/Uttar Pradesh: ఓర్నీ.. భార్యకు దగ్గరుండి ప్రియుడితో పెళ్లి చేసిన భర్త.. అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Wife ran away with her lover in uttar Pradesh: ఇటీవల సమాజంలో కొంత మంది పెళ్లి అనే పవిత్ర బంధాన్ని అభాసుపాలు చేస్తున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు, ఆస్తుల గొడవల్లో పడి కట్టుకున్న వారిని కాటికి పంపుతున్నాడు. చిన్న చిన్న విషయాలను పెద్దది చేసుకుంటున్నారు. మాట్లాడి గొడవలను పరిష్కరించుకొకుండా డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యంవార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొంత మంది పెళ్లికి ముందు ఇతరులలో ఎఫైర్ లు, ప్రేమించుకొని పెళ్లి తర్వాత తమ వారిని వదల్లేక ఇంట్లో నుంచి పారిపోతున్నారు. కొన్ని చోట్ల కట్టుకున్న వారిని చంపేందుకు కూడా వెనుకాడటంలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని లక్నోలో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ప్రియుడితో పారిపోయిన భార్య.. పెళ్లి చేసిన భర్త
ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నోలో వెలుగు చూసిన ఘటన
ఏడాది క్రితం PRD జవాన్ విక్కీతో సోనాలికి పెళ్లి
అయితే.. కొంతకాలం తర్వాత భర్తను వదిలి, ప్రియుడితో వెళ్లిపోయిన భార్య
ఎంత వెతికినా ఆమె ఆచూకీ దొరకకపోవడంతో పోలీసులకు భర్త ఫిర్యాదు
సోనాలి… pic.twitter.com/hGqmT7cCoe
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) September 12, 2026
ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నోలో ఇటీవల షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఏడాది క్రితం PRD జవాన్ విక్కీతో సోనాలికి పెళ్లి జరిగింది. అయితే.. కొంతకాలం వీరి కాపురం సజావుగానే సాగింది. ఆ తర్వాత భర్తను వదిలి అతని భార్య సోనాలీ ప్రియుడితో వెళ్లిపోయింది. ఆమెకు పెళ్లికి ముందే మరో యువకుడితో ఎఫైర్ ఉందని విషయం ఆలస్యంగా తెలిసింది.
దీంతో తన భార్యకోసం ఎంత వెతికినా ఆమె ఆచూకీ దొరకకపోవడంతో పోలీసులకు భర్త ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో సోనాలీ..తన ప్రియుడు రాహుల్ తో కలసి కొత్త కాపురం పెట్టినట్లు గుర్తించాడు. ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు ఈ విషయం చెప్పాడు. అప్పుడు వారంత ఆమె దగ్గరకు వెళ్లి భర్త వద్దకు తిరిగి రావాలని కుటుంబీకులు ఎంత నచ్చజెప్పినా.. సోనాలి అంగీకరించలేదు.
ఇక లాభంలేక.. ఆమె భర్త విక్కీ.. సోనాలీని ఆమె ప్రియుడికి ఇచ్చి దగ్గరుండి పెళ్లి చేసి గొప్ప మనసు చాటు కున్నాడు. భర్త చేసిన త్యాగం చూసి ఆగ్రామంలోనివారు షాక్ అవుతున్నారు. మరోవైపు విక్కీ మాత్రం ప్రాణాలతో బతికిపోయానని భావిస్తున్నట్లు అక్కడి వారితో చెప్పాడంట. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
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