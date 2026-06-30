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Uttar Pradesh: పడక గదిలో ప్రియుడితో అలా దొరికిపోయిన భార్య.!. భయంతో మొగుడి అరుపులు, కేకలు.. మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..

UP Woman pours boiling oil on Husband: ప్రియుడితో అడ్డంగా దొరికిపోయిన భార్యను భర్త నిలదీశాడు. దీంతో ఆమె అతనిపై దాడి చేయడమే కాకుండా స్టవ్ మీద ఉన్న వేడి వేడి నూనె తీసుకొచ్చి అతనిపై గుమ్మరించింది. యూపీలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 30, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:48 PM IST
Uttar Pradesh: పడక గదిలో ప్రియుడితో అలా దొరికిపోయిన భార్య.!. భయంతో మొగుడి అరుపులు, కేకలు.. మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..
Image Credit: uttarpradeshnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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