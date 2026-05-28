/CM Siddaramaiah Resigned: కన్నడ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు.. సీఎం సిద్ధరామయ్య రాజీనామా! ఎందుకో తెలుసా?

Karnataka CM Siddaramaiah Announced Resignation: ఈరోజు కర్ణాటక రాజకీయాల్లో ఒక ముఖ్యమైన మలుపు చోటు చేసుకుంది. ముఖ్యమంత్రిగా సిద్ధరామయ్య తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు. ఈరోజు ఉదయం జరిగిన బ్రేక్ ఫాస్ట్ సమావేశంలో ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ కూడా ఆయన్ని కలిశారు. ఇద్దరూ ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకున్నారు, అంతేకాకుండా సిద్ధరామయ్య కాళ్లకు శివకుమార్ పాదాభివందనం కూడా చేశారు. దీనిని రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మార్పునకు సంకేతంగా చూడవచ్చు. అయితే నిన్ననే సిద్ధరామయ్య రాజీనామా చేస్తున్నట్లుగా వార్తలు వచ్చాయి. గవర్నర్ అందుబాటులో లేనందున ఆగిపోయింది. అయితే, ఈరోజు ఆయన తన రాజీనామాను ప్రధాన కార్యదర్శికి సమర్పించే అవకాశం ఉంది.
అధికార మార్పిడికి ఒప్పందం:
కాంగ్రెస్ పార్టీ కర్ణాటకలో 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గొప్ప విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్ ల మధ్య అప్పట్లో గట్టి పోటీ నెలకొంది. ఆ సమయంలో కాంగ్రెస్ అధిష్టానం రెండున్నర ఏళ్ల అధికార మార్పిడి ఫార్ములాను తెరపైకి తీసుకువచ్చి ఇద్దరు నేతలను ఒప్పించినట్లు సమాచారం. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగానే సిద్ధరామయ్య తన పదవీకాలాన్ని ముగించుకుని గౌరవంగా తప్పుకుంటున్నట్లు రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
#WATCH कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री आवास पर ब्रेकफास्ट बैठक के दौरान एक-दूसरे को गले लगाया।
తదుపరి ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్..
కన్నడ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు చోటు చేసుకున్న ఈ రోజు సిద్దరామయ్య తన పదవికి రాజీనామా ప్రకటించిగా.. ఉపముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న డీకే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టడానికి దాదాపుగా ఖాయమైంది. డీకే శివకుమార్ కు ట్రబుల్ షూటర్ గా మంచి పేరు ఉంది. అంతేకాదు పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి ఆయన ఎంతో కృషి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే శివకుమార్ కు ఈ అవకాశం కాంగ్రెస్ అధిష్టానం కల్పిస్తున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా సిద్ధరామయ్య ఈ పదవి నుంచి తప్పుకున్న తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభకు పంపేలా కూడా వ్యూహం రచిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
అత్యవసరంగా సమావేశం ఏర్పాటు...
నిన్నటి నుండి కర్ణాటక రాజకీయాల్లో చోటుచేసుకుంటున్న ముఖ్య పరిణామాల నడుమ, సిద్ధరామయ్య తన మంత్రివర్గంలోని సభ్యులతో ఇదివరకే సమావేశం నిర్వహించి, విషయాలు తెలియజేశారు. ఈ నేపథ్యంలో తన మంత్రివర్గాన్ని రద్దు చేస్తున్నట్లుగా ఆయన వెల్లడించారు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కర్ణాటక గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకునే వీలుంది. గవర్నర్ను కలిసి రాజీనామా లేఖను అందజేస్తారు. ఈ కీలక పరిణామంతో, కర్ణాటక కాంగ్రెస్లో నూతన మంత్రివర్గ కూర్పుపై చర్చలు మొదలయ్యాయి. డీకే శివకుమార్ ఆధ్వర్యంలో త్వరలోనే కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరనుంది.
