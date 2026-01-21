English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Uttar Pradesh: వామ్మో.. ఈమె నిజంగా దెయ్యమేమో.!. మొగుడి ఆ పార్ట్ ను కొరికి విసిరేసిన భార్య.. ఎందుకో తెలుసా..?

Uttar Pradesh: వామ్మో.. ఈమె నిజంగా దెయ్యమేమో.!. మొగుడి ఆ పార్ట్ ను కొరికి విసిరేసిన భార్య.. ఎందుకో తెలుసా..?

Wife cuts husband tongue in uttar Pradesh: భర్త  విపిన్ రాత్రి ఇంటికి వచ్చి గుడ్డుకూర వండమన్నాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. భార్య రీల్స్ చూసుకుంటూ వెళ్లి పడుకుంది. కానీ అర్ధరాత్రి ఒక్కసారిగా అరుపులు, కేకలు విన్పించాయి. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 21, 2026, 05:55 PM IST
  • యూపీలో షాకింగ్ ఘటన..
  • భర్త నాలుక కొరికేసిన భార్య..

Uttar Pradesh: వామ్మో.. ఈమె నిజంగా దెయ్యమేమో.!. మొగుడి ఆ పార్ట్ ను కొరికి విసిరేసిన భార్య.. ఎందుకో తెలుసా..?

Wife cuts husband tongue in ghaziabad uttar Pradesh: ఇటీవల భార్యభర్తలకు చెందిన గొడవలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని చంపితే, మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తలను పైకి పంపుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల వివాహేతర సంబంధాల వల్ల గొడవలు జరుగుతున్నాయి. మరికొన్ని చోట్ల చిన్న చిన్న విషయాల్ని పెద్దది చేసుకుని భార్యభర్తలు గొడవలకు దిగుతున్నారు. ఒకరిపై మరోకరు దాడులు చేసుకుని , సుపారీలు ఇచ్చి చంపుకోవడం వరకు కూడా వెళ్తున్నారు. ఇటీవల ఈ ఘోరాలు మరీ ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఘాజియాబాద్ లో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. విపిన్ , ఇషాలు భార్యభర్తలు. వీరిద్దరు ఘాజియాబాద్ జిల్లాలోని మోడీ నగర్ లో ఉంటున్నారు. అయితే.. కొంత కాలం వీరి కాపురం బాగానే సాగింది.

ఇషాకు ఎక్కువగా రీల్స్ చేయడం అంటే పిచ్చి. ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలోనే సమయం కేటాయించేది. మరోవైపు దీనిపై భర్త ఎంత చెప్పిన అతని మాటలు ఖాతరు చేసేది కాదు. ఈ క్రమంలో  ఇటివల విపిన్ పని నుంచి రాత్రి ఇంటికి వచ్చాడు . ఆమె మాత్రం అన్నం, కూర వండలేదు. భర్తతో ఎందుకు వంట చేయలేదంటూ గొడవకు దిగింది. ఇద్దరు గొడవ పడి రాత్రి పడుకున్నారు. ఆ రోజు విపిన్ తల్లిదండ్రులు కూడా ఇంట్లో ఉన్నారు. ఏంజరిగిందో కానీ.. రాత్రి పూట విపిన్ వంట గదిలో నుంచి కేకలు వేశాడు.

ఆ అరుపులతో చుట్టుపక్కల వారు లేచారు. ఉలిక్కిపడ్డారు. అప్పుడు విపిన్ నోటిలో నుంచి రక్తం కారుతుంది. మరోవైపు ఇషా నోటికి రక్తం ఉంది. అంతే కాకుండా ఆమె నాలుకను కొరికేసి విసిరికొట్టింది.  ఆ నాలుకను కూడా తానే పీకేసినట్లు చెప్పింది. వెంటనే విపిన్ ను, నాలుక కవర్ లో వేసుకుని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే చాలా ఎక్కువగా రక్తం పోయింది. వైద్యులు అతడ్ని ఎమర్జెన్సీ కేర్ లో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మరోవైపు విపిన్ కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని ఇషాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Read more: Prayagraj plane crash: ప్రయాగ్ రాజ్‌లో ఘోరం.. కుప్పకూలీన ట్రైనీ విమానం.. వీడియో వైరల్..

మొత్తంగా  ఆమెకు ఈ వివాహం ఇష్టంలేదని అందుకే భర్తతో గొడవలకు దిగిందని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. ఆమె తన భర్త వేధిస్తున్నాడని చెప్పడం అవాస్తవమన్నారు. రీల్స్ చూసుకుంటూ, డైలీ భర్తతో గొడవలు పడుతుందని విపిన్ కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

