Wife Attacks on Husband: మరో ఘోరం.. భర్త నిద్రలో ఉండగా ఆ పార్ట్ కట్ చేసి భార్య పరార్.. అసలు స్టోరీ తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం ఖాయం..

wife attacks on husband in uttar Pradesh: భర్తకు వంటలో నిద్ర మాత్రలు కల్పిన భోజనం పెట్టింది. అతను గాఢమైన నిద్రలోకి జారుకున్నాక అతని ప్రైవేటు పార్ట్ ను కత్తితో కోసేసి పరారైంది. ఆ తర్వాత అతను మేల్కొని లబో దిబో మన్నాడు. ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 10, 2025, 07:07 PM IST
Wife cuts off sleeping husband private part in uttar Pradesh: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలు మరీ విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఒకరితో మరోకరు ఎలా అన్యోన్యంగా ఉండాలో ఆలోచించడం మానేసి.. ఒకర్ని మరోకరు ఎలా లేపేయాలో అని స్కెచ్ లు వేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా భార్య భర్తలకు చెందిన ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ  భర్తల్ని లేపేస్తుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు రోజు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మరో ఘోరం వెలుగులోకి వచ్చింది.

మొత్తంగా.. కొన్ని చోట్ల చిన్న విషయాలను పెద్దది చేసుకుని మరీ గొడవలు పడుతున్నారు. కొంత మంది మాట్లాడుకుని పరిష్కరించుకుంటే, మరికొంత మంది మాత్రం ప్రతిదాన్ని దాడులు, ప్రతిదాడుల వరకు వెళ్తున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన యూపీలోని అమేథిలో  చోటు చేసుకుంది. 

పూర్తివివరాలు..

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని అమేథిలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. నజ్నీర్ కు సబేజూల్, నజ్నీర్ ఇద్దరు భార్యలు. ప్రతిరోజు భర్త నజ్నీర్ ను వేధించేవాడు. తనను తక్కువగా చూస్తున్నాడని, వేధిస్తున్నాడని నజ్నీర్ కోపం పెంచుకుంది. ఎలాగైన భర్తను లేపేయాలని స్కెచ్ వేసింది.

ఈ క్రమంలో ఇటీవల భర్తకు మత్తు మాత్రలు వేసిన భోజనం పెట్టింది. ఆతర్వాత అతను మంచి నిద్రలోకి జారుకున్నాక.. భర్త ప్రైవేటు పార్ట్ ను కట్ చేసింది. అంతేకాకుండా.. అక్కడి నుంచి రాత్రికి రాత్రే పరారైంది.

మొత్తంగా అతను మెళకువ వచ్చాక చూసుకుని భారీగా రక్తస్రావంతో లబో దిబో మన్నాడు.  భర్త అన్సార్ ను వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దీనిపై పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.

 

