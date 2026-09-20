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Uttar Pradesh: భార్య ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కొరికితే.. భర్త ముక్కు కొరికేశాడు.!. యూపీలో బైటపడ్డ షాకింగ్ ఘటన..!

Wife bites of husband private part in up: ఇటీవల భార్య తన పిల్లల్ని తీసుకెళ్లడం కోసం దొంగచాటుగా పొరుగింటి పైకప్పు మీదుగా ఇంట్లోకి చొరబడింది. దీంతో భార్యభర్తల మధ్య గొడవ జరిగింది. యూపీలోని హర్దోయ్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 20, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:35 PM IST
Uttar Pradesh: భార్య ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కొరికితే.. భర్త ముక్కు కొరికేశాడు.!. యూపీలో బైటపడ్డ షాకింగ్ ఘటన..!
Image Credit: upwifebiteshusbandprivatepart

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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