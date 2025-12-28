Aravalli Range: ఎందుకు ఆరావళి పై ఇంత రాద్ధాంతం.. పర్యావ‘రణమా’.. రాజకీయమా..!

ఆరావళి పర్వతాలు ప్రకృతి ఒడిలో పరచుకున్న పచ్చదనం... అపారమైన ఖనిజ నిక్షేపాలు గని... జలవనరుల వృద్ధికి తోడ్పాటును అందించే వనరులు... అంతకుమించి ఎన్నో ఎన్నెన్నో..భరత మాత పరచుకున్న పచ్చదనం ఆరావళి పర్వతాలు. 698 కిలో మీటర్ల మేర నాలుగు రాష్ట్రాల్లో పర్వత శ్రేణులు విస్తరించి ఉన్నాయి. గుజరాత్, రాజస్థాన్, హర్యాణా, ఢిల్లీ రాష్ట్రాల ప్రజా మనుగడకు ఓ రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తున్నాయి ఈ పర్వశ్రేణులు. ఈ పర్వత శ్రేణుల్లో ఎన్నో నదులు, వన్యప్రాణులకు నెలవుగా ఉన్నాయి. అభయారణ్యాలతో మడత పర్వత శ్రేణిగా ఆరావళి పర్వతాలు ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నాయి. ఇసుక తుఫానులను నియంత్రిస్తున్నాయి. అంటే రాజస్థాన్ థార్ ఎడారి గంగా మైదానానికి విస్తరించకుండా ఆరావళి పర్వతాలు అడ్డుకుంటున్నాయి.
గుజరాత్ అహ్మదాబాద్ సమీపంలోని పలన్ పూర్ వద్ద ఆరంభమయ్యే ఆరావళి పర్వత శ్రేణి...రాజస్థాన్ లోని అల్వార్, ఉదయ్ పూర్, మౌంట్ అబూ మీదుగా... హర్యాణా గుర్ గ్రామ్, ఫరీదాబాద్,నుహ్ జిల్లాలను తాకుతూ ఢిల్లీకి అత్యంత సమీపంలో ఆభరణంలా ఉంటుంది. మానవ అవసరాలు, స్వార్థ ప్రయోజనాలతో కాలక్రమంలో ఆరావళి పర్వతాలు రూపు రేఖలు కోల్పోతున్నాయి. దీనికి తోడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆర్థిక ప్రయోజనాలతో గనుల తవ్వకాలను అనుమతుల ముసుగులో అక్రమ తవ్వకాలు యధేచ్చగా సాగుతున్నాయి. దీంతో కొండగుట్టలు కనుమరుగైపోతున్నాయి. గనుల తవ్వకాలకు ఇష్టారాజ్యంగా అనుమతులివ్వడంతో అక్రమ తవ్వకాలకు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోయింది. రాజస్థాన్ లో గనుల తవ్వకాలు పెరిగాయి. దీంతో అటవీప్రాంతం క్రమేణ కుచించుకుపోతోంది. ఆరావళి శ్రేణిలో హరియాణా,రాజస్థాన్లోని 128 కొండ ప్రాంతాలలో 31 కొండలు కనుమరుగైపోయాయి. దిల్లీ వరకు థార్ ఎడారి విస్తరించే ప్రమాదముంది. భూగర్భజలాలు అడుగంటుతాయి. గాలి నాణ్యత మరింత దెబ్బతింటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు పెరిగిపోతాయని పీపుల్ ఫర్ ఆరావళీస్ హెచ్చరించింది.
