Wife pushed her husband into krishna river in Karnataka: సమాజంలో వివాహ వ్యవస్థ ప్రస్తుతం ఆందోళన కరంగా మారింది. చాలా మంది యువత ఇటీవల వెలుగులోకి వస్తున్న ఘటనలు చూసి అసలు పెళ్లి చేసుకొవడం కంటే.. సింగిల్ గా ఉండటం బెటర్ అంటూ నిర్ణయానికి వస్తున్నారు. పెళ్లి చేసుకుని ఒకరితో మరోకరు ఉంటామని బాసలు చేసుకుని వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు.

తమ ప్రియుడితోకలిసి కట్టుకున్న భర్తను హత్య చేసేందుకు కూడా వెనుకాడటంలేదు. ఇటీవల కాలంలో భార్య భర్తలకు చెందిన అనేక దారుణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని చంపుతుంటే.. మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని పొట్టనపెట్టుకుంటున్నారు. మొత్తానికి ఒకరు ఎక్కువ .. మరోకరు తక్కువా కాదన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం తెలంగాణ కర్ణాటక బార్డర్లో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

A newlywed man in #Raichur was allegedly pushed into the River by his wife during a photoshoot near Gurjapur Bridge.He clung to rocks & was rescued by fishermen.The wife claimed it was accidental but husband accused her of a deliberate act.Police are investigating the viral video pic.twitter.com/4Da9x8ShXx

