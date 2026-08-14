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టాటా సన్స్ చైర్మన్ పదవికి చంద్రశేఖర్ రాజీనామా చేయడానికి అసలు కారణాలు ఏంటి..?

TATA Sons Chairman N Chandrasekar Resigns : ఉపాధికోసం  టాటా సంస్థలో ఉద్యోగిగా చేరిన ఆయన.. ఆ సంస్థ కష్టాల్లో ఉన్నపుడు ఉన్నత పదవి చేపట్టాల్సి వచ్చింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న సంస్థను గాడిలో పెట్టి… ప్రతిష్టను కాపాడారు. సంస్థను ఉన్నత స్థానంలో నిలబెట్టారు. పదేళ్లుగా ఉన్నత పదవిలో కొనసాగుతూ.. బోర్డు సభ్యుల్లో సఖ్యతలేమితో మనస్తాపానికి గురయ్యారు. చివరకు ఎన్ చంద్రశేఖర్ రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. దీని వెనక కారణాలు ఏమిటి..?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 14, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:55 AM IST
టాటా సన్స్ చైర్మన్ పదవికి చంద్రశేఖర్ రాజీనామా చేయడానికి అసలు కారణాలు ఏంటి..?
Image Credit: TATA Sons Chairman (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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టాటా సన్స్ చైర్మన్ పదవికి చంద్రశేఖర్ రాజీనామా చేయడానికి అసలు కారణాలు ఏంటి..?
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