ఆరావళి పర్వతాల్లో గనుల తవ్వకాలు, ప్రకృతి విధ్వంసంపై జాతీయ స్థాయిలో దుమారం రేపింది. నిర్థాక్షిణంగా అడవుల నరికివేత, గనుల తవ్వకాలతో పర్యావరణం దెబ్బతిని, భవిష్యత్తులో విపత్కర పరిణామాలు ప్రజానీకాన్ని ముప్పుతిప్పలు పెడుతాయని పర్యావరణవేత్తలు ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. అక్రమ తవ్వకాలు, అభివృద్ధి పేరిట సాగుతున్న కట్టడాలతో...హరియాణా, రాజస్థాన్లోని చార్ఖీ దాద్రి, భీవానీ జిల్లాల్లో ఆరావళి పర్వతాలు ధ్వంసమయ్యాయి. జీవవైవిధ్యం నాశనమైంది. పరిస్థితి మరింత దిగజారితే ఉత్తర భారతంలో పర్యావరణ సమతుల్యత దెబ్బతింటుందని, అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయని పీపుల్స్ ఫర్ ఆరావళి సంస్థ గగ్గోలు పెట్టింది. పర్వత శ్రేణుల్లో జరిగే తవ్వకాలతో స్వరూపమే మారిపోతోందని పర్యావరణవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తంచేస్తున్నారు.
ఆరావళి పర్వత శ్రేణుల్లో 1975 నుంచి 2019 వరకు దాదాపు ఎనిమిది శాతం ఆరావళి కొండలు కనుమరుగయ్యాయని శాస్త్రనిపుణులు నివేదిక రూపొందించారు. శాటిలైట్ ఫోటోలు, జియోగ్రఫికల్ స్టడీ రిపోర్టుద్వారా రాజస్థాన్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం పరిశోధకులు ప్రొఫెసర్ శర్మ, అలోక్రాజ్ రూపొందించిన నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు. పర్వత శ్రేణుల్లో వనరుల విధ్వంసం, ఇసుక తుపానులు పెరుగుదల కారణాలను అందులో పేర్కొన్నారు. అవసరాలకు తగ్గట్టుగా పట్టణీకరణ, గనుల తవ్వకాలు ఇదే రీతిలో కొనసాగితే 2059 నాటికి దాదాపు 22శాతం ఆరావళి పర్వతాలు కనుమరుగవుతాయని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
ఆరావళి పర్వత శ్రేణుల్లో గనుల తవ్వకాలతో భవిష్యత్తులో భావితరాలు తీవ్ర ముప్పును ఎదుర్కోబోతున్నాయని పర్యావరణవేత్తలు ప్రభుత్వాలకు విన్నవించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆర్థికంగా ప్రయోజనం పొందుతుండటంతో అధికారులు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. పాలకులు పట్టించుకోకపోగా...అధికారులు కనికరించలేదని పర్యావరణ ప్రియులు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించారు. పర్యావరణాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యతలను విస్మరించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పర్వతాలకు సరికొత్త నిర్వచనాన్ని వినిపించాయి. వంద మీటర్లకంటే ఎక్కువ ఎత్తున్న గుట్టలను మాత్రమే పర్వతంగా నిర్వచనాన్ని న్యాయస్థానానికి విన్నవించడంతో న్యాయస్థానం సమ్మతించింది. సాంకేతిక కారణాలతో ఇష్టారాజ్యంగా తవ్వకాలకు అనుమతిస్తే... ఇష్టారాజ్యంగా జరిగే తవ్వకాలతో ఆరావళి పర్వత శ్రేణులు రూపురేఖలు కోల్పోతున్న విషయాన్ని పట్టించుకోవాలని పర్యావరణ వేత్తలు ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. ఆరావళి పర్వతాల్లో విలువైన పాలరాయి, రాగి, జింక్, రాక్ ఫాస్పేట్, సీసం వంటి ఖనిజాల కోసం తవ్వకాలు చేస్తున్నారని పర్యావరణ వేత్తలు కోర్టుకు విన్నవించారు. తవ్వకాలతో పర్యావరణాన్ని విధ్వంసం చేస్తుంటే.. కొనసాగితే భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోందని పర్యావరణ వేత్తలు సుప్రీంకోర్టుకు విన్నవించారు.
