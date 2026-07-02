Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Tamil Nadu: మరీ ఇంత కన్నింగా ఉన్నారెంట్రా..?. మొగుడి చెవిలో విషం డ్రాప్స్ వేసి మర్డర్‌కు భార్య స్కెచ్.. అసలు మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Tamil Nadu: మరీ ఇంత కన్నింగా ఉన్నారెంట్రా..?. మొగుడి చెవిలో విషం డ్రాప్స్ వేసి మర్డర్‌కు భార్య స్కెచ్.. అసలు మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Tamil nadu crime news:నిద్రలో ఉన్న భర్తచెవిలో విషపు డ్రాప్స్ వేసింది.  దీంతో సడెన్ లేచిన భర్త ఇంట్లో నుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టాడు. స్థానికులు వెంటనే అతడ్ని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. తమిళనాడులో చోటు చేసుకున్న  ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 02, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:27 PM IST
Tamil Nadu: మరీ ఇంత కన్నింగా ఉన్నారెంట్రా..?. మొగుడి చెవిలో విషం డ్రాప్స్ వేసి మర్డర్‌కు భార్య స్కెచ్.. అసలు మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..
Image Credit: tamilnadunews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tamil Nadu: మరీ ఇంత కన్నింగ్‌గా ఉన్నారెంట్రా..?. మొగుడి చెవిలో విషం డ్రాప్స్ వేసి మర్డర్‌కు భార్య స్కెచ్.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..
Tamil Nadu29 min ago
2
Gold Rate Today1 hr ago
3
India Vs England T201 hr ago
4
Ketan murder case1 hr ago
5
Midjil1 hr ago