/Delhi News: ఢిల్లీలో ఘోరం.. భర్త ఛాతిమీద కూర్చుని చున్నీతో ఉరివేసి చంపిన భార్య.. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..

Delhi woman killed her husaband: సమాజంలో కొంత మంది భార్యా భర్తలు మరీ నీచాలకు దిగారు. ఒకరిపై మరోకరు దారుణాలు, హత్యకాండాలకు తెరతీశారు. పెళ్లిళ్లు చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండకుండా ఒకరిపై మరోకరు దాడులు చేసుకుంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల భార్య భర్తలు హత్యలుచేసుకుంటున్నారు. సుపారీలు ఇచ్చి మరీ కట్టుకున్న వారిని కాటికి పంపడానికి స్కెచ్ లు వేస్తున్నారు. ప్రతిరోజు ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగులోకి రావడంతో చాలా మంది యుతతీ, యువకులు అసలు పెళ్లంటేనే భయంతో జడుసు కుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మరో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఢిల్లీలో ఇటీవల మరీ దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. తూర్పు ఢిల్లీలోని రషీద్ మార్కెట్ లో స్థానికంగా ఒక అపార్ట్ మెంట్ లో ముస్తకీమ్ , అలీషాలు ఉంటున్నారు. ముస్తకీమ్ ప్రైవేటు కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు.వీరికి ఆరునెలల క్రితమే పెళ్లి అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో వీరితో పాటు ముస్తకీమ్ తల్లి కూడా ఉంటుంది. కొన్ని నెలల పాటు కాపురం సజావుగానే సాగింది. కానీ ఆ తర్వాత భార్య భర్తల మధ్య తరచుగా అనుమాంతో గొడవలు జరిగేవి.
అలీషాను భర్త ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావ్.. లవర్స్ ఉన్నారా..?.. అంటూ వేధించేవాడు. దీంతో ఇటీవల ఈ గొడవలు కాస్త పీక్స్ కు చేరాయి. అర్దరాత్రి భార్య అలీషా ఫోన్ ను భర్త ఆమెకు తెలియకుండా ఓపెన్ చేసి ఆధారాల కోసం, వాట్సాప్ , కాల్స్ చాట్ లను వెతికాడు. సడెన్ గా లేచిన అలీషా భర్త చేస్తున్న పనిని చూసి ఆవేశంతో ఊగిపోయింది. తన దుప్పట్టా తీసుకుని నన్నే అను మానిస్తావా.?. అంటూ అతని ఛాతీపూ కూర్చుని మెడకు చున్నీని బిగించింది. ఆ తర్వాత ఊపిరాడకుండా చేసి చంపే ప్రయత్నం చేసింది. ఈ అరుపులతో ముస్తకీమ్ తల్లి అక్కడకు వచ్చింది.
అత్తను చూసి కోడలు అలీషా అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. వెంటనే స్థానికుల సమాచారంతో ముస్తకీమ్ ను వైద్యుల దగ్గరికి తీసుకెళ్లగా అప్పటికే అతను చనిపోయినట్లు చెప్పారు. దీంతో పోలీసులు మృతుని తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు అలీషాపై కేసు నమోదు చేసి ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దుమారంగా మారింది.
మరోవైపు ఆ యువతికి పెళ్లికన్నా ముందు నుంచి మరో వ్యక్తితో అఫైర్ ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అసలు పెళ్లంటే ఇష్టంలేదని ఆమె చెప్పినట్లు సమాచారం. మొత్తంగా పోలీసులు ఘటనపై అందరితో వీరి మధ్య గొడవలపై పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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