పర్యావరణ పరిరక్షణకు కేంద్రప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతంగా పనిచేస్తోందని సుప్రీంకోర్టుకు విన్నవించారు. ఆరావళి గ్రీన్వాల్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించిన సంగతిని గుర్తుచేశారు. ఆరావళిపై అనవసర రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని కేంద్రం ఆక్షేపిస్తోంది. ఆరావళి పర్వతశ్రేణిని కాపాడటానికి ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టామని న్యాయస్థానానికి విన్నవించారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ ఏడాది జూన్ 5న ఆరావళి గ్రీన్వాల్ ప్రాజెక్టును ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించారని సుప్రీంకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దిల్లీ నుంచి గుజరాత్ వరకు అడవులు పెంచడమే లక్ష్యంగా పునరుజ్జీవన పథకం చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు.
ఒకవైపు సహజసిద్ధంగా ఏర్పడిన అటవీప్రాంతాన్ని స్వార్థ ప్రయోజనాలకోసం ధ్వంసం చేస్తుంటే... మరోవైపు ఆరావళి గ్రీన్ వాల్ పేరుతో అడవులను పెంచే విధానంపై సుప్రీంకోర్టు విచారం వ్యక్తంచేసింది. పర్వతాల ఎత్తుతో సంబంధం లేకుండా పర్యావరణాన్ని ధ్వంసం చేస్తున్న విషయం తీవ్రమైనదని చెప్పారు. ఈ కేసును పరిశీలించిన ధర్మాసనం కీలక తీర్పునిచ్చింది. ఆరావళి పర్వత శ్రేణులను విస్తీర్ణంలో అంగుళంకూడా తగ్గకూడదని ఆదేశించింది. ఆరావళి పర్వతశ్రేణుల స్వరూపాన్ని మార్చడానికి మాత్రం వీల్లేదని తేల్చిచెప్పింది.
ఆరావళి పర్వతాల్లో ఖనిజాల తవ్వకంకోసమే పర్వతాల నిర్వచనాన్నిమార్చినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలను కేంద్రప్రభుత్వం తోసి పుచ్చింది. ఆరావళి పర్వాతాల్లో 90శాతం విస్తీర్ణం ఇప్పటికీ సురక్షితంగా ఉందని సుప్రీంకోర్టుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం విన్నవించింది. సమగ్ర నిర్వహణ ప్రణాళిక ఖరారయ్యే వరకు ఆరావళి పర్వత శ్రేణుల్లో కొత్తగా గనుల తవ్వకానికి లీజులు ఇవ్వకుండా సుప్రీంకోర్టు నిషేధం విధించిన విషయాన్ని రాష్ట్రప్రభుత్వాలు గుర్తించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించింది. ఆరావళి పర్వతాలపై అసత్య ప్రచారం జరుగుతోందని కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీశాఖ మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ తెలిపారు. ఆరావళి పర్వత శ్రేణులు ఒక లక్ష 44వేల కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిన పర్వతాల్లో 0.19 శాతాన్నే మైనింగ్ కోసం వాడుకునే వీలుందని తెలిపారు. ప్రమాదకరంగా పర్వత సానువుల్లో తవ్వకాలు నిలుపు చేయడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందని వెల్లడించారు.
భారతదేశంలోని అత్యంత పురాతన ఆరావళి పర్వత శ్రేణులను కాపాడేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆరావళి పర్వత శ్రేణుల్లో మైనింగ్ లీజులు ఇవ్వొద్దని కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పు శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఢిల్లీ, హర్యాణా, రాజస్థాన్, గుజరాత్ రాష్ట్రాలకు ఆరావళి పర్వత శ్రేణులను కాపాడాలని సూచించింది. అక్రమ మైనింగ్ ను ఉపేక్షించవద్దని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆరావళి పర్వతాల్లో మైనింగ్కు అనుమతులపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం కావడంతో కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ సర్కారు సరైన చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఆరావళి పర్వత శ్రేణులలో కొత్త మైనింగ్ లీజులను పూర్తిగా నిషేధించింది. పర్యావరణాన్ని కాపాడటమే లక్ష్యంగా ఈ నిషేధం విధించారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పునకు అనుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీచేసింది.
(రచయత..మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
