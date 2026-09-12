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Uttar Pradesh: ఓర్నీ.. భార్యకు దగ్గరుండి ప్రియుడితో పెళ్లి చేసిన భర్త.. అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?.. వీడియో వైరల్..

UP Woman elope with lover: పెళ్లి చేసుకున్న ఏడాదికే ప్రియుడితోనే ఉంటానని ఇల్లు వదిలి పారిపోయింది. దీంతో ఆమె కోసం భర్త యూపీలో అనేక చోట్ల వెతికాడు. చివరకు వారిద్దరిని ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నారని తెలుసుకున్నాడు.  ఈఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 12, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:26 PM IST
Uttar Pradesh: ఓర్నీ.. భార్యకు దగ్గరుండి ప్రియుడితో పెళ్లి చేసిన భర్త.. అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: uploversmarriagevideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Uttar Pradesh: ఓర్నీ.. భార్యకు దగ్గరుండి ప్రియుడితో పెళ్లి చేసిన భర్త.. అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?.. వీడియో వైరల్..
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