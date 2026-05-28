Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /CM Siddaramaiah Resigned: కన్నడ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు.. సీఎం సిద్ధరామయ్య రాజీనామా! ఎందుకో తెలుసా?

CM Siddaramaiah Resigned: కన్నడ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు.. సీఎం సిద్ధరామయ్య రాజీనామా! ఎందుకో తెలుసా?

Karnataka CM Siddaramaiah Announced Resignation: కన్నడ రాజకీయాల్లో నెలకొన్న ఉత్కంఠకు తెరపడింది. చివరకు ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు సిద్ధరామయ్య ప్రకటించారు. నిన్నటి నుంచి కన్నడ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఇక, సిద్ధరామయ్య ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయగా, ఢిల్లీ నుంచి బెంగళూరుకు వచ్చిన ఉపముఖ్యమంత్రి DK శివకుమార్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్దమవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 28, 2026, 11:44 AM IST|Updated: May 28, 2026, 11:54 AM IST
CM Siddaramaiah Resigned: కన్నడ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు.. సీఎం సిద్ధరామయ్య రాజీనామా! ఎందుకో తెలుసా?
Image Credit: Karnataka CM Siddaramaiah Announced Resignation: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఉద్యోగుల ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లేనా.. 8వ వేతన సంఘంలో భారీ జీతాల పెంపు కష్టమేనా?

ఉద్యోగుల ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లేనా.. 8వ వేతన సంఘంలో భారీ జీతాల పెంపు కష్టమేనా?

8th Pay Commission10 min ago
2

ఏపీలో నాలుగు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్.. ఉరుములు, పిడుగులతో అంతా అల్లకల్లోలం!

AP Rain Alert16 min ago
3

చైనా ఫోన్లకు చెక్.. రూ.13 వేలకే Lava Bold N2 5G లాంచ్.. ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాకే!

Lava Bold N2 5g29 min ago
4

సినిమా ఫక్కీలో ATM దోపిడీ.. గ్యాస్ కట్టర్‌తో కోసి.. రూ.2.30 లక్షలతో పరార్!

Mahabubnagar News41 min ago
5

పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్అలర్ట్.. Pension డబ్బులు రావాలంటే Form 10C తప్పనిసరి..

EPFO1 hr ago