English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Uttar Pradesh: మరీ ఇలా తయారయ్యారెంట్రా.!. భర్తతో ఫుల్‌గా మద్యంతాగి మత్తులో ఉన్న మొగుడ్ని లేపేసిన భార్య.. ఎందుకో తెలుసా..?

Wife killed her husband in up: తన భర్తకు ఫుల్గా మద్యం తాగించింది. ఆ తర్వాత మత్తులోకి జారుకున్నాక అసలు రంగుబైటపెట్టింది.ఈ  ఘటన ప్రస్తుతం యూపీలో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 15, 2025, 09:51 PM IST
  • యూపీలో షాకింగ్ ఘటన..
  • భర్తను లేపేసిన భార్య..

Trending Photos

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
6
5 Rs Note Price
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
6
snake safety tips
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
Uttar Pradesh: మరీ ఇలా తయారయ్యారెంట్రా.!. భర్తతో ఫుల్‌గా మద్యంతాగి మత్తులో ఉన్న మొగుడ్ని లేపేసిన భార్య.. ఎందుకో తెలుసా..?

Wife killed her husband with the help of lover in maharajganj uttar Pradesh: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ఒకర్ని మరోకరు హత్యలు చేసుకుంటూ ఎక్కువగా వార్తలలో నిలుస్తున్నారు. ఈ ఘటనలు చూస్తుంటే అసలు చాలా మందికి పెళ్లంటేనే విరక్తి వస్తుందని కూడా వాపోతున్నారు. కొంత మంది ఇలాంటి పనులు చేసిన కూడా మొత్తంగా వివాహవ్యవస్థ ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. యూపీలోని  మహారాజ్ గంజ్ లో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మహారాజ్ గంజ్ లో జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. స్థానికంగా నాగేశ్వర్ రౌనియాకు, నేహకు పెళ్లి జరిగింది. వీరికి ఒక బిడ్డ కూడా పుట్టాడు. అయితే.. భర్త నాగేశ్వర్ రౌనియార్ మాదక ద్రవ్యాల కేసులో అరెస్ట్ అయ్యాడు. కొన్నినెలల పాటు జైలులో ఉన్నాడు.ఈ క్రమంలో నేహకు స్థానికంగా ఉండే నేహతో పరిచయం ఏర్పడింది.

అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరి మధ్య వివాహేతర సంబంధంకు దారితీసింది. జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక నాగేశ్వర్ రౌనియార్ కు వీరి యవ్వారం తెలిసింది. దీంతో ఇంట్లో పెద్ద గొడవలు జరిగాయి. ప్రియుడ్ని విడిచి ఉండలేనని నేహ తెల్చి చెప్పింది. దీంతో పెద్దల ముందు పంచాయతీ కూడా పెట్టారు. అయితే.. నేహ ఆమె ప్రియుడు జితేంద్రలు నాగేశ్వర్ను లేపేయాలని స్కెచ్ వేశారు. దీనిలో భాగంగా.. భర్తకు ఫుల్గా మద్యం తాగించింది. పనిలో పనిగా ఆమె కూడా ధైర్యం కోసం తాను కూడా మద్యం తాగింది.

మత్తులో జారుకున్నాడని కన్ఫామ్ చేసుకుని ప్రియుడికి ఫోన్ చేసింది. జితేంద్ర వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని మత్తులో ఉన్న నాగేశ్వర్ రౌనియార్ ను కత్తితో పొడుస్తుండగా, అతను పెనుగులాడకుండా భార్య అదిమిపట్టింది. ఆ తర్వాత డెడ్ బాడీని బైక్ మీద ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్లి ఊరిచీవరపడేశారు. ఆ తర్వాత ఏం జరగనట్లు ఇంటికి వచ్చేశారు.

Read more: Couple Romance Video: ఏంట్రా.. ఓయో అనుకున్నారా..?.. రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో పబ్లిక్‌గా జంట రొమాన్స్.. వీడియో వైరల్..

తన భర్త కన్పించడంలేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు నేహ ఫిర్యాదుచేసింది. అయితే.. శవం కన్పించడంతో పాటు, మహిళ ప్రవర్తనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదులు అందాయి. దీంతో మహిళను అదుపులోకి తీసుకుని తమదైన స్టైల్ లో విచారించగా అసలు విషయం బైటపడింది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు కేసునమోదు చేసుకుని నేహను, ఆమె ప్రియుడ్ని అరెస్టు చేశారు. ఈ  ఘటన స్థానికంగా పెనుసంచలనంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshWife Killed HusbandMaharajganj murder casewife killed her husbandextra marital affair

Trending News