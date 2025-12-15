Nitin Nabin: పార్టీ చీఫ్ గా అతన్ని అందుకే ప్రకటించలేదు.. బిజెపి మాస్టర్ ప్లాన్ తెలుసుకుంటే మైండ్ బ్లాక్ పక్కా..!!

Nitin Nabin BJP Working President: బీజేపీ చరిత్రలో కీలకమైన పరిణామంగా జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు పదవికి నితిన్ నబీన్ ఎంపికయ్యారు. ఈ పదవిని చేపట్టిన రెండో నేతగా ఆయన నిలిచారు. ఇంతకు ముందు ఈ బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఏకైక నేత ప్రస్తుత బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా ఉన్నారు. మరో ఆసక్తికరమైన అంశం ఏమిటంటే.. బీజేపీ రాజ్యాంగంలో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అనే ప్రత్యేక నిబంధన లేకపోయినప్పటికీ.. 2019 తర్వాత ఈ పదవి పార్టీ చీఫ్గా ఎదగడానికి ఒక ముఖ్యమైన దశగా మారింది.
2019 జూన్లో జేపీ నడ్డాను వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నియమించారు. అప్పట్లో అమిత్ షా కేంద్ర హోంమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించడంతో.. పార్టీ వ్యవహారాలను సమన్వయం చేయడానికి నడ్డా ఆరు నెలల పాటు కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆ తరువాత 2020 జనవరిలో ఆయన బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. అప్పటి నుంచి దాదాపు ఆరేళ్లుగా నడ్డా ఆ పదవిలో కొనసాగుతున్నారు. బీజేపీ రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒక నేత మూడు సంవత్సరాల చొప్పున రెండు పర్యాయాలు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా సేవలందించే అవకాశం ఉంది.
నితిన్ నబీన్ను వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నియమించడం తాత్కాలిక వ్యవస్థేనని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. అయితే దీనికి వెనుక మరో కారణం కూడా ఉందని రాజకీయ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి. అదేంటంటే.. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం డిసెంబర్ 15 నుంచి జనవరి 14 వరకు ఖర్మాస్ కాలంగా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో శుభకార్యాలు జరుపరు. అందుకే ఖర్మాస్ ముగిసే ముందు.. అంటే జనవరి 14వ తేదీన నబీన్ పేరును ప్రకటించినట్లు సమాచారం. జనవరి 14 తర్వాత పార్టీ కొత్త జాతీయ అధ్యక్షుడి ఎన్నిక ప్రక్రియ వేగంగా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
బీజేపీ ఇప్పటికే 37 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో 30 చోట్ల సంస్థాగత ఎన్నికల ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. పార్టీ రాజ్యాంగం ప్రకారం కనీసం సగం రాష్ట్రాల్లో ఈ ఎన్నికలు పూర్తయిన తర్వాతే జాతీయ అధ్యక్షుడి ఎన్నిక జరగాలి. పార్టీ వర్గాల సమాచారం మేరకు, జనవరి 14 తర్వాత నాలుగు రోజుల్లోనే అధ్యక్ష ఎన్నికను ముగించాలన్న యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నిర్ణయం ఆర్ఎస్ఎస్తో సంప్రదింపుల అనంతరం తీసుకున్నదేనని చెబుతున్నారు. ఆ క్రమంలోనే, ఒకప్పుడు అమిత్ షాకు సహాయకుడిగా పనిచేసిన జేపీ నడ్డా మాదిరిగానే, నితిన్ నబీన్ కూడా కొంతకాలం నడ్డాకు సహకరిస్తూ పార్టీ వ్యవహారాలను సమన్వయం చేయనున్నారని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇక నితిన్ నబీన్ రాజకీయ ప్రస్థానం గురించి మాట్లాడుకుంటే.. ప్రస్తుతం ఆయన బిహార్ రాష్ట్ర క్యాబినెట్లో రోడ్ల నిర్మాణ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. పాట్నాలోని బంకీపూర్ నియోజకవర్గం నుంచి ఐదుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. తన తండ్రి, బీజేపీ సీనియర్ నేత నవీన్ కిషోర్ సిన్హా మరణానంతరం 26 ఏళ్ల వయసులోనే రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టి తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. కాయస్థ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నబీన్, భవిష్యత్తులో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపడితే, బిహార్ నుంచి ఆ పదవిని అధిరోహించిన తొలి నేతగా నిలుస్తారు. అలాగే అతి పిన్న వయసులో పార్టీ చీఫ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాయకుడిగా రికార్డు సృష్టించే అవకాశం కూడా ఉంది.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా నితిన్ నబీన్పై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆయనను కష్టపడే పార్టీ కార్యకర్తగా, సమర్థవంతమైన నిర్వాహకుడిగా అభివర్ణించారు. ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా ఆయనకు ఉన్న అనుభవం పార్టీకి మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తుందని, ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు నిబద్ధతతో పనిచేసే నాయకుడని మోదీ కొనియాడారు.
