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Delhi News: ఢిల్లీలో ఘోరం.. భర్త ఛాతిమీద కూర్చుని చున్నీతో ఉరివేసి చంపిన భార్య.. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..

Wife killed husband in delhi: భర్తతో వాగ్వాదంకు దిగి అతని ఛాతిమీద కూర్చుని దాడి చేసింది. అంతే కాకుండా తన దుప్పట్టాతో అతని మెడకు చుట్టి దారుణంగా హతమార్చింది. ఢిల్లీలో చోటు చేసుకున్న ఈ  ఘటన సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 03, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:58 PM IST
Delhi News: ఢిల్లీలో ఘోరం.. భర్త ఛాతిమీద కూర్చుని చున్నీతో ఉరివేసి చంపిన భార్య.. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..
Image Credit: delhinews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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