/Uttar Pradesh: భార్య ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కొరికితే.. భర్త ముక్కు కొరికేశాడు.!. యూపీలో బైటపడ్డ షాకింగ్ ఘటన..!

Wife bites off husband private part in uttar Pradesh: ఇటీవల సమాజంలో కొంత మంది దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు చేసుకుని దంపతులు అన్యోన్యంగా ఉండకుండా ఒకరితో మరోకరు గొడవలు పడుతున్నారు. ప్రతి చిన్న విషయాలను పెద్దది చేసుకుని తమ జీవితంను పాడుచేసుకుంటున్నారు. హత్యలు చేసుకొవడం, సుపారీలు ఇచ్చి మరీ కట్టుకున్న వారిని కాటికి పంపుతున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు, ఆర్థిక పరమైన సమస్యలతో గొడవలు పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. యూపీలోని హర్దోయ్ లో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని హర్దోయి జిల్లా కేంద్రంలో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సాధన(27), దీపక్ భార్యాభర్తలు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే.. దీపక్ ఫ్రెండ్తో సాధన వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకొని, రెండున్నర నెలల క్రితం అతనితో వెళ్లిపోయింది. ఇటీవల తన పిల్లల్ని తీసుకెళ్లడం కోసం.. దొంగచాటుగా పొరుగింటి పైకప్పు మీదుగా సాధన ఇంట్లోకి చొరబడింది. ఈ విషయంలో దంపతుల మధ్య ఫైటింగ్ జరిగింది.
ఈ నేపథ్యంలో స్థానికులుపెద్ద ఎత్తున చేరుకున్నారు. అయితే.. భర్త దీపక్ తనపై దాడి చేసి.. తన ముక్కు కొరికేసి.. దానిని కాలువలో పడేశాడని సాధన ఆరోపణలు చేసింది. తీవ్రంగా గాయం కావడంతో ఆమెను స్థానికులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. తనపై భర్త దాడి చేసిన సమయంలో.. అత్తమామలు తన చేతులు గట్టిగా పట్టుకున్నారని సాధన ఆరోపించింది.
మరోవైపు.. సాధననే గొడవ పడి, దీపక్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కొరికేసిందని అతని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. పిల్లల్ని తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నించిన సాధనను అడ్డుకోబోతే.. ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టిందని వాళ్లు పేర్కొన్నారు. సాధన కు ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇరు కుటుంబాల వారి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దీపక్ ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది.
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