్యేలను సంప్రదించి ఉంటే.. మ్యాజిక్ ఫిగర్ కు మించి మద్దతు ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చేవారని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మ్యాజిక్ ఫిగర్ తో ఎమ్మెల్యేల జాబితా లోక్ భవన్ కు సమర్పిస్తేగానీ ప్రమాణ స్వీకార ఏర్పాట్లు చేయబోమనే సమాధానం గవర్నర్ ఇవ్వడంతో విజయ్ పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది.
తమిళనాడు ప్రజలు అధికార మార్పును కోరుకుని విలక్షణ తీర్పు ఇస్తే... గవర్నర్ రూపంలో అధికారాన్ని చేపట్టలేని పరిస్థితి కన్పిస్తోందని కొందరు రాజకీయ నాయకులు, సినీ నటులు, విజయ్ అభిమానులు ఆవేదనకు లోనయ్యారు. గవర్నర్ తీరును తప్పుబడుగున్నారు. లోక్ భవన్ ముట్టడించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీలో ఎన్నో సందర్భాల్లో గవర్నర్ ను అవమానించారు. ఆ పదవికి ఉన్న పవరేంటి? ఇంతకీ గవర్నర్ విధులేంటి? బాధ్యతలు ఏంటి? ఎవరా గవర్నర్? ఎక్కడినుంచి వచ్చారు.?
రాజకీయాల పట్ల అవగాహన.. రాజ్యాంగం పట్ల పరిజ్ఞానం... ఉన్న వ్యక్తి ఆ పదవికే వన్నె తెచ్చారని రాజకీయ పార్టీలు అభినందనలతో ముంచెత్తున్నాయి. టీవీకే శిభిరం మాత్రం ఆవేదనతో కుమిలిపోతోంది. తమిళనాడు గవర్నర్ గా రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ పూర్తిస్థాయి గవర్నర్ కాదు. ఈయన కేరళ గవర్నర్ గా ఉంటూ తమిళనాడుకు ఇంఛార్జిగా గవర్నర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. గవర్నర్ గాక ముందు రాజేంద్ర ఆక్లేకర్ రాజకీయ నాయకుడు. పైగా విద్యావంతుడు. వెరసి రాజ నీతిజ్ఞుడు. రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆక్లేకర్ సొంత రాష్ట్రం గోవా. పనాజీలో 1954 ఏప్రిల్ 23న జన్మించారు. అమ్మ తిలోత్తమ, నాన్న శిశ్వనాథ్. వాస్కో డా గామా సెయింట్ జోసెఫ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మెట్రిక్యులేషన్ పూర్తి చేశారు. వాస్కో డా గామా ఎంఈఎస్ కళాశాలలో కామర్స్లో డిగ్రీని పూర్తి చేశారు. బాల్యంలో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ తో అనుబంధం ఉంది. దాంతో దేశభక్తి, సమాజం పట్ల అవగాహన ఏర్పరచుకున్నారు. రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రధాన భూమిక పోషించింది. 1989 నుండి భారతీయ జనతా పార్టీ లో క్రియాశీల సభ్యునిగా ఉన్నారు. ప్రజా సేవ పట్ల ఆసక్తి పెంపొందించుకున్నారు. రాజేంద్ర గోవా బీజేపీకి నాలుగేళ్లు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేశారు. ప్రజాస్వామ్య విలువలకు ఆయనకున్న అచంచలమైన నిబద్ధత ఎమర్జెన్సీ 1975–1977 మధ్యకాలంలో ప్రస్ఫుటమైంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని దృఢంగా పరిరక్షించినందుకు ప్రయత్నంలో రాజేంద్ర, ఆయన తండ్రితో పాటు జైలు శిక్షను అనుభవించారు.
గోవాలో జరిగిన 2002 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రజల ఆశీర్వాదంతో గోవా శాసనసభస్థానానికి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి, ప్రజల సమస్య పరిష్కారాల్లో చురుగ్గా పనిచేశారు. సామాజిక సమస్యలు, అభివృద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ బాధ్యతగా చేపట్టారు. 2012-2017 మధ్యకాలంలో గోవా శాసనసభ స్థానంలో మరోసారి ఎన్నికయ్యారు. రెండోదశలో ఎన్నికైన తర్వాత గోవా అసెంబ్లీకి స్పీకర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. భారతదేశంలోనే కాగిత రహిత వ్యవస్థను అవలంబించిన మొదటి శాసనసభగా తీర్చిదిద్దారు. రాజ్యాంగం పట్ల పరిపూర్ణ అవగాహన పెంపొందించుకోడానికి, శాసన సభ విధులు, ప్రభుత్వ విధి విధానాలపట్ల మంచి అవగాహనగల రాజనీతిజ్ఞుడిగా పేరుగాంచారు. రాజేంద్ర దార్శనిక నాయకత్వంతో దేశవ్యాప్త ప్రశంసలు అందుకున్నారు. రాజేంద్ర గోవాలో అటవీ, పర్యావరణ, పంచాయతీ రాజ్ శాఖల మంత్రిగా ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
విద్యావంతుడైన విషయ పరిజ్ఞాని రాజేంద్ర అక్లేకర్ ను చిన్న వయసులోనే గవర్నర్ పదవి అలకంరించే అవకాశం లభించింది. 2021 జూలైలో, అర్లేకర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ 21వ గవర్నర్గా నియమితులయ్యారు, ఈ పదవిలో ఆయన 2023 వరకు కొనసాగారు. 2023 ఫిబ్రవరిలో, ఆయన బీహార్ 30వ గవర్నర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు, అక్కడ కూడా ప్రజా సేవ పట్ల తన నిబద్ధతను కొనసాగించారు. జనవరి 2025 నుండి కేరళ గవర్నర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన 12 మార్చి 2026న తమిళనాడు గవర్నర్గా అదనపు బాధ్యతలు స్వీకరించారు. దీంతో రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అక్లేకర్ కు రాజకీయాలు కొత్తకాదు... ప్రభుత్వ ఏర్పాట్లు, రాజకీయ పార్టీల వ్యవహారశైలి ఔపోసన పట్టిన రాజేంద్ర విశ్వనాథన్ తమిళనాడు గవర్నర్ గా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. గవర్నర్ పదవి అంటే రబ్బర్ స్టాంప్ కాదని, ఆ పదవికే వన్నె తెచ్చారని దేశ వ్యాప్తంగా రాజకీయ ప్రముఖులు, రాజనీతిజ్ఞులు అభినందనలతో ముంచెత్తున్నారు.
(రచయత.. మునిరాజ్, తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ జీ న్యూస్ డెస్క్ )
