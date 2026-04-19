Lord Hanuman: ఆంజనేయుడి పేరెత్తని ఊరు.. స్వామిపై ఆ గ్రామస్తులకు ఎందుకు అంత కోపం?

Lord Hanuman Latest News: ఆ ఊరిలో అస్సలు హనుమంతుడిని పూజించరు. అసలు ఎందుకో తెలుసా? ద్రోణగిరి అనే గ్రామంలో ఇప్పటికీ ఒక్క హనుమంతుడు విగ్రహం కూడా లేదు. ఆనాడు సంజీవని కోసం ఆ గ్రామస్తులు దేవతగా భావించే కొండను తీసుకెళ్లాడని.. దీని కారణంగా వారి గ్రామదేవతకు అవమానం జరిగిందని అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు హనుమంతుడిని పూజించడం మానేశారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 19, 2026, 11:01 AM IST

Rashmika Remuneration: అరగంట కోసం ఏకంగా రూ.8.5 కోట్లు..హీరోయిన్ రష్మిక ఫుల్ డిమాండ్! ఈసారి గ్లామర్ రోల్ కాదు!
6
rashmika remuneration
Rashmika Remuneration: అరగంట కోసం ఏకంగా రూ.8.5 కోట్లు..హీరోయిన్ రష్మిక ఫుల్ డిమాండ్! ఈసారి గ్లామర్ రోల్ కాదు!
8th Pay Commission: ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో జీతాల పండుగ.. 1.8 నుంచి 3.83 వరకు పెంపు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పంట పండినట్లే..!!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో జీతాల పండుగ.. 1.8 నుంచి 3.83 వరకు పెంపు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పంట పండినట్లే..!!
Uppal Metro: చెత్తడబ్బాలో టపాసులు.. ఉప్పల్‌ మెట్రో స్టేషన్‌లో కలకలం
6
Fire crackers
Uppal Metro: చెత్తడబ్బాలో టపాసులు.. ఉప్పల్‌ మెట్రో స్టేషన్‌లో కలకలం
EPFO salary: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..PF రూ.15,000 నుంచి రూ.25,000 లిమిట్ పెంపు వల్ల లాభాలు ఇవే!
5
EPFO salary limit hike 2026
EPFO salary: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..PF రూ.15,000 నుంచి రూ.25,000 లిమిట్ పెంపు వల్ల లాభాలు ఇవే!
Lord Hanuman Latest Telugu News: భారతదేశంలో రామాయణం.. రామనామం వినబడని గ్రామం ఉండటం అరుదు.. హనుమంతుడిని ఆరాధించని హిందూ గ్రామం అసలు ఉండదేమో.. కానీ దేవ భూమిగా పిలిచే ఉత్తరాఖండ్లోని చమేలీ జిల్లాలు ఉన్న ద్రోణగిరి అనే గ్రామం ఎందుకు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది.. అక్కడ హనుమంతుడికి గుడి ఉండదు.. కనీసం ఆయన పేరు మీద జెండాలు కూడా కనిపించవటే నమ్ముతారా? నమ్మాల్సిందే.  ఇదంతా దేవుడిపై ద్వేషంతో కాదు.. ఒకనాటి చారిత్రక అవమానం కారణంగా వారు పాటిస్తున్న నిరసన.. అవును మీరు చదివింది నిజమే.. ఆనాడు జరిగిన ఓ సంఘటనకు అవమానానికి సూచికగా ఇదంతా జరుగుతోంది. 

పురాణాల ప్రకారం.. రామ రావణ యుద్ధ సమయంలో మేఘనాథుడి అస్రానికి లక్ష్మణుడు మూర్చ పడిపోతాడు.  ఆ సమయంలో లక్ష్మణుడి ప్రాణాలను కాపాడటానికి సంజీవని మూలిక అవసరమవుతుంది. ఆ మూలికను తెచ్చే బాధ్యత హనుమంతుడు స్వీకరించడం మనందరికీ తెలిసిందే.. హిమాలయాల్లోని ద్రోణగిరి పర్వతంపై ఆ మూలిక ఉందని తెలుసుకున్న హనుమ.. అక్కడికి చేరుకుంటాడు.  అయితే చీకటి పడటంతో ఏది సంజీవని మొక్కో గుర్తుపట్టలేక.. ఏకంగా ఆ పర్వతాన్ని పెకలించుకొని లంకకు తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు.

ద్రోణగిరి గ్రామస్తులు ఆ పర్వతాన్ని తమ గ్రామ దేవతగా.. ఆరాధ్య దైవంగా పూజిస్తారు. హనుమంతుడు ఆ పర్వతాన్ని తీసుకెళ్లే సమయంలో తమ గ్రామ దేవత అనుమతి తీసుకోలేదు.. ఇది తమ దేవతను అవమానించడమేనని స్థానికులు నమ్ముతారు. తమ ఆరాధ్య దైవమైన కొండలు కొంత భాగాన్ని హనుమంతుడు అపహరించుకుపోయాడనేది వారి ప్రధాన ఆవేదన. తమ పూర్వికుల నుంచి వస్తున్న నమ్మకం ప్రకారం.. హనుమంతుడు వారి కొండను ముక్కలు చేసి తీసుకెళ్లడం వల్ల గ్రామదేవత అపవిత్రమైందని.. అందుకే వారు ఆయనను పూజించారని స్థానిక గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు..

ఈ గ్రామంలో నేటికీ శ్రీరాముని పూజిస్తారు కానీ.. హనుమంతుడి ప్రస్తావన అస్సలు రాదట.. రామ లీల ఉత్సవాలు నిర్వహించిన హనుమంతుడి పాత్ర ప్రదర్శించారట.. విషయం ఏమిటంటే వేట నిర్వహించే గ్రామ ఉత్సవాల్లో హనుమంతుడికి పూజలు చేసిన మహిళలను కూడా కుల బహిష్కరణ చేస్తామని వారి పెద్దలు హెచ్చరిస్తారట.. ప్రస్తుతం అంతకఠిన నిబంధనలు లేకపోయినా.. ఇప్పటికీ గ్రామంలో ఎవ్వరు హనుమంతుని విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. భక్తితో కూడిన ఒక వింత నిరసనగా ఈ సాంప్రదాయం చరిత్రలో నిలిచిపోయింది..

Also Read: చాట్ జీపీటీ వాడకంలో ఆ నగరమే ఫస్ట్.. హైదరాబాద్ ప్లేస్ ఎక్కడ? ఆసక్తికరంగా OpenAI లేటెస్ట్ రిపోర్ట్!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

