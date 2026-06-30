/Uttar Pradesh: పడక గదిలో ప్రియుడితో అలా దొరికిపోయిన భార్య.!. భయంతో మొగుడి అరుపులు, కేకలు.. మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..

Wife attacks on husband in uttar Pradesh: ఇటీవల కొంత మంది జంటలు పెళ్లిళ్లు చేసుకుని చేజేతులా తమ జీవితాల్ని నాశనం చేసు కుంటున్నారు. అన్యోన్యంగా ఉండగాకుండా పక్కచూపులు చూస్తు కామంతో రెచ్చిపోయి ఇతరులతో వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుని తమ కాపురంలో నిప్పులు పోసుకుంటున్నారు. కొంత మంది చిన్న గొడవలుపెద్దది చేసుకుని కట్టుకున్న వాళ్లను కాటికి పంపుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల భార్య తమ భర్తల్ని చంపితే, మరికొన్ని చోట్ల భర్త తన భార్యను పొట్టన పెట్టుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బరేలీలో జరిగిన షాకింగ్ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బరేలీ జిల్లాలో ఒక వివాహేతర సంబంధం ఘటన సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది. స్థానికంగా బైనియా గ్రామంకు చెందిన షాహి అనే వ్యక్తి, ప్రస్తుతం సిబింజ్ లోని నదౌసీ గ్రామంలో అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నాడు. ఇతనికి ఇటీవల బిథ్రికి చెందిన యువతితో పెళ్లి జరిగింది. కొన్ని నెలల పాటు వీరి కాపురం బానే సాగింది. ఇంతలో యువతికి మరో యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడింది. అదికాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. ఇద్దరు తరచుగా భర్తకు తెలియకుండా కలుసుకునే వారు.
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. తన ఇంట్లోనే భార్య ప్రియుడితొ బెడ్ మీద రొమాన్స్ లో ఉండగా భర్త వచ్చాడు. దీంతో ఇద్దరితో గొడవలకు దిగాడు. ఇక ఎలాగైన భర్త అడ్డును తొలగించుకొవాలని భార్య, ఆమె ప్రియుడు అతనిపై దాడి చేశారు. గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉన్న వేడి వేడి నూనెను తీసుకొచ్చి మహిళ భర్త మీద పోసింది. దీంతో అతను బాధతో విలవిల్లాడిపోయి భయంతో పరుగులు పెట్టాడు. చుట్టుపక్కల వారికి విషయం చెప్పాడు.
స్థానికంగా ఉన్న పోలీసులకు చెప్పగా వారు పట్టించుకొక పొవడంతో బరేలీ ఉన్నతాధికారుల్ని ఆశ్రయించాడు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదుచేసి విచారణ చేపట్టారు. పెళ్లికి ముందు నుంచి వీరి మధ్య అఫైర్ ఉందని ప్రచారం జరుగుతుంది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దుమారంగా మారింది.